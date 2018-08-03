解读美国“小甜头”在印太地区背后的考量

图片版权 Getty Images Image caption 蓬佩奥在准备出访东南亚多国前，宣布美国在印太地区的投资计划。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）早前宣布，将投放1.13亿美元支持亚洲新兴国家的经济、能源与基建发展。金额之少令外界对美方目的摸不着头脑，但分析认为，这个举动的着眼点不是金额，而是它背后显示出来的政策方向。

蓬佩奥没有说明资金的具体用途，但他指这只是美国推动印太地区经济繁荣的“押金”。他说，总统特朗普希望美国的举动能诱发其他国家支持印太地区的自由开放发展。

这个举动随即被外界跟中国“一带一路”、亚洲基础设施投资银行等计划比较，但美国否认自己的计划针对中国。中方的回应也十分冷静，外交部发言人耿爽在周二（7月31日）的记者会上指，中方欢迎美方的举措，希望美国和其他国家“喊破嗓子不如甩开膀子”，为帮助亚洲国家的发展拿出真金白银。

1.13亿美元可以做甚么？

澳大利亚外交部在蓬佩奥的宣布后发出声明，称将会与日本美国联手一起推动印太地区的发展。澳大利亚的声明特别提到，三国都同意计划将着重聘请本地劳工，以避免将受惠国陷于“不能持续的债务”。

虽然美方计划得到了其他国家的响应，但它提供的资金与中国在“一带一路”投入的金钱相比，仍然十分少。

图片版权 AFP Image caption 肯尼亚早前建成全长472公里的蒙内铁路，中国在这条铁路总共投资了32亿美元。

就“一带一路”而言，中铁国际牵头兴建的印尼雅万高铁在2016年动工，全长142.3公里，完工时从首都雅加达到当地第四大城市万隆预计只需36分钟。这单一项目的造价已达70万亿印尼盾（即约55亿美元），大部份资金由中国国家开发银行借出。

另外，斯里兰卡利用来自中国的贷款建造了汉班托塔港，花费超过10亿美金。

中国在巴基斯坦的投资更庞大，中国在中巴经济走廊（China-Pakistan Economic Corridor）投入了460亿美元建设多项基建。其中，瓜达尔港在2016正式开通，成为中国向中东和非洲出口的最新国际贸易通商枢纽。

“喊破嗓子不如甩开膀子”

多名研究印度、菲律宾和巴基斯坦的专家分别都对BBC中文指出，这些国家短期内都不会因为美方的计划而改变它们现行的政策，但最主要的原因不是美方的援助金额少，而是因为美方欠缺实际行动。

香港科技大学社会科学部助理教授白立邦（Naubahar Sharif ） 认为，美方抛出的金钱之少，正是反映了美国政府对处理国内外事务的矛盾。“美国一方面认为，它必须做点事去抗衡中国在亚洲地区的威胁，但另一方面特朗普的政策却不是那么外向。”

菲律宾大学政治学系教授卡洛斯（Clarita Carlos）形容，美方的投资金额与童话故事“小人国”差不多少。她认为，如果美方想向菲律宾等亚洲国家显示它们有一种“特殊关系”，就应该把菲律宾纳入豁免美国进口钢铁关税的清单。“纸上谈兵不是难事，我们希望想看多一点实际行动。”

蓬佩奥宣布计划之时，他正准备出访马来西亚、新加坡和印尼。香港亲北京报章《大公报》留意到，他出任国务卿至今逾三个月，四次出访亚洲，但仍未踏足印度。

印度国防分析研究所（Institute for Defence Studies and Analysis）中国研究员普拉尚特‧辛（Prashant Singh）认为，特朗普必须做点事，显示他对维持与印度关系的诚意，但目前特朗普仍没有做任何事，显示印度在美国的外交政策享有“优先权”。

图片版权 Getty Images Image caption 菲律宾总统杜特尔特上台后，尝试与中国建立更紧密关系，但引起国内反弹。

“两名男生在追求亚太地区国家”

另外有意见认为，无论是中国的“一带一路”策略还是美国的“印太战略”，都是长久的游戏，短期内没有一些瞩目的改变是意料之内。

澳洲智库洛伊国际政策研究所（Lowy Institute for International Policy）研究员马利德（Richard McGregor）认为，美方在宣布计划前欠缺详情，但他认为东南亚国家大都欢迎美国的计划，因为他们始终不愿意单依靠来自中国的投资。

也有专家认为，美国提供投资的目的并不是要以金额取胜，而是一种“象征性”的意义，目的是为了向亚太地区国家显示美国仍然重视这个地区。

菲律宾德拉萨列大学（De La Salle University）助理教授海达里安（Richard Heydarian） 认为，美国的举动可能会影响日本等国家往后的对华政策。他指出，日本在“美国强势军事力量的庇护下，就会更勇于在经济上挑战中国”。

日本去年与印度联手，推动在非洲、伊朗及东南亚投资多项基础建设，其中“自由走廊”（Freedom Corridor）计划被视为两国抵抗中国“一带一路”计划的举动。

图片版权 AFP Image caption 日本和印度的海外基础建设计划称为“自由走廊”。

“我认为，如果把美国和日本的力量合并起来，能更坚实地反制中国在区域内的经济影响力。但如果单靠蓬佩奥提出的投资额度，那当然是不足够的。”

香港科技大学助理教授白立邦形容，东南亚国家现在就像一名同时被中美两个“男生”追求的“女生”。他补充道，从经济角度考虑，美方像个“穷男生”，不能像中国一样大洒金钱，带这些东南亚国家到高档的餐厅约会，但他认为这些国家同时会从地缘政治的角度考虑问题。

“例如，印度等国家本身也是十分大。它也许会想：为何我们要接受中国的'一带一路'计划？也许在不久的将来，我们也会有自己的经济计划，也许我们在接受'一带一路'计划时要小心点。”