震惊俄罗斯的三记者中非遇害之谜

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯人哀悼三位记者。

近日，三名俄罗斯记者在中非共和国调查有关俄罗斯雇佣军在该国作战的消息时车辆遇袭，三人均被枪杀。

他们遇害的消息公诸于众后，引来众人哀悼。但BBC记者福赫特（Elizaveta Fokht）及戈里亚什科（Sergey Goryashko）指出，三人死亡的背后仍有许多问题没有解答。

事发经过

当地官员称，著名战地记者奥尔汗·贾迈勒（Orkhan Dzhemal）、纪录片导演亚历山大·拉斯托尔古耶夫（Alexander Rastorguyev）、摄像师基里尔·拉琴科（Kirill Radchenko）于当地时间周一晚间，从中非共和国首都班吉（Bangui）前往锡布（Sibut）途中时，在班吉北部约180公里处遇到袭击。

尽管已有夜间出行不安全警告，但三人依然选择夜间上路。他们的任务是调查俄罗斯私人军事公司（PMC）瓦格纳集团（Wagner Group）在当地作战的消息。

在这之前，瓦格纳PMC曾因在叙利亚的活动而登上世界各大媒体头条，最近有消息称这个集团在中非共和国也有部署。

俄罗斯官员及克林姆林宫均否认与瓦格纳有任何关联。不过在联合国允许对中非共和国军队进行培训、武装后，俄罗斯确实在今年二月派遣过180名培训人员前往班吉。

贾迈勒、拉斯托尔古耶夫与拉琴科三人是被调查新闻项目调查管理中心（ICC）派往当地的。调查管理中心由流亡海外的俄罗斯前首富米哈伊尔·霍多尔科夫斯基（Mikhail Khodorkovsky）出资赞助，而这三人均以自由工作者身份与该组织合作。

图片版权 TV Rain Image caption 一位与奥尔汗·贾迈勒相识的BBC记者形容他在工作时“十分镇定”。

根据调查管理中心消息，三名记者此前已到访过位于班吉之外的贝伦戈（Berengo）军事基地，俄罗斯人员就是在那里训练该国军队的。

调查管理中心称，三人本应接下来前往中部城镇班巴里（Bambari），并已经安排好与一名联合国工作人员的会议计划。“他本应提供与俄罗斯军事培训人员在当地情况有关的信息，并为恩达西马（Ndassima）金矿的拍摄活动提供帮助。”

今年早些时候，俄罗斯曾对开发中非共和国自然资源表示兴趣。

锡布行政机构人员透露，贾迈勒一行被一伙男人埋伏袭击，袭击者头戴头巾，讲阿拉伯语。

一名政府发言人表示，9名头戴头巾的人在一处路障前拦住了3名记者。被枪击后，一人当场死亡，另外两人因伤重去世。

三人的司机却躲过了袭击，随后报警。

三名卓越记者简介

图片版权 Facebook/TV Rain Image caption 从左到右：基里尔·拉琴科、亚历山大·拉斯托尔古耶夫、奥尔汗·贾迈勒。

基里尔·拉琴科，33岁，是一名前途光明的摄像师。此前他曾在车臣工作，最近则是在叙利亚的安娜（Anna）通讯社工作。

亚历山大·拉斯托尔古耶夫，47岁，代表作有纪录东乌克兰冲突的纪录片，以及2011-2012年间俄罗斯一系列反对示威有关的网络纪录片。

奥尔汗·贾迈勒，51岁，著名战地记者。曾报道过利比亚、叙利亚、东乌克兰及南奥塞梯地区的冲突，曾工作于《新报》（Novaya Gazeta）、《俄罗斯消息报》（Izvestia）、《生意人报》（Kommersant）及“雨”（Dozhd）电视台。

谁为袭击负责？

目前袭击的原因及凶手身份均未查明。

国际文传电讯社（Interfax）报道称，凶手的作案动机可能是抢劫。

三名记者的同事表示，有昂贵的摄像器材及超过8000美元现金从作案现场不翼而飞。

俄罗斯国家通讯社塔斯社（Tass）推测，当地主要穆斯林武装组织“塞雷卡”（Seleka）可能与此有关。2013年，塞雷卡推翻当时的政权后，当地一支规模较大的基督教民兵开始兴起，并与叛军对抗，从此，中非共和国局势动荡。

联合国在当地有13000名维和人员，勉强维持当地秩序。

但为什么三名记者没有安保人员一同随行？

当地记者遇害事例虽少，但并不是没有发生过。2014年法国摄影记者卡米耶• 勒帕热（Camille Lepage）在当地一场争斗中身亡。

调查管理中心副主编纳斯塔西娅•戈尔什科娃（Anastasia Gorshkova）解释称，他们派遣三名记者到了当地后，遇到了很大的后勤挑战，光寻找一名俄语翻译就花了数周时间。实践也证明，找到安全顾问是不可能的事情。

这种情况下，三名经验丰富的战地记者决定自己上路。

图片版权 AFP Image caption 法国记者卡米耶• 勒帕热2014年在中非共和国遇害。

司机为何得以幸免于难？

三人的司机躲过了袭击，司机幸免于难的原因并未完全披露，这引发外界诸多质疑。

戈尔什科娃向BBC表示，在袭击发生前几天，这个团队已经在当时酒店附近被警察拦截，被迫向警方行贿，当时调查管理中心已经对司机提出疑问。

戈尔什科娃称，当时司机明显是双方中间人，为警察翻译并商量行贿金额。但后来拉琴科向编辑保证，司机不是为警察工作，没有必要报警。

俄罗斯在中非共和国有何利益？

中非共和国没有功能性武装部队，安全状况严峻。联合国维和人员配备已现紧张，反叛组织控制了该国大部分地区。

有人试图重振军队，这便是俄罗斯可以发挥作用的领域。

2017年12月，莫斯科说服联合国安理会允许免除对该国军队的小规模武装禁令。俄罗斯派遣专员训练当地武装，还派安保人员加入福斯坦·图瓦德拉（Faustin Touadera）总统护卫队。

分析人士认为，这其中有瓦格纳集团的参与。俄罗斯还与该国签署了矿产开采协议，并与一些矿区的反叛集团交流。目前尚不清楚瓦格纳雇佣军是否有参与这些活动。

BBC国际媒体观察部非洲安全事务记者Tomi Oladipo对本文亦有贡献。