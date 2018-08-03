韩国隐秘摄像头惹众怒 举国偷拍难追踪

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我清晰地记得第一次听说韩国有偷拍摄像机的时候。

那时我刚到首尔不久。有一次，我和朋友沿着汉江骑行，途中内急跑向岸边的公共厕所。

“检查一下里面有没有摄像机。”我的朋友向奔跑中的我喊道。我转身大笑，但她却完全不像在开玩笑。

许多女性朋友告诉我，她们在韩国进入公厕时，以防万一，会首先检查里面有没有偷窥孔或者摄像头。因为韩国举国上下偷拍色情影片成风。

图片版权 Getty Images Image caption 许多女性朋友告诉我，她们在韩国进入公厕时，以防万一，会首先检查里面有没有偷窥孔或者摄像头。

隐秘的摄像机甚至拍摄女性更衣时的裸体画面，也会拍男性。地点遍布服装店，健身房和游泳池。这些影片都被发布到弹窗色情网站。

首尔的社运人士发出警示，如果现在不采取行动，这一类犯罪将会蔓延到其它国家，一发不可收拾。

每一年警局都会接到超过6000起偷拍色情影片的案子，其中80%的受害者是女性。

人们担忧这只是冰山一角，有更多受害者不敢报案。还有些视频出自受害者的男性朋友之手。

一位金小姐（Kim）告诉BBC记者，她曾在餐馆里被人从桌底下偷拍裙底。她发现对方的举动后，把他的手机抢了过来，更意外的是，她发现里面还有更多她的视频被发布到了聊天群组里，供其他男性评头论足。

Image caption 一位金小姐（Kim）告诉BBC记者，她曾在餐馆里被人从桌底下偷拍裙底。

“当我第一次看到那个聊天室时，我非常震惊，我的头脑一片空白，然后我就哭了。”金小姐说。她去了警局，但报案的过程更让她受伤。

“我不停地想，别人会怎么看待我？警官会认为是我的衣着太暴露了吗？我看起来像是随便的人吗？”

“在警局里，我觉得非常孤单。我觉得所有男性都把我看成一块砧板上的肉，一个性对象。我觉得很害怕。”

“我没有告诉任何人这段经历。我害怕被苛责。我害怕我的家人，朋友，还有身边的人会像那帮男人那样看待我。”

偷拍金小姐的男人一直没有受到惩罚。

这不仅仅发生在韩国

韩国是世界上电子技术及网络连接最发达的国家之一。该国在智能手机使用率上领先世界，将近90%的成年人拥有智能手机，93%的人能连接到网络。

但也正是如此先进的技术使得偷拍犯罪难以侦测，罪犯难以抓捕。

朴素英（译Park Soo-yeon）在2015年成立电子性犯罪公开小组（Digital Sex Crime Out）。该小组响应当时社会运动，致力于关闭最声名狼藉的色情网站之一Soranet。

Soranet上有超过一百万名用户，成千上万的色情视频未经片中女性同意发布及转载。网站上许多色情影片来自厕所和更衣室里的隐藏摄像机，或是报复前情侣的不雅视频。

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部分受害女性因此轻生。

“这些视频是可以被取缔的，但最大的问题在于它们不断死灰复燃。”朴女士说道。

“阻止传播是一个大挑战。主网站辩称他们不知道这些视频是非法拍摄的。怎么可能？他们怎么会不知道？”

她的主要目标是视频散布者，她坚信这需要国际间的共同努力。

“网络性犯罪不仅是韩国才有的问题。在瑞典和美国均有案例，只不过韩国技术先进，拥有世界上最快、最便捷的网络。”

“那意味着针对女性的网络性犯罪首先显现在我们这里。但这不久之后也会成为其它国家的大问题。所以我们需要国际间共同努力来解决这个问题。”

Image caption 巡察队长朴光彌（译Park Gwang-Mi）花了两年时间搜查首尔市龙山区超过1500间公厕。

现在，韩国警方面临着两大挑战：捕获罪犯以及起诉他们。

特别行动小组在首尔范围内的公共区域搜索隐藏式摄像机，但却一无所获。

巡察队长朴光彌（译Park Gwang-Mi）花了两年时间搜查首尔市龙山区超过1500间公厕。

BBC记者有一次跟随她一起巡察。她告诉记者，她在墙上找可以放置摄像机的小孔。

“我逐渐明白抓住这些罪犯有多困难。男性罪犯能在15分钟内装上然后拆下摄像机。”

在6465起案件里，5437人被拘捕看押。但是只有119人被送进监狱，仅占被捕人数的2%。

“道高一尺魔高一丈”

许多韩国女性认为正义得不到伸张。首尔中心爆发大规模游行示威，本周末还将举行又一游行。

朴美慧（译Park Mi-hye）是首尔警局一支特别性犯罪调查队的队长。她告诉BBC，使用国外服务器的罪犯很难追踪。

图片版权 AFP/Getty Image caption 成千上万的女性将在本周末进行今年第四次示威游行，上街呐喊"我的生活不是你的黄片"。

“在国外，散播这类色情影片一般不会受到惩罚。因此，尽管这在韩国是违法行为，我们无法调查这在国外是否合法，或是在国外网站传播是否合法。”

“尽管我们关闭了一些网页，他们只需稍稍修改网站地址又能卷土重来。我们不断追踪每一次网址修改，但他们的伎俩也在不断提升。”

“同时，对这些犯罪的处罚并不严厉。当前对散播非法视频的处罚是一年监禁或是一千万韩币（8900美元，6900英镑）罚款。我认为提高处罚力度有助于打击罪犯。”

“最重要的是，人们必须要改变观念。为了消除这类犯罪，人们必须意识到对受害者的影响。”

这种意识已经兴起，成千上万的女性将在本周末进行今年第四次示威游行，上街呐喊“我的生活不是你的黄片”。

她们相信，针对这个日趋严重的问题，会有更严厉的处罚、更高的诉讼率和更好的办法来侦测这一类犯罪。

但在那之前，我们依旧要检查我们的更衣室，以防被偷拍。