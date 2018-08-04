BBC中文本周推荐：你不容错过的五个故事
2018年的第31周，中国前“网络沙皇”鲁炜被移送浙江省宁波市人民检察院审查起诉；#MeToo运动在中国蔓延，从公益圈烧到佛界，越来越多的中国女性站出来，自述自己被性侵的经历；中美贸易战持续，BBC记者试图从中国一般家庭的生活视角，观察中美贸易战的影响。
中国官方媒体周一（7月30日）通报，鲁炜涉嫌受贿一案移送浙江省宁波市人民检察院审查起诉。这位中国网络“前大总管”用21年，从广西到北京；用13年，从新华社记者到副社长；从网络沙皇到囚徒，不到5年。我们从他仕途的起点开始，勾勒他从一路升迁到落马陨落的重要时刻。
近日，中国#MeToo运动从公益圈蔓延到媒体圈，甚至佛界。从“公益人”雷闯到前记者章文，再到北京龙泉寺方丈释学诚，已有多名知名人物在中国大陆的社交媒体上被指性侵或性骚扰，舆论焦点也开始转向整个中国社会权力规则下更隐蔽、更常态的性侵害。
作为近几个月的国际热点话题，中美贸易战对中国普通百姓的生活确实产生了实实在在的影响。去菜市场，发现东西更贵了；因为人民币的持续贬值，去美国留学也要掏更多学费；如果持有股票资产，在贸易战的背景下更需要小心。
苍白的皮肤，诡异的微笑，以及泛红突出的眼球，恐怖女孩“Momo”究竟是谁？她的形象起源于哪里？参与她的挑战活动会有什么危害？这篇文章解答了这些问题。
去年，内地作家冯唐的一篇文章让“油腻中年”成为年度热词，也将自己置于公众的放大镜下。有人说，冯唐自己不就是个油腻的中年男人吗？香港书展期间，BBC中文专访冯唐。他如何进一步阐述“油腻”和“中年”？中年油腻猥琐男是中国特色吗？