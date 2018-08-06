Tinder, Chappy, Bumble 约会App中看年轻人交友观

一则BBC广播一台Newsbeat栏目的调查显示，约会App是人们最不喜欢的认识新朋友的方式，尽管大约有一半的16-34岁的人在使用它们。

这些年轻人中，几乎三分之一的人使用Tinder，Chappy和Bumble之类App的原因是 “太害羞”，因为他们在现实中与人面对面接触有困难。

调查还显示，这些App的用户中几乎有一半是21岁之前就开始使用，其中三分之一的人使用目的是“找炮友或者性伙伴”。

在使用约会App的2,066名受访者中，超过四分之一的人与约会对象形成了长期恋爱关系甚至结婚。

关系心理学家马德琳（Madeleine Mason Roantree）认为，更多人正在使用约会App是因为他们想要“即时生效”。

图片版权 Getty Images Image caption Tinder is the most popular dating app, with 60% of those who have used the apps saying they have an account on it

“每一次匹配成功都像一个多巴胺点击 ，点亮了我们大脑中的快感传感器，因此很容易上瘾，”她解释道。

但她表示，这也可能导致抑郁情绪，因为人们正在接受更多拒绝。

调查显示了什么？

45％的人在某个时候使用过约会App

37％的人认为约会App是他们最不喜欢的认识新伴侣的方法

17％的人在约会App上遇到了他们的现伴侣

18％的人通过朋友、家人或相亲认识他们的现伴侣

45％的人在21岁之前使用过约会App

数据取自YouGov代表BBC广播一台Newsbeat栏目在2018年4月3-10日对20166名16-34岁的年轻人所作的调查。

二十六岁的乔丹（Jordan）同意马德琳的观点：“就我而言，约会App引发了许多与心理健康有关的问题—自我怀疑和焦虑，”他告诉Newsbeat。

“我晚上出去玩的时候，发现很难遇到对的人，所以很多时候我站在舞池里时，我其实在手上在玩约会App。在这类平台上，你想走就走，你可以说很多在现实中当面不会说的话。”

Image caption Jordan says he's been judged on dating apps for being "too young, too old and too fat"

“被评判的是你呈现在屏幕上的形象，而不是你本人，对我而言，这是非常难以对付的。”

乔丹说，他因为“太年轻、太老、太胖”而在约会应用上受到评判。

Chappy的杜马斯（Sam Dumas）解释说，与App上的人交谈是“与你可能在现实中无法认识到的人联系的一种方式”。

“酒吧和俱乐部有在物理空间上关闭的趋势，这些年，它们正变得越来越少。”

Newsbeat发现，在过去10年，已经有一半的英国夜店关闭了。这也是3年前，32岁的杰米（Jamie）和伊万娜（Ivana）转向约会App的原因。

“我发现你在酒吧里找不到人，”伊万娜告诉Newsbeat。

这对伴侣在Bumble遇到彼此，并于半年前订婚。

“世界已经变了，一切都以线上为基础了，”来自斯特林的杰米说。

“你必须给它一个机会，让人们从怀疑中获益。在线约会App有很多负面的东西，但我们已经证明它确实有效。”

对此，伊万娜非常同意，她说：“一切都是通过向右滑动开始的，想起来就很疯狂。”