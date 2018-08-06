图片版权 PA Image caption 英国皇家空军的首批4架F35B闪电战机6月从美国南卡罗来纳州博福尔基地起飞，越过大西洋飞抵英国。

F35：号称迄今世界上最先进的第五代隐形战机。英国皇家空军订购的首批4架F35战机6月份刚飞越大西洋落地诺福克空军基地。

Tinder: 时髦的交友App，对不想一定终身的多情者或寻求婚外恋的人似乎特别有吸引力。

这两者之间乍看风马牛不相及，但英国国防部的一份声明硬是牢牢地把二者拴在了一起。

警惕黑客美人计

英国国防部8月5日发表一份声明，确认发生最新一起盗窃F35超级战机秘密的企图。但是，盗窃机密者使用的手法和渠道与传统的军事或工业间谍很不一样。

国防部承认，皇家空军现役军人在交友App Tinder上的个人档案被黑客攻击。黑客以多情女子的身份出现，对F35战机刨根问底。

国防部的声明强调，媒体的有关报道“不正确”，“没有任何涉及F35战机的敏感或机密资料被泄漏”。

黑客曾利用交友网站盗窃F35战机机密的企图，是因另一桩“泄密”而曝光。

英国《星期日邮报》得到了英国皇家空军安全主管发布的一份内部备忘录。备忘录通告了上周发生的黑客企图利用交友网站Tinder向英国皇家空军现役军人套取F35战机机密的事件。

备忘录说，个人资料被黑客攻击的那名现役军人立刻向上级作了汇报，也没有任何机密被窃，但“这个事件凸显了在社交媒体平台上将个人资料与皇家空军链接的危险”。

图片版权 Israel Defense Forces Image caption 英国诺福克空军基地的一架F35隐性战机。罗尔斯·罗伊斯公司参与了F35的设计和制造。

一代天骄引间谍无数

F35隐形战斗机是美国洛克希德·马丁飞机公司化数十年心血设计及生产的、世界上目前唯一已投入服役并经历了实战环境的第五代战斗机。

它被视为是美国及其盟国陆海空军21世纪最先进的主力战斗机之一。

围绕F35战机的间谍与反间谍较量也一直在进行。

就在首批F35飞抵英国的6月，英国反恐警察逮捕了一名前罗尔斯·罗伊斯的工程师，指控其将F35的机密泄露给中国。

英国的罗尔斯·罗伊斯发动机公司参与了F35的设计研发。被指控的布赖恩·琼斯退休前是内燃机技术专家，有40多年的飞机涡轮发动机设计制造经验。

有消息说，英国军情五处得到密报说琼斯透露了机密，因此立案调查。

在互联网上，仍可见到琼斯以访问学者名义受邀前往西安航空学院讲学的新闻。他的头衔是教授、英国皇家特许工程师、机械工程学会会员。罗尔斯-罗伊斯在中国西安设有独资的罗尔斯-罗伊斯（西安）机械制造有限公司。

图片版权 xinhua Image caption 中国和俄罗斯都在研发具有隐形功能的第五代战机（中国歼-31隐形战斗机）。

“黑客攻击 数以万计”

黑客攻击盗取F35机密的企图，这也不是首次。

战机制造商洛克希德·马丁公司声称，它“每周粉碎了数以万计的黑客攻击，以确保有关机密不被盗走。”

英国《星期日邮报》早在2013年就曾报道说，中国军方的网络间谍被发现曾多次试图偷取英国最先进的隐形战斗机F35的秘密。

英国同意向美国购买总数138架F35战机，实现主力战机的更新换代。首批48架F35战机的总购价达90亿英镑。

这些F35战机将部署在陆地和"伊丽莎白女王"号和"威尔士王子"号两艘新建航母上。

今年秋季英国将在美国佛罗里达附近海面的"伊丽莎白女王"号航母上测试F35战机短距起飞。

但是，要使F35与新的英国航母匹配，还要进行多项更新改装，总花费据报可能高达120亿英镑。