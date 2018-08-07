盘点全球奇葩男女风俗 令人咋舌的“性趣”奇闻

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性可能是人类最古老、也是最共同的一项"活动"了。然而，国与国、文化与文化之间对性有着各异的风俗和习惯。BBC为你梳理来自全球各地奇异的"性趣"趣闻。

用鱼求爱

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韩国女性不愿生小孩，日本年轻人性事越来越少。这些你可能都听说过。但你知道用鱼求爱的习俗吗？

在巴西一个叫Mehinaku的小村，追女孩子要有抓鱼的本事，谁有本事捕到大鱼，就能俘获女孩子的芳心。

私处有昵称

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夏威夷土著人崇拜性器官，他们传统上会给自己的私处起一些昵称。

不仅如此，上到皇族，下到普通人，夏威夷土著人还为自己的私处"大唱颂歌"，歌中会公开详尽描绘自己的"神秘之地"多么顽皮嬉戏等。

规定做爱日

图片版权 Getty Images Image caption 俄罗斯鼓励夫妇多生育，特意规定做爱假期

俄罗斯的一个地区为了鼓励夫妇生育，把每年的9月12日定为官方的"受孕日"。当地政府把这一天定为假期， 鼓励夫妇呆在家里"造人"。

如果9个月后生了孩子，那还会得到当局的物质奖励， 比如摄像机、冰箱、洗衣机等。

腋下苹果求偶

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在奥地利乡下的一些地方，有女性把苹果片夹在腋下跳舞，之后把带着自己腋窝风味的苹果片送给在场的中意男性的风俗。

如果收到苹果的男性也对该女子感兴趣，就会咬一口苹果。

喜欢他就把他撂倒

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在哥伦比亚的Guajiro部落，当地有一个风俗，男女青年在参加特别仪式舞蹈时，如果一名女子有本事将一名男子绊倒，那么他们必须要做爱。

丹麦人假期最高产

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根据一家旅游公司Spies Travel 的研究，丹麦人在度假时做爱最多。因此丹麦10%的宝宝都是父母在度假时怀上的。

该公司从2014年开始，只要父母能证明是在选用了他们公司的假期而出生的宝宝，就能免费享受3年各种婴儿系列和服务。同时，他们还提供对孩子友善环境的假期。

希腊人做爱最多

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根据安全套品牌杜蕾斯（Durex）针对全球26个国家3万成年人所作的一份调查显示，希腊人性事最多。

希腊人每年平均做爱164次。到底是因为希腊的天气，还是美食和橄榄呢？ 不得而知。

也许是古代传统的传承吧。因为毕竟，古希腊人以开放以及性宽容等而著称。