BBC事实核查：全球水坝热的隐忧与争议

图片版权 AFP Image caption 老挝早前倒塌的水坝由老挝、泰国和韩国的公司兴建。

老挝早前有水坝倒塌，至今造成最少30人死亡，令全球近年大兴土木建造水坝带来的问题再次进入公众眼球。

老挝能源与矿业部长坎马尼（Khammany Inthirath）指，水坝倒塌的原因可能是因为施工质素欠佳，指政府将会就意外进行正式调查。

法新社报道指，老挝近年大力发展水力发电，希望成为东南地区一个主要电力输出国，但过快的发展引来外界质疑。

世界银行（World Bank）曾在世界各地投资，帮助许多国家兴建水坝，但其中一些水坝引来反对声音，令它在上世纪九十年代开始减少投资兴建水坝，中国在近年开始填补了这个空缺。

专家指出，中方在投资水坝时不会太理会水坝对当地环境与社会的影响，令中国的投资更受欢迎。

为甚么这么喜欢水坝？

根据德国蒂宾根大学（University of Tubingen）研究员莎芙（Christiane Zarfl）等学者提供的数字，全球目前已经投产或计划中、用作水力发电的水坝约有3,500座。这个数字并不包括那些纯粹用来控制供水、防洪、导航和休闲娱乐的水坝，因此实际上可能还有更多水坝。到了2030年，这个数字可能增加一倍。

莎芙提供的数字又显示，自2015年起非洲国家总共建议兴建接近100个新水坝，南美洲国家也建议了总共约130个新水坝。

湄公河的源头在中国，流经缅甸、老挝、泰国、柬埔寨和越南，最终流入南中国海。这些国家目前在湄公河上建成了五个水坝，还有两个在建造中。另外，各国还分别计划在河道上兴建总共十座新水坝。

但是，水坝经常成为政府与原住民、甚至国与国之间冲突的原因。

中国西南部在2010年遇到干旱天气，湄公河的水量大减，令位于河道下游水域的国家无法获得足够的水源灌溉农作物。泰国和越南等国的一些学者批评，中国在湄公河上游兴建了水坝用作水力发电，令它们获得的用水大减，但中国多次否认这个说法。

另外，巴西公司计划在亚马逊森林兴建的蒙蒂贝卢水坝（Belo Monte dam）和埃塞俄比亚（Ethiopia）计划在尼罗河兴建的水力发电堤坝也引发许多争议。

荷兰国际水利环境工程学院（IHE Delft Institute for Water Education）高级讲师施迈尔（Susanne Schmeier）指出，各地政府推广水力发电时，都把它描绘成帮助当地人口摆脱贫穷的方法。她承认，社会发展需要电力，也必须有可持续发展的水力发电设施。“问题是，谁能决定我们怎样在这方面发展？”

图片版权 AFP Image caption 巴西2011年计划在亚马逊森林兴建水坝，引起当地原住民不满。

中国成世界水坝项目最大投资者

正因为这些争议，世界银行在上世纪九十年代开始，减少在各国水坝建设的投资。它在1993年更从印度讷尔默达河（Narmada river）一个水坝计划撤资。《经济学人》形容，世界银行曾经是全球最积极推动水坝工程的力量，但现在“害怕了”。

世界银行2000年委托世界水坝研讨会（World Commission on Dams），研究水坝对当地社会与环境的影响。研讨会发表的报告指，全球约有4000万到8000万人因为水坝工程，被迫离开家园。有研究更指出，因水坝工程被迫另外寻找农地与捕鱼地点的人比这个数字更多。

国际水力发电协会（International Hydropower Association）发言人亨利（Will Henley）形容，世界水坝研讨会的报告是水力发电发展的“分水岭”，许多国家从此在发展水利工程时，更重视工程对社区和环境带来的影响。

图片版权 Getty Images Image caption 中国三峡大坝是世上目前最大型的水力发电站。

中国的三峡大坝

世界上最大型的水力发电站

建筑费约1800亿元人民币（相等于约260亿美元）

建造期间，令约140万人被迫迁离家园

落成后淹浸了13个城市，140个镇及约1350村落

发电量相等于11个核子发电站

世界银行减少在水利项目建设的投资之际，中国在这方面的投资同一时间慢慢增加。国际水力发电协会估计，在2000年以来，全球新建成的水坝中有一半位于中国，中国的水力发电量更是美国的两倍。

它同时更在其他国家投资水力发电项目，取代世界银行在这方面的角色。专家估计，中国公司目前控制全球最少一半用于水力发电的水坝。

荷兰乌得勒支大学（University of Utrecht）研究员基尔赫（Julian Kirchherr）指，中国公司在投资水利项目时，都不会十分关注项目会否对当地生态和社区造成的影响，因此十分受水坝兴建者的欢迎。

水壩是好還是壞？

专家指出，一个水坝项目是否会对当地造成影响，取决于建造方式，也要与当地社区沟通。

德国蒂宾根大学研究员莎芙指，计划兴建水坝时，建造方应该同时考虑它会否与其他现存的水坝造成影响，这个过程得花一点时间。

有团体在2012年发表报告指，因为水坝工程而被迫迁徙的人口中，有70%指他们在搬迁后变得贫穷。但同时，兴建水坝可以为当地提供电力，也能帮助农业发展。

世界银行近年为两个在老挝的水坝项目注资。荷兰国际水利环境工程学院高级讲师施迈尔认为，这显示国际社会近年在兴趣水坝的同时，也开始着重这些项目的管理质素。