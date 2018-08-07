委内瑞拉“无人机袭击”：“暗杀”马杜罗总统的几个问题

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委内瑞拉有六人因涉嫌星期六暗杀尼古拉斯·马杜罗（Nicolas Maduro）总统而被捕。

内政部长内斯特·里沃尔（Nestor Reverol）说，袭击者是一个拥有两架无人机的团体，他们在无人机上装载了炸药，计划在首都加拉加斯的阅兵式上进行袭击。

但是，关于这场“暗杀”阴谋，仍有一些尚未解答的问题。目前我们所知如下：

究竟发生了什么？

事件发生时，马杜罗先生在加拉加斯发表纪念国民警卫队成立一周年的讲话。

图片版权 Twitter/@soldadoDfranela Image caption 内政部长里沃尔表示，“恐怖分子”计划用两架装有C4炸药的无人驾驶飞机在阅兵队伍上方进行袭击。

当地时间17:41，一声巨响后，总统抬起头，脸上带着一丝迷惑。

在他身后，他的妻子西利亚·弗洛雷斯（Cilia Flores）因恐惧而退缩，她和大多数观看总统演讲的人的眼睛都转向了天空。

现场直播的电视画面显示，士兵方阵一下就乱了，他们冲向了避难所。委内瑞拉当局说，有七名军官受伤。

内政部长里沃尔表示，“恐怖分子”计划用两架装有C4炸药的无人驾驶飞机在阅兵队伍上方进行袭击。

他说，有一架无人机在进入总统演讲台周边的安全区域之前被击落，另一架无人机失去控制并与附近的建筑相撞，建筑物燃起了小火。

图片版权 VTV / HANDOUT Image caption 现场直播的电视画面显示，士兵方阵一下就乱了，他们冲向了避难所。

背后可能是谁？

里沃尔先生补充说，已经有六名“恐怖分子和雇佣杀手”被捕，几辆车被扣押，酒店被搜查。政府表示已经获得了与他们试图暗杀总统的阴谋相关的监控画面。

事件发生后，政府立即指责委内瑞拉境内的极右翼分子。

里沃尔先生说，被捕者中有一名男子被控参与2017年8月袭击委内瑞拉东北部军营的帕拉麦凯堡（Paramacay Fort）。

后来，马杜罗总统指责哥伦比亚总统胡安·曼努埃尔·桑托斯（Juan Manuel Santos）和美国境内的人士煽动“右翼”阴谋杀死他。

“我毫不怀疑，这是哥伦比亚寡头集团的仇恨暗杀，”马杜罗先生说。“我相信所有的证据都会浮出水面。”

图片版权 Getty Images Image caption 情报人员在发生爆炸的公寓处搜集证据。

哥伦比亚政府否认有任何牵连，称马杜罗的指控“毫无根据”。

美国国家安全顾问博尔顿（John Bolton）否认美国参与了这一事件，并补充称，这可能是“委内瑞拉政权本身的借口”。

反对派为什么挑战当权者？

这并不是马杜罗总统第一次在没有证据的情况下声称有人要暗杀他。但反对派迅速质疑官方版本的说法。

“我们需要后续观察来认定暗杀企图的真实性。我们需要知道，这是一起单纯事故，还是之后社交媒体上还会有新的版本。”反对派网络"自由委内瑞拉阵线委员会"在一份声明中说。

“负责任的做法是等待应有的调查，但无论当权的官僚说什么，都很难令人信服。”

图片版权 Getty Images Image caption 当天阅兵仪式上的士兵。

据美联社报道，现场的消防队员对政府发生的事件提出质疑，称爆炸声来自附近建筑内的气体火灾爆炸。

另一方面，一名警察匿名告诉法新社，这些无人机可能是从附近的公寓发出的。

与此同时，一个鲜为人知的名为“T恤衫士兵”（Soldiers in T-shirts ）团体在社交媒体上表示，他们是所谓袭击的幕后推手。

“T恤衫士兵”是谁？

“T恤衫士兵”是一个鲜为人知的反对派组织，据称是四年前成立的。他们自称的目标是：从国家层面上将所有反对组织聚集在一起，以实现他们与独裁统治的斗争。

星期天，该组织在他们的推特页面上发布了一个14秒的自制视频，显示一个无人机状物体在天空中飞舞，背景音则是马杜罗总统当天的演讲。

一个男人的声音说“我来射击”。紧接着，无人机爆炸成碎片，各种男声混杂在一起，其中一个声音说：“无人机被毁了”。

图片版权 Twitter / @soldadoDfranela Image caption “T恤衫士兵”的推特帐号。

目前不清楚制作视频者是谁。 “T恤衫士兵”没有回复BBC的采访请求。在Twitter上，他们说“我们证明他们（政府）是脆弱的。我们今天没有实现（我们的目标），但一切只是时间问题。”

该组织在社交媒体上提到了奥斯卡·佩雷斯（Oscar Perez）的名字。他是一名前流氓警察，2017年6月，他偷窃一架警用直升机后，用手榴弹对内政部和最高法院进行了袭击。

去年1月，佩雷斯在一次特种部队针对他的行动中被杀。

马杜罗总统其人

图片版权 Getty Images Image caption 2013年，前委内瑞拉总统查韦斯（Hugo Chavez）去世，马杜罗在此后上位，但在国内外都受到争议。

2013年，前委内瑞拉总统查韦斯（Hugo Chavez）去世，马杜罗在此后上位，但在国内外都受到争议。

2017年，委内瑞拉爆发广泛的要求马杜罗辞职的抗议，马杜罗发起残酷镇压，进而受到广泛谴责。

他的政府被指控破坏民主和法治，并侵犯委内瑞拉的人权。

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 2017年，委内瑞拉爆发广泛的要求马杜罗辞职的抗议，马杜罗发起残酷镇压。

然而，有一个支持马杜罗和他的联合社会党（PSUV）的忠诚核心人士说，委内瑞拉的问题不是政府造成的，而是由美国的制裁造成的。

今年5月，马杜罗在严重的经济危机中竞选连任，这场经济危机已经使得数十万委内瑞拉人离开了这个石油资源丰富的国家。

马杜罗先生在很大程度上依赖的是武装部队的支持。但是，尽管高级官员普遍忠于他的政府，但许多中低级官员已经显示了不满。

已经有数十人被指控犯有阴谋和叛乱罪，而很多其他的人已经离开了这个国家。