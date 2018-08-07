美国重启制裁伊朗 暂未涉及石油

  • 2018年 8月 7日
File photo showing US President Donald Trump speaking to reporters after declaring his intention to abandon the Iran nuclear deal (8 May 2018) 图片版权 Reuters
Image caption 特朗普称，伊朗核协议是“糟糕的单方面协议”。

继退出2015伊朗核协议后，美国总统特朗普签署协议，从本周起重新启动对伊朗的全面制裁。

此次制裁措施意在打击伊朗汽车行业和黄金及其他重要金属贸易，于美东夏季时间周二起生效。

特朗普认为经济压力可以迫使伊朗达成新协议，终结其“邪恶”活动。伊朗总统鲁哈尼则称，美国此举为“心理战”。

鲁哈尼通过伊朗国家电视台回应表示，不会在最后关头进行谈判。“我们一向倾向于民主与对话……但对话需要诚信，”他说道。

特朗普警告称，任何违反制裁的个人或实体或将面临“严重后果”。

作为2015年伊朗核协议的签字方，英国、法国及德国对美国举动“深表遗憾”。三国表示，将继续履行协议所作承诺。伊朗称，如果经济利益可以得到保障，将继续履行协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国及德国达成伊朗核问题全面协议。今年5月，特朗普宣布退出伊核协议。

特朗普为何退出？

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Image caption 能源出口对伊朗经济至关重要。

根据协议，伊朗将限制其引发争议的核活动，并得到放宽制裁作为回报。

美国前总统奥巴马坚称，这份协议将会使伊朗放弃开发核武器，从而使世界更加安全。

但特朗普表示这是一个“糟糕的单方面协议”。特朗普宣称，协议中的“日落条款”（2025年协议失效后伊朗铀浓缩限制将获解除）不可接受；且伊朗弹道导弹计划未纳入协议；协议也没能阻止伊朗在叙利亚、也门等周边国家的“邪恶行为”。

重启的制裁是哪些？

根据特朗普签署的行政令，午夜开始重启的禁令针对：

  • 伊朗政府购买或收购美元现金
  • 伊朗的黄金及其他贵金属贸易
  • 伊朗工业生产过程中使用的石墨、铝、钢、煤和软件
  • 与伊朗货币里亚尔有关交易
  • 与伊朗发行主权债券有关活动
  • 伊朗汽车行业
图片版权 EPA
Image caption 自美国退出伊核协议后，伊朗人开始购买金币。

从11月5日起，可能会有破坏性更强的制裁得到重启，具体针对以下领域：

  • 伊朗的港口运营商，以及能源、航运及造船业
  • 伊朗与石油有关交易
  • 外国金融机构与伊朗中央银行的交易

“我很高兴地看到，许多国际企业已经表明离开伊朗市场的意愿，也有一些国家表示会减少或停止进口伊朗原油，”特朗普发表声明表示。

“我们敦促所有国家采取此类措施，让伊朗明白，他们的政权面临一个选择：要么改变他们的威胁性、破坏稳定的行为，重新融入全球经济，要么继续沿经济孤立的道路前进。”

国际社会反应

伊朗没有立即进行回应，但伊朗外交部长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）此前表示，美国正在被“孤立”。

扎里夫称，伊核协议的达成花了很长时间，很难想象与一个撕毁这份协议的人进行谈判。“谁能相信特朗普是认真想要对话的呢？”

英法德三国外长与欧盟外交政策高级代表发表共同声明称，伊核协议是行之有效的，对全球安全“至关重要”。为保护欧洲企业与伊朗贸易免受美国制裁影响，欧盟已启动一项防卫法（blocking statute）。

然而一位不具名的特朗普政府官员表示，美国对这种行为并没有“特别担心”。

这位官员指出，自今年五月美国退出核协议以来，伊朗已经出现重大经济困难，里亚尔已贬值近80%。

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