美国重启制裁伊朗 暂未涉及石油

图片版权 Reuters Image caption 特朗普称，伊朗核协议是“糟糕的单方面协议”。

继退出2015伊朗核协议后，美国总统特朗普签署协议，从本周起重新启动对伊朗的全面制裁。

此次制裁措施意在打击伊朗汽车行业和黄金及其他重要金属贸易，于美东夏季时间周二起生效。

特朗普认为经济压力可以迫使伊朗达成新协议，终结其“邪恶”活动。伊朗总统鲁哈尼则称，美国此举为“心理战”。

鲁哈尼通过伊朗国家电视台回应表示，不会在最后关头进行谈判。“我们一向倾向于民主与对话……但对话需要诚信，”他说道。

特朗普警告称，任何违反制裁的个人或实体或将面临“严重后果”。

作为2015年伊朗核协议的签字方，英国、法国及德国对美国举动“深表遗憾”。三国表示，将继续履行协议所作承诺。伊朗称，如果经济利益可以得到保障，将继续履行协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国及德国达成伊朗核问题全面协议。今年5月，特朗普宣布退出伊核协议。

特朗普为何退出？

图片版权 AFP Image caption 能源出口对伊朗经济至关重要。

根据协议，伊朗将限制其引发争议的核活动，并得到放宽制裁作为回报。

美国前总统奥巴马坚称，这份协议将会使伊朗放弃开发核武器，从而使世界更加安全。

但特朗普表示这是一个“糟糕的单方面协议”。特朗普宣称，协议中的“日落条款”（2025年协议失效后伊朗铀浓缩限制将获解除）不可接受；且伊朗弹道导弹计划未纳入协议；协议也没能阻止伊朗在叙利亚、也门等周边国家的“邪恶行为”。

重启的制裁是哪些？

根据特朗普签署的行政令，午夜开始重启的禁令针对：

伊朗政府购买或收购美元现金

伊朗的黄金及其他贵金属贸易

伊朗工业生产过程中使用的石墨、铝、钢、煤和软件

与伊朗货币里亚尔有关交易

与伊朗发行主权债券有关活动

伊朗汽车行业

图片版权 EPA Image caption 自美国退出伊核协议后，伊朗人开始购买金币。

从11月5日起，可能会有破坏性更强的制裁得到重启，具体针对以下领域：

伊朗的港口运营商，以及能源、航运及造船业

伊朗与石油有关交易

外国金融机构与伊朗中央银行的交易

“我很高兴地看到，许多国际企业已经表明离开伊朗市场的意愿，也有一些国家表示会减少或停止进口伊朗原油，”特朗普发表声明表示。

“我们敦促所有国家采取此类措施，让伊朗明白，他们的政权面临一个选择：要么改变他们的威胁性、破坏稳定的行为，重新融入全球经济，要么继续沿经济孤立的道路前进。”

国际社会反应

伊朗没有立即进行回应，但伊朗外交部长扎里夫（Mohammad Javad Zarif）此前表示，美国正在被“孤立”。

扎里夫称，伊核协议的达成花了很长时间，很难想象与一个撕毁这份协议的人进行谈判。“谁能相信特朗普是认真想要对话的呢？”

英法德三国外长与欧盟外交政策高级代表发表共同声明称，伊核协议是行之有效的，对全球安全“至关重要”。为保护欧洲企业与伊朗贸易免受美国制裁影响，欧盟已启动一项防卫法（blocking statute）。

然而一位不具名的特朗普政府官员表示，美国对这种行为并没有“特别担心”。

这位官员指出，自今年五月美国退出核协议以来，伊朗已经出现重大经济困难，里亚尔已贬值近80%。