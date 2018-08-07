“美女与野兽”：美国女生与巨鳄合拍毕业照

图片版权 Makenzie Noland Image caption 21岁的麦肯兹在一家救援中心实习，这里收养对公众可能有危害的动物，并用以科普。

一位美国大学生用一种惊世骇俗的方式确保她的毕业照让任何人都过目不忘——她头戴学士帽，站在水中，与一只长达4米的鳄鱼合影。

麦肯兹·诺兰（Makenzie Noland）是德州农工大学的学生，她将于本周五正式毕业，并获得野生动物和渔业学学位。

这名大四学生一直在博蒙特救援中心实习，该中心有大约450只包括鳄鱼在内的各类爬行动物。但这只名叫泰克斯（Tex）的短吻鳄却出尽风头。

因为过度喂养，体型巨大的泰克斯成为当地船只的麻烦事，2016年它被救援中心收养。

自从5月份到救援中心实习以来，麦肯兹和泰克斯就建立一种特殊关系。

她说，她经常走进泰克斯的池塘去喂养它，无论是叫到泰克斯的名字，还是做出手势，这只大鳄鱼都会做出相应反应。

当 BBC问她是否害怕时，她耸耸肩说，“我每天都入水和那家伙一起，他是我在那最好的朋友之一！”

图片版权 Makenzie Noland Image caption 麦肯兹说她更担心泰克斯会一不小心吃了自己的毕业纪念戒指（鳄鱼鼻子上为戒指）。

21岁的麦肯兹成长于内布拉斯加州贝尔维尤，在那里，在花园里看到一只短吻鳄并不寻常，现在这却是她每天都要做的事。

“从小就开始，我总爱拿起蛇，抱着动物，与孩子交谈，向公众普及。”麦肯兹谈到自己对野生动物的热爱。

她最初的想法是，打算利用这组特别的毕业照展示今年夏天的工作成果。

“无论如何，我们并不想把这些动物带回来，我们希望它们住在沼泽地区的海湾和河流中，”她谈到她工作的鳄鱼乡村中心时如是说。

图片版权 Makenzie Noland Image caption 麦肯兹说她只感觉到肾上腺素飙升。

“但是既然他和我们在一起，他就能很好地代表了训练动物和展示性格的成果。他们是很棒的家伙，并不都是吃人的野兽！”

麦肯兹说，她已经被这个帖子引起的关注淹没了，帖子现在已经被分享了几百次。

“我没想到会这样，我只想在我的Instagram上发布几张可爱的照片。真令人难以置信。”

她希望毕业后继续从事与野生动物方面的工作。

“我只是想沉浸在动物的世界中，并向公众科普动物知识。”她说。