除了维尼熊还有这些西方明星不能去中国

Image caption 维尼熊问世近百年，深受儿童喜爱。

帕丁顿熊可以去中国，维尼熊却不可以。还有哪些英美演艺明星被中国封杀？

中国，是西方音乐和电影等文化产品的巨大市场，吸引了大量西方演艺公司和明星。

今年年初，英国歌手Jessie J（婕西·J）以世界级的歌唱实力参加中国国内的电视歌唱比赛节目，成功赢得大批中国粉丝。

这或许可以看作英国歌手成功进入中国多年历史的延续。

早在1985年，风靡西方乐坛的英国著名乐队“威猛”Wham！曾在北京和广州举行两场演唱会，是1949年以来获准到中国举办音乐会的第一支西方乐队。

如今，西方的演艺界明星们前往中国演出或者参加电影活动，仍然需要中国政府的批准。

以下几位西方演艺界的大明星，被中国当局封杀。究其是什么原因？

Image caption 2016年，贾斯汀·比伯到BBC电台第一台现场表演。

1. 贾斯汀·比伯（Justin Bieber）

2017年，加拿大歌手贾斯汀·比伯在亚洲举办巡回演唱会，但却无缘中国大陆。北京文化局的官方网站称“不宜引进有不良行为的演艺人员”。

北京文化局没有具体说明贾斯汀·比伯究竟有何不良行为，尽管他曾在2013年到中国演出，还曾骑在保镖肩头上长城。

外界只能猜测，贾斯汀·比伯在日本时曾去靖国神社，还在社交媒体上晒了一张照片，引起中国网民的不满。

BBC驻北京记者沙磊（John Sudworth）当时分析说，“中国官方在敌对外国势力名单中，在达赖喇嘛和台湾分裂主义者之后又增加了贾斯汀·比伯的名字。”

Image caption 1971年，珍·柏金与著名的法国文化名人赛日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）。

2. Jane Birkin( 珍·柏金）

珍·柏金在西方的名声有多响，可从法国奢侈品名牌爱马仕（Hermes）为她专门设计手提包略见一斑。作为英国歌手和演员，她曾是法国文化名人赛日·甘斯布（Serge Gainsbourg ）的伴侣。

2016年，她原本计划参加在上海举办的纪念甘斯布专场演唱会，但却未能获得中国签证。

中国党媒《人民日报》旗下的《环球时报》当时报道说：柏金被拒签是因为支持“藏独”，“2008年，她曾被拍到背着印有藏独旗帜的包在爱丽舍宫参加法国总统萨尔科齐和非政府组织出席的一场活动。”

Image caption 1997年英国绿洲乐队主唱歌手诺埃尔·加拉格尔曾在美国参加一场演唱会。2009年，绿洲乐队中国演唱会被取消。

3. 绿洲乐队（Oasis）

2009年， 英国绿洲乐队首次在中国举行的演唱会被当局以“不合适”为由撤回准照，被迫取消。

据演唱会的宣传机构透露，这是因为中国文化部调查到，乐队的主音吉他手及词曲作者诺埃尔·加拉格尔曾在1997年出席在美国举行的一场表演，而那场表演收入的受益人是西藏独立组织。

Image caption 理查德·基尔，是国际声援西藏运动理事会理事长。

4. 理查德·基尔（Richard Gere)

理查德·基尔，20世纪80、90年代是好莱坞当红小生。他与朱丽亚·罗伯茨主演的《麻雀变凤凰》（Pretty Woman）虽然是高富帅爱上应招女的老套故事，却一度风靡世界。

他多年来一直批评中国政府对西藏的镇压，也是西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的朋友。

2017年，他向媒体透露，他被禁演好莱坞的一些影片，怀疑这与中国政府的施压和影响力有关。

他表示，有时好莱坞的一些制片会说，这个电影无法请基尔出演，因为这会惹恼中国人。

图片版权 Reuters Image caption 嘎嘎小姐（Lady Gaga）2017年曾与西藏流亡精神领袖达赖喇嘛见面。

5. 嘎嘎小姐（Lady Gaga）

2016年，英国《卫报》报道称，流行歌手嘎嘎小姐（Lady Gaga）与西藏精神领袖达赖喇嘛会面讨论瑜伽后，被列入了中国共产党“外国敌对势力”的长名单。

尽管中国官方没有证实对嘎嘎小姐的封杀，中国的网站上甚至能买到她的CD，但普遍认为她与很多支持达赖喇嘛和自由西藏的西方明星一样，将不会有去中国的可能。

图片版权 Getty Images Image caption 哈里森·福特堪称好莱坞的一颗常青树，既是演员，也是导演，还是编剧。

6. 哈里森·福特（Harrison Ford）

哈里森·福特，堪称美国电影界的一颗常青树和多面手。他既是演员，也是导演，还是编剧和制片人。

1993年，哈里森·福特主演的惊悚片《亡命天涯》风靡世界后，终于在1994年进入中国，成为中国向好莱坞电影重开大门后引进的第一部好莱坞大片。

但是，哈里森·福特长期以来对自由西藏的支持，被认为是他遭遇中国封杀的主要原因。

《外交学者》杂志早几年曾经报道称，“根据某些统计，中国是世界上封杀名人最多的国家。名单相当长，几乎所有个案，都是为了在中国对西藏统治的问题上止损”。

现在看来，情况已经有所改变。

最近，英美媒体纷纷报道，迪斯尼最新推出的真人和动画相结合的影片《挚友维尼》不能在中国上映，与前不久在中国广受欢迎的《帕丁顿熊2》形成鲜明的对比。