教皇方济各出演纪录片 这些议题让他愤怒

图片版权 Universal Image caption 德国导演文德尔为制作电影，花了四个下午访问教皇方济各。

教皇方济各参演的电影纪录片《教皇方济各：言出必行的人》（Pope Francis: A Man of His Word，香港译名：教宗知行录）五月在康城影展上映以来，好评如潮。导演文德尔（Wim Wenders）接受BBC娱乐记者尼尔‧史密斯（Neil Smith）采访时形容，能够拍摄一部以教皇为主角的电影是“天赐的机会”。

在五十多年的导演生涯中，与文德尔合作过的包括梅尔·吉布森（Mel Gibson）和维坎德（Alicia Vikander）等多名好莱坞影星，还有爱尔兰乐队U2。但这名德国导演获邀为教皇拍摄电影后，令他更为外界所认识。

这部电影由多条教皇出访片段和与教皇的访问组合而成，对观众的吸引力非任何明星能及。那么，文德尔认为教皇跟其他影视明星有没有分别？他告诉BBC说：“教皇的举止与许多其他曾经与我合作的明星其实差不多。”

文德尔又说，他认为教皇的举动都是发自内心的，是因为教皇真正希望与其他人对话。他形容，教皇的表现“不是装出来的，他并不是一名演员。他对他遇见的每一个人都感兴趣，都希望与他们有真正的对话。”

图片版权 Universal Image caption 文德尔形容，教皇对教会性侵丑闻等敏感话题都直言不讳。

“我能感到他的愤怒”

以教皇为主角拍摄这部电影的想法，最初由梵蒂冈传播秘书处处长里奥维加诺（Dario Vigano）提出。文德尔认为，教皇认为他能透过电影接触最多的人，因此愿意在电影屏幕出现。

教皇在电影谈到多个敏感议题，包括近年来缠绕天主教会的性侵丑闻。文德尔说，教皇在电影内对这个话题直言不讳，形容教皇本身对问题也十分愤怒，也希望自己能为解决这个问题多做一点事。

”他毫不犹豫地谈到了恋童癖，这是他表现最愤怒的时候，“文德尔说。

”我们真正感受到了他心中的怒火。“

教皇在电影中也谈及环境保护和世界贫富不公等问题。文德尔说，教皇的想法主要环绕三个问题：土地、工作和房屋，而且教皇许多时候都能说出微小的重点来。他引述教皇说，人类现在的行为正在摧毁地球，人类再不好好管束自己就会灭亡。他称赞教皇能说直接说出这话“并不是容易的事”。

图片版权 Universal Image caption 电影内容还包括许多教皇出访外国的片段。

跟所有人对话

有估计现时全球约有12亿名天主教徒，但文德尔希望这部电影能接触到更广泛的观众。

文德尔说：“这部电影的主角是一个希望跟所有人对话的人，而不单是天主教和基督教徒。”

“教皇带来的讯息不单是一个基督教的讯息，而是一个给予世界上所有善良的人的讯息。那才是他希望接触到的观众。”