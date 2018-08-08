震惊德国的惨案：夫妇在暗网出售儿子给恋童癖者

图片版权 Getty Images Image caption 这起案件震惊了整个德国（由于法律问题，面部做模糊处理）。

一名德国南部的女子在暗网上将她的儿子卖给恋童癖者后，近期被法院被判入狱12年零6个月。

暗网是主流搜索引擎无法企及的互联网领域。

弗莱堡法院还将她的伴侣，也就是男孩的继父，判处入狱12年。这起案子于6月开庭，当时男孩只有9岁。这对德国夫妇分别为48岁和39岁，对儿子持续性虐待至少超过了两年。

周一，法院判处一名西班牙男子入狱10年，罪名也是性虐待这名男孩。此外，另有五名男子也因虐待而被起诉。

这对夫妇被判犯有强奸罪、对儿童严重性侵犯罪、强迫卖淫罪以及传播儿童色情罪。

目前，受害男孩和养父母住在一起。

这对夫妇现在必须支付42,500欧元（49,200美元）的赔偿金。除了他们的儿子，这对夫妇还性虐待了另一名三岁女童。

图片版权 Getty Images Image caption 左边和中间为被告（由于德国严格的隐私法，罪犯面部做模糊处理）。

据BBC记者詹妮•希尔（Jenny Hill）在柏林报道，男孩今年10岁，他的遭遇震惊了德国经验丰富的调查人员。检察官说，这名男孩遭受了60多起严重性侵，其中许多画面都被拍摄了下来。

BBC记者称，这起案件震惊了整个德国，因为当局明明知道这名母亲的伴侣是一名有犯罪记录的恋童癖者，但还是错过了拯救这名男孩的机会。

周二，法官称，针对男孩最残忍的一次性攻击来自他的母亲。

此次审判还引起了公众的忧虑，即官员有时可能会错误地认为，女性不会虐待自己的孩子。

当局遭批评

德国媒体报道，巴登-符腾堡州（Baden-Württemberg）儿童福利局因未能阻止这对夫妇的虐待而受到了严厉批评。

社工曾短暂从这对夫妇身边带走了男孩，但随后又把男孩送回。

德国《明镜》（Spiegel）新闻网站报道说，社会福利官员没有交换有关的信息，而这些信息使他们错过了监测到这对夫妇的罪行。

这位母亲曾宣称她虐待儿子是因为她受到了伴侣的奴役，但《明镜》引用的案例精神病学家普莱恩斯（Hartmut Pleines）的说法称，这名母亲在撒谎。

《明镜》报道，这名母亲没有解释她的行为，但在持续两个月的庭审中，她的伴侣在法庭上说了很多话。