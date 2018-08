图片版权 Getty Images

乍眼一看,这有点像是低成本科幻电影的标题,但对于行星学家来说,“温室地球”是一个非常严肃的理论。

研究人员认为,在未来几个世纪里,我们很快就会越过一个临界点,来到一个高温沸腾、海平面极具上升的世界。

即使各国成功实现二氧化碳的减排目标,我们仍继续疾驰在这条“不可逆转的道路”上。研究表明,如果全球气温升高2℃,就会发生这种情况。

国际气候研究小组在美国《国家科学院院刊》(Proceedings of the National Academy of Sciences)撰写的文章表示,预计未来几十年的全球变暖可能会将目前地球上保护我们的自然力量变成我们的敌人。

每年地球的森林、海洋和陆地会吸收大约45亿吨的碳,否则这些碳将最终进入大气层导致温度升高。

但随着世界变暖,这些碳储库反而会成为碳的来源,并使气候变化问题显著恶化。

因此,无论是现在储存数百万吨温室气体的北纬地区的永久冻土,还是亚马逊热带雨林,人们担心我们越接近平均气温较工业革命前的升高2℃,这些天然的盟友吐出的碳比现在吸收的要多。

2015年,世界各国政府承诺将温度上升控制在2℃以内,并努力将温度升高控制在1.5℃以内。该文章的作者说,如果他们的分析正确,目前碳减排计划很可能是不够的。

“当达到气温上升2℃的临界点时,我们将会把控制权拱手交还给地球。” 共同作者斯德哥尔摩恢复中心的约翰·罗克斯特伦(Johan Rockström)教授告诉BBC新闻。

“我们现在有控制权,但一旦超过2℃,我们就会见证地球从朋友变成敌人的过程。我们完全把命运交给一个开始滚动失衡的地球系统”。

目前,全球气温已经比工业化前的水平提高约1℃,并且还在以每十年约0.17℃速度上升。

在他们的新研究中,作者研究了10个他们称之为"反馈机制"的自然系统。

这些系统包括森林、北极海冰,还有海床上的甲烷水合物。它们现在都有助于人类避免碳排放增加和温度升高带来的最严重影响。

令人担心的是,如果其中一个系统翻转并开始将大量二氧化碳排放到大气中,其余的就像一排多米诺骨牌一样随之倾覆。

“温室地球”究竟是什么样的?

简而言之,它并不好。

根据研究报告,进入"温室地球"时期后,全球气温将比过去120万年间都要高。

气候温度将维持高于工业革命前气温4-5 ℃的水平。由于冰盖融化,海平面将比现在高10-60米。

这意味着地球的某些地区将无法居住。

作者说,这些影响将是"巨大的,有时是突然的,但无疑是破坏性的"。

如果说有唯一的好处,那就是在一两个世纪之内可能感受不到最严重的影响。缺点是,一旦开始,我们将对此无能为力。

英国和欧洲目前的热浪是否是"温室地球"的证据?

作者说,我们现在看到世界各地的极端天气事件,与气温升高超过2℃的风险没有直接联系。

然而,他们认为这可以证明,地球对气温升高的敏感度比以往人们认知的要高。

“人们应该从这些极端天气事件中吸取教训,并将这些事件视为我们应该更加谨慎的证据,” 罗克斯特伦教授说。

“这也可以论证,如果这种情况在一定程度上会发生,那么我们至少不该轻视问题或对其感到惊讶,事情发生得比我们想象地更突然。”

我们之前就清晰地知道这些风险吗?

作者想强调的是,到目前为止,我们都低估了自然系统的威力和敏感度。

人们一直认为,如果到本世纪末温度上升3-4℃,气候变化将是全球性的紧急情况。

但是本文认为,气温上升超过2℃,就极可能将原本有助于将降低温度的自然系统,变成巨大的碳储库。这会把我们带上一条无法回头的路,去到一个气温比工业革命前上升4-5℃的世界。

有什么好消息吗?

令人惊讶的是,有的!

我们可以避开“温室地球”的情景,但这需要全盘调整我们与地球的关系。

气候和其他全球性变化向我们展示,人类正在全球范围内影响地球系统。这意味着我们作为一个全球社区也可以改善我们与自然系统的关系,以影响这颗行星未来的状况。

来自哥本哈根大学的共同作者凯瑟琳·理查森说:“这项研究确定了我们可以采用的一些杠杆措施。”

因此,到本世纪中叶,我们不仅要停止燃烧化石燃料,还要大量种植树木,保护森林,研究如何阻挡太阳光线以及研发从大气里吸收碳的机器。

作者说,我们必须要全面重新定位人类价值观,公平,行为和技术。我们都必须成为地球的管家。

其他科学家怎么说?

有人说这篇论文的作者太极端了。但也有人说他们的结论是合理的。

英国东英吉利大学的菲尔·威廉姆森(Phil Williamson)博士说:“由于人类对气候的影响,新论文认为我们没有留给地球冷却自身的任何机会。”

“到本世纪末,这些影响会在人类直接导致的影响上再增加0.5℃的气温上升,这就会超过上升2℃的临界点,给地球带来不可逆转的进一步改变,例如温室地球。”

其他人则担心作者对人性能否把握问题的严重性有迷之自信。

“纵观人类历史,这似乎是一种天真的希望。”伦敦大学学院的克里斯·拉普利(Chris Rapley)教授说。