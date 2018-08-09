皮特朱莉离婚诉讼升温 昔日神仙眷侣如今劳燕分飞

图片版权 Reuters Image caption 皮特与朱莉二人2005年相恋，但直到2014年才结为连理。

美国演员布拉德·皮特（Brad Pitt，又译毕彼特）与安吉丽娜·朱莉（Angelina Jolie，又译安祖莲娜祖莉）的离婚诉讼不断升级。日前，朱莉指出皮特未支付足够子女抚养费，皮特对此提出反驳。

周三（8月8日），皮特律师向法庭提交文件表示，皮特已经支付130万美元，还借给朱莉800万美元买房。

而朱莉律师在周二（8月7日）称，自2016年朱莉提出离婚后皮特从未支付过“任何有意义的子女抚养费”。

在向法庭递交的文件中，皮特律师还表示朱莉有关子女抚养费问题的言论“明显意在操纵媒体舆论”。

朱莉方面目前没有任何回应。

“（皮特）有法定义务支付子女抚养费。二人分居后，（他）从未支付任何有意义的子女抚养费，”朱莉律师周二递交的文件中表示。

文件中称，在过去一年半的时间里，关于抚养费的非正式协议没能定期持续，因此朱莉方提请法院向皮特下达“有追溯效力的子女抚养令”。

皮特与朱莉二人2005年相恋，但直到2014年才结为连理。

从“布拉吉丽娜”到对簿公堂

图片版权 Getty Images Image caption 今年54岁的皮特与43岁的朱莉共有6名子女。朱莉曾经表示，离婚“都是为了孩子”。

2005年，两位演员通过电影《史密斯夫妇》（Mr and Mrs Smith）相遇。相恋后，原本已有超高人气的两人成为好莱坞知名度最高的情侣之一，粉丝更是为他们创造了一个专有名字——“布拉吉丽娜”（Brangelina）。

这段备受瞩目的婚姻是皮特的第二段婚姻，此前他曾与《老友记》主演詹妮弗·安妮斯顿（Jennifer Aniston）结婚，而朱莉则分别于演员比利·鲍勃·桑顿（Billy Bob Thornton）及乔尼·李·米勒（Jonny Lee Miller）。

今年54岁的皮特与43岁的朱莉共有6名子女，其中有三名领养子女麦道克斯（Maddox）、帕克斯（Pax）及扎哈拉（Zahara），以及与二人有血缘关系的希洛（Shiloh）和双胞胎诺克斯（Knox）与薇薇安（Vivienne）。

2016年，因在子女面前发脾气，皮特被联邦调查局（FBI）调查是否存在虐待儿童行为，这项指控随后因没有发现不当行为而被撤销。

同一年，二人宣布正式分居，朱莉以“不可调和的分歧”为由，向法院申请离婚。此后这两位好莱坞巨星就子女监护权展开长达数月的纠纷。

“都是为了孩子”

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC独家：安吉丽娜·茱莉离婚后首谈事业人生

分居后，两人离婚诉讼、私生活的一举一动都被放在放大镜下。

2017年2月，朱莉接受BBC专访时表示，离婚“都是为了孩子”。

同一年，皮特接受GQ杂志专访时称，与朱莉分手为他带来了巨大的改变。采访中他坦承过去的自己“喝酒太多”，“上大学后没有一天没在不喝酒”。皮特表示，自己已经尝试戒酒，用蔓越莓汁和碳酸水代替酒精。

几个月后，朱莉通过其他媒体表示，分手“十分艰难”，她并不享受单身的感觉。

朱莉律师周二表示，朱莉希望可以在2018年底前了结离婚事宜。皮特方面递交的文件则声称，最早提出加快离婚诉讼速度的一方并非朱莉，而是皮特。