图片版权 Pedro Ortega Image caption 奶奶手中拿着的就是孙子给她画的通讯录

这位西班牙小伙子真是又有心、又有才。他从11岁起，20年如一日、坚持用画笔帮助奶奶，让她可以轻松、放心地去做她最喜欢的事：煲电话粥。

奶奶名叫恩卡娜，今年74岁。

由于家境贫寒，恩卡娜8岁辍学去做工。辛勤劳作一辈子，从来没有学会读、写。所以她看不懂通讯录、电话簿上的人名。

但是，恩卡娜最大的爱好，就是和朋友、亲戚打电话，聊聊家长里短。不认字怎么查电话号码？

不过，恩卡娜很有福气，她有个孝顺、有才的孙子，名叫佩德罗·奥特卡。

佩德罗11岁的时候开始给奶奶做通讯录：他在每个电话号码旁边画上一幅小涂鸦，让奶奶能看得懂这代表谁。

这一画，就是20年！前不久，佩德罗的涂鸦曝光，立刻爆红社交媒体。

图片版权 Pedro Ortega Image caption 通讯录上，每一个电话号码旁边都配有一幅小涂鸦。比如这幅是医院

现任通讯专家的佩德罗在接受BBC采访时回忆说，“一天，爸爸带我去爷爷奶奶家，说是要给奶奶写电话号码。”

“但是我意识到，这根本帮不了奶奶，因为她不识字。”

更多有关西班牙的故事：

图片版权 Pedro Ortega Image caption 奶奶每位邻居的电话号码旁边也是一副小涂鸦

图片版权 Pedro Ortega Image caption 奶奶每位邻居的电话号码旁边也是一副小涂鸦

佩德罗说，“我拿起奶奶的电话簿，一页接一页、一个人名接一个人名，我在每个条目旁边画了一幅小画，让奶奶能看懂画代表的是谁。”

“那些小画都是我们俩人商量好后再画的。奶奶会给我讲要画的那个人的独特之处，我听懂了之后再动笔。

这个做法，我们沿用了20年。”

图片版权 Pedro Ortega Image caption 画画帮助祖孙俩人一直保持很密切的关系

佩德罗向BBC介绍说，奶奶生于安达卢西亚南部地区，“她的经历，是那个年代工人阶级女性典型的人生故事。”

“她8岁时被迫辍学，去一家面包店做工，帮助父母养家糊口。所以几乎从来没有受过教育。她做工的报酬曾经是食品、而不是钱。”

“奶奶那样家境的人没有接受教育、发展职业的机会。贫困的后果，直到今天仍然清晰可见。”

西班牙国家统计署2016年发表的一份报告说，西班牙大约有70万人不会读、写，其中40万年龄在70岁以上。

今年31岁的佩德罗说，“每一次我回老家，都会给奶奶再添几幅新画。这成了我们俩人之间特殊的小秘密。”