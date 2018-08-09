祖孙情深：“我20年帮奶奶煲电话粥”
这位西班牙小伙子真是又有心、又有才。他从11岁起，20年如一日、坚持用画笔帮助奶奶，让她可以轻松、放心地去做她最喜欢的事：煲电话粥。
奶奶名叫恩卡娜，今年74岁。
由于家境贫寒，恩卡娜8岁辍学去做工。辛勤劳作一辈子，从来没有学会读、写。所以她看不懂通讯录、电话簿上的人名。
但是，恩卡娜最大的爱好，就是和朋友、亲戚打电话，聊聊家长里短。不认字怎么查电话号码？
不过，恩卡娜很有福气，她有个孝顺、有才的孙子，名叫佩德罗·奥特卡。
佩德罗11岁的时候开始给奶奶做通讯录：他在每个电话号码旁边画上一幅小涂鸦，让奶奶能看得懂这代表谁。
这一画，就是20年！前不久，佩德罗的涂鸦曝光，立刻爆红社交媒体。
现任通讯专家的佩德罗在接受BBC采访时回忆说，“一天，爸爸带我去爷爷奶奶家，说是要给奶奶写电话号码。”
“但是我意识到，这根本帮不了奶奶，因为她不识字。”
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佩德罗说，“我拿起奶奶的电话簿，一页接一页、一个人名接一个人名，我在每个条目旁边画了一幅小画，让奶奶能看懂画代表的是谁。”
“那些小画都是我们俩人商量好后再画的。奶奶会给我讲要画的那个人的独特之处，我听懂了之后再动笔。
这个做法，我们沿用了20年。”
佩德罗向BBC介绍说，奶奶生于安达卢西亚南部地区，“她的经历，是那个年代工人阶级女性典型的人生故事。”
“她8岁时被迫辍学，去一家面包店做工，帮助父母养家糊口。所以几乎从来没有受过教育。她做工的报酬曾经是食品、而不是钱。”
“奶奶那样家境的人没有接受教育、发展职业的机会。贫困的后果，直到今天仍然清晰可见。”
西班牙国家统计署2016年发表的一份报告说，西班牙大约有70万人不会读、写，其中40万年龄在70岁以上。
今年31岁的佩德罗说，“每一次我回老家，都会给奶奶再添几幅新画。这成了我们俩人之间特殊的小秘密。”