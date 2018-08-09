向游客收高价 这个小岛要借旅游业保护环境

一名男子躲在印度洋一个偏僻小岛丛林里，装扮成女性，手拿着气枪，准备捕杀这个小岛上仅存的最后三只小鸟。你或许会以为他是个非法狩猎人，但其实刚好相反，他做的事情正是为了保育这个小岛。

这个小岛名为北岛，是东非国家塞舌尔（Seychelles）一部份。这名男子想要捕杀的是家八哥，海盗和商人在百多年前把这种雀鸟带到岛上，原生雀岛无法与这个外来物种竞争，数目大减。塞舌尔政府想要把家八哥完全消灭，让野生物种能回到岛上。

BBC记者马克·伊斯顿（Mark Easton）报道，带领这场保育运动的公司名叫野外游猎（Wilderness Safaris），它还创造了一个独特的方法资助保育计划：在这个漂亮的小岛上建一家酒店，向住客征收昂贵的房租，然后把利润投放到小岛的保育工作，包括捕杀家八哥。

塞舌尔旅游部长迪迪埃·多格莱（Didier Dogley）说，在世界许多其他地方，发展与保育环境只能二选其一，但北岛的个案打破了这个想法。

Image caption 北岛被打造成一个富豪假胜地。

发展与保育并存

这家酒店设有11家豪华客房，沿着小岛上的沙滩兴建，好莱坞知名演员乔治·克鲁尼（George Clooney）、英国足球明星贝克汉姆（David Beckham，又译碧咸）夫妇和剑桥公爵夫妇据报都曾经入住这家酒店。它的房价是每晚约数千欧元，一点都不便宜。

但这正是这家酒店的卖点。野外游猎公司希望，住客在这个漂亮小岛享受私人空间，同时让他们感觉自己正为保育环境出力。

野外游猎公司这个在北岛同时发展保育和旅游的计划并不是空话。北岛曾经是一个椰子树农场，除了上文提及的家八哥，当时岛上还有许多外来物种：老鼠、猫头鹰、还有农场主人带来治鼠的家猫。这些外来物种令岛上的原生物种数量大减。其中，岛上曾经有数千只大乌龟，但数量慢慢减少至剩下三只。

野外游猎公司在1997年购入北岛后，当时的首要工作是清除鼠患，但这并不是容易的事。他们花了八年时间，到2005年才真正成功把岛上所有老鼠消灭。

图片版权 Getty Images Image caption 剑桥公爵夫妇据报曾经入住这家酒店。

赶不走的来客

到今天，这家公司仍然采用严紧的方法确保这些外来物种不会重新到岛上去。例如，公司给酒店运送补给品时，船只并不会泊岸，而是由职员把补给品一箱一箱送到岛上特制的房间，确保没有外来动物“搭便车”到岛上，才会让补给品离开房间。

消除外来物种后，野外游猎公司的另一个任务是重新培养岛上的特有物种。但经过多年的努力，公司的保育人员始终未能完全消灭家八哥。

图片版权 Getty Images Image caption 家八哥令北岛许多原生雀岛品种的数量大减。

专家说，这种小鸟十分聪明，甚至能认得每个人的脸孔和衣着，因此消灭牠们不是容易的事。北岛的保育计划主管哈费曼（Tarryn Havemann）介绍说，正是因为这样，负责捕捉牠们的保育员必须穿上装扮躲起来，等候时机捕捉牠们。

哈费曼说：“我们慢慢把家八哥的数量从约700只减到三只，但始终未能消灭最后的三只。有时候，牠们甚至飞到我的窗户来，像是嘲笑我一样。”

完全消灭北岛的家八哥十分重要，因为在把它们完全消除之前，保育员不能把塞舌尔鹊鸲（Seychelles magpie robin）等土生物种放回野外去。但好消息是，野外游猎公司在北岛开始保育工作以来已经取得一些成绩，其中大乌龟的数量，从最低时只有三只回升到百多只。

Image caption 岛上大乌龟的数量近年已经回升到百多只。

“保育是长期工作”

塞舌尔的旅游部门把野外游猎公司的经营模式推广到国内其他岛屿去。任何公司都可以向当地政府申请，在属于自然保育区内的小岛开设酒店，条件是酒店经营者必须把部份利润用作改善所在小岛的生态，而政府在每个岛只会容许一间酒店经营。

曾在塞舌尔其中一家希尔顿酒店当经理的博尔格（Andre Borg）形容，塞舌尔的小岛有种“神秘”的力量，他感到小岛仿佛在跟他说话。他说：“你必须听从小岛说的话，未来必须要是可持续发展。”

博尔格随后跟野外游猎公司的做法，禁止在自己酒店留宿的住客使用即弃的塑胶水瓶，取而代之的是向住客免费提供可重复使用的水瓶。

塞舌尔

位于印度洋西部，由111个岛屿组成

人口约9.5万

约有40%土地受当地法律保护

当地计划设立两个海洋自然保护区，大约相等于英国的面积。

Image caption 野外游猎公司长远希望把塞舌尔鹊鸲等北岛的原生物种重新放回野外去。

许多塞舌尔酒店的宣传策略，都离不开它们在保护当地环境所花费的力量。但北岛的保育计划主管哈费曼指出，保育环境是一个长期的策略，例如野外游猎公司在1997年购入北岛至今，只成功为它恢复了约30%的原生生态。

当这个经营模式再无法为酒店赚取足够利润时，还会有酒店愿意这样做吗？目前来说，政府、商业公司和保育人士的想法都一致，也许当他们感受到这个计划的成果时，这些小岛的魔力会吸引着他们，继续为保育大自然出一分力。