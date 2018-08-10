金正恩高温下脱衣视察 凸显朝鲜粮食紧缺问题

图片版权 Rodong Sinmun Image caption 《劳动新闻》图片显示，李雪主一直抱着金正恩的外套。

朝鲜半岛近日热浪来袭。朝鲜媒体近日发布的照片显示，金正恩在视察一座鱼虾酱工厂时脱去外套，只着白色汗衫，而其他官员在高温天气下仍身穿整套制服。

本周早些时间，朝鲜《劳动新闻》在第一、二版刊登金正恩携夫人李雪主视察金山浦鱼虾酱工厂照片。但与朝鲜大多数情况一样，吸引外界注意的永远是当局宣传部门精心准备的新闻稿件中没有出现的内容。

从朝鲜最高领导人此次行程中，不仅可以从他的着装上看出朝鲜的物资状况，还可以从视察的时机上看出，平壤对待此次东亚高温的认真程度和朝鲜面临的食物供给挑战。

图片版权 KCNA Image caption 金正恩与随行官员讨论工厂事宜，李雪主在一旁旁观。

金正恩此次视察身穿灰色定制外套，头戴草帽，下身穿着他标志性的宽松肥大的裤子，与祖父金日成的“毛式外套”略有差异，此前他经常模仿金日成的着装。

当时朝鲜烈日炎炎，气温逼近37.8C。因此金正恩很快就放弃外套，穿着塞进裤子的汗衫完成了视察工作。

尽管最高领导人找到了凉爽的方法，但他的高级军官、党政官员及工厂管理层等随行人员仍然穿着闷热的制服。

照片中还可以看到，李雪主全程尽职尽责地抱着丈夫的外套。

报道中还提到，金正恩一行在本周视察了三泉鲇鱼厂，从金正恩与李雪主二人着装来看，两次视察有可能在同一天进行。鲇鱼厂的鱼看上去十分活泼，金正恩和随行官员们都被它们溅了一身水。

图片版权 KCNA Image caption 鲇鱼厂内，每个人都被溅了一身水。

虽然金正恩的衣服大多是量身定制，但朝鲜许多工人每天穿的是合成纤维制成的服装。

平壤表示，现在几乎已经没人穿维纶（Vinalon，一种独特的朝鲜纤维，由酒精、煤、石灰石混合而成）制成的衣服了。但在今年的新年致辞中，金正恩下令让维纶增产，这可能暗示着这种对朝鲜有象征意义的硬纤维的回归。

图片版权 KCNA Image caption 2014年金正恩视察润滑油产品加工厂时，朝鲜统治阶层与工人阶层的对比十分明显。

渔网的制作需要维纶，由于气候变化影响该国本已短缺的粮食收成，扩大食物来源对朝鲜十分重要。

不到一周的时间里两次视察鱼厂，从中也可看出朝鲜对此次高温的重视程度。

朝鲜已经表示，由于长时间异常高温，朝鲜出现旱情。这种干旱可能会对该国农业产生重创，根据报道，去年朝鲜70%的人口依赖粮食援助。

这种情况下，对这些地方的视察可以展示朝鲜政府至少有看上去自给自足的决心，这对这个国家推广鱼、蘑菇等食量替代品的宣传有重要作用。

对三泉鲇鱼厂的报道中，可以看到鱼在水池里翻腾，朝中社还称这所工厂的生产能力比去年扩大十倍。

或许是受国内粮食供应情况所迫，报道中称，金正恩要求三泉鲇鱼厂今年像去年一样，继续增产，“不准失败”。

图片版权 KCNA Image caption 金正恩要求三泉鲇鱼厂继续增产。

通过对媒体的严格控制，朝鲜确保只有经过党批准的信息才能向大众传播。这些报道确保，金氏家族的形象、提倡自给自足的先军政策等可以持续被提及。

不知是偶然还是故意而为，平壤有时也无法阻止在新闻报道中暗藏隐含信息。

去年金正恩访问某国防研究院时，朝鲜“不小心”公开了两种此前不为外界所知的弹道导弹细节。

而上个月，金正恩在一系列视察活动中公开对官员批评，可能也是在暗示那些以为自己工作终生无忧，或是受到腐败诱惑的官员会遭到打压。

虽然最高领导人可以通过脱外套露汗衫来吸引全世界的目光，但这背后的故事才是更重要的信息。