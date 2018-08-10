图片版权 Marvel Studios Image caption 《黑豹》问世早了点，明年出来的话很有希望赢得奥斯卡新设大奖。

下一次举行奥斯卡奖颁奖仪式时，人们会发现那个金碧辉煌的世界多了一层“俗气”。

美国电影学院奖，民间俗称好莱坞，决定是时候承认大众娱乐的文化艺术价值，对大众喜闻乐见（体现为票房和人气火爆）的商业大片也需要发给小金人像以示表彰、肯定。

如此，一个新的奖项诞生了：最受欢迎影片杰出成就奖，原文是Outstanding Achievement in Popular Film，2019年开始颁发。

这意味着对于《星球大战7：原力觉醒》和《侏罗纪世界》之类雄踞全球票房历史最高纪录前五名，却从未获好莱坞垂青的大众娱乐片，自此以往，那个代表电影艺术最高荣誉的”最佳片“小金人像将不再可望而不可及。

一直以来，票房大片与最佳影片、最佳男主女主之类重要奖项无缘，顶多拿个技术类奖项，比如特效、化妆。

严格说来，好莱坞历史上曾有一次例外，那就是1998年，票房人气大片《泰坦尼克》囊括了11尊小金人，包括主要大奖。

明年开始，更多票房冠军们将进入电影艺术与科学学院评委们高高在上的视线。

图片版权 Getty Images Image caption 《泰坦尼克》是奥斯卡奖历史上一个例外，以票房人气冠军成绩获奥斯卡评委垂青。

设这个新奖项是奥斯卡奖主办机构正在推出的一系列改革措施之一。推动变革的主要因素之一是颁奖仪式收视率逐年下滑。

在美国，收看奥斯卡奖颁奖仪式电视直播的人数2000年是4630万，今年只有2650万。

另外一个变化是颁奖仪式时间将从3.5小时缩短到3小时。

历来票房冠军排行榜（数据来源：Box Office Mojo） 名次 片名 票房毛收入（十亿美元） 公映年份 1 阿凡达（Avatar） $2.7 2009 2 泰坦尼克（Titanic） $2.18 1997 3 星球大战：原力觉醒（Star Wars: The Force Awakens） $2.06 2015 4 复仇者联盟：无限之战（Avengers: Infinity War） $2.04 2018 5 侏罗纪世界（Jurassic World） $1.67 2015 6 复仇者联盟（Marvel's The Avengers） $1.52 2012 7 速度与激情 7 （玩命关头7、狂野时速7）（Furious 7） $1.51 2015 8 复仇者联盟：奥创纪元（Avengers: The Age of Ultron） $1.40 2015 9 黑豹（Black Panther） $1.34 2018 10 哈利·伯特与死亡圣器（下）（Harry Potter and the ）Deathly Hallows Part 2 $1.34 2011 11 星球大战：最后的绝地武士（Star Wars: The Last Jedi） $1.33 2017 12 冰雪奇缘（Frozen） $1.27 2013 13 侏罗纪世界：堕落的王国（陨落国度）（Jurassic World: Fallen Kingdom） $1.26 2018 14 美女与野兽（Beauty and the Beast） $1.26 2017 15 速度与激情8（玩命关头8、狂野时速8（The Fate of the Furious） $1.23 2017 16 钢铁侠3（铁甲奇侠3）（Iron Man 3） $1.21 2013 17 小黄人大眼萌（小小兵、小黄人）（Minions） $1.15 2015 18 美国队长：英雄内战（Captain America: Civil War） $1.15 2016 19 变形金刚：月黑之时（黑月降临）（Transformers: Dark of the Moon） $1.12 2011 20 指环王：王者归来（魔戒三部曲：王者再临）（The Lord of The Rings: The Return of the King） $1.11 2003

到目前为止，新设奖项的具体衡量指标还没有官方解释。不过，近年来可以看到电影艺术学院开始更多关注那些票房人气高涨而影评一般的片子，具体做法是从2009年开始把入围影片数量从5部增加到10部。

其实，奥斯卡奖也在不断与时俱进，或许速度不快，但脚印是一目了然的。最近一次增加奖项是2001年，设立最佳动画片奖，《玩具总动员》冲上金光大道，动画片进入新纪元。

后来，《冰雪奇缘》（2013）和《小黄人大眼萌》（2015）后来者居上，票房成绩傲视同侪。

估计竞逐新奖项的影片的主要是票房冠军类大片。2019年2月24日颁奖仪式将开启超级英雄和科幻类影片的新纪元。

图片版权 Film Frame/Disney/Lucasfilm Image caption 《星球大战：原力觉醒》是电影史上票房收入最高，但只得到剪辑、音响混合、视觉效果等技术奖项提名，最后什么也没得到。

据BBC娱乐记者分析，电影艺术学院是在设法让票房成功和获得奥斯卡殊荣更接近。

从大背景来说，奥斯卡奖被批提名影片、投票评委都欠多元化，而且跟观影大众的真正需求脱节。

不过，新奖还没问世却已遭到批评。《好莱坞记者》断言它制造的麻烦将超过解决的问题。

首当其冲的就是怎么定义和衡量”受欢迎“或”人气高“（popular）？决定因素是票房数据还是预算？在难分仲伯的情况下，谁来定夺？

好在离下一次颁奖还有一段时间。