图片版权 KEN BALCOMB, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 虎鲸与她死去的幼鲸

在加拿大温哥华岛海域的一头虎鲸（killer whale）因为不愿意放弃夭折的宝宝，托着它同游16天，引起科研人员的关注。

虎鲸有时会托着已经夭折的幼鲸同游几天，最长时间可以长达一个星期，但科学家相信这次绝对创下了新的纪录。

这头代号J35的母鲸从7月24日起就托着死去的幼鲸，一直不肯放弃。

直到星期三（8月8日）研究南方定居虎鯨（the Southern Resident killer）群的科研人员说，这头鲸鱼还托着死去的幼鲸，不愿意让它沉落海底。

鲸鱼专家表示，这可能是这位母亲悲悼痛失幼子的一种方式。

专家说，这头母鲸所流露出来的悲痛非同寻常。

据信，虎鲸母亲在过去10年可能先后失去了两头幼鲸，非常伤心。而且，这种情况正在以前所未有的频率发生。

南方定居虎鯨早已被美国和加拿大划归濒临灭绝的物种。

图片版权 DAVE ELLIFRIT, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 鲸鱼妈妈仍不肯放弃死去的宝宝

环境恶化

虎鲸赖以生存的帝王鲑（Chinook salmon）数量近年来显著下降，给它们的生存带来巨大威胁和挑战。

该地区的虎鲸群落共有大约75头，其中包括J35。

这个群落经常光顾加拿大温哥华岛南端以及美国华盛顿州附近的水域。

在过去20年中出生的南方定居虎鯨中，只有大约三分之一能生存下来。

据当地的鲸鱼研究中心说，过去3年没有一例怀孕母鲸能够成功让幼鲸成活下来。

另一头叫J50的虎鲸看上去非常瘦弱，科学家正在研究如何拯救其性命。

目前，J35似乎看上去健康良好，并且还在进食。科研人员正在对其活动进行观察。

与此同时，由于海洋环境的恶化和污染，给包括鲸鱼在内的海洋生物带来的生存威胁不容忽视。