西雅图离奇空难：偷飞机那人跟塔台聊了什么

西雅图塔科马国际机场周五（8月10）晚上有人偷了一架民航客机开上天，最后在附近一个岛上坠毁。

事发时这架地平线航空公司（Horizon Air）的飞机上没有乘客，时间是当地时间周五晚上约20：00点（格林尼治时间11日凌晨3：00）。

当地警方表示这看上去像是个意外，就是有人未经授权私自把飞机开走，没料想以坠机悲剧告终；但这不是恐怖主义袭击。

偷飞机的是西雅图本地人，男，29岁，地平线航空公司地勤员工。

塔科马机场关闭了数小时。联邦调查局已接手调查。

为什么？过把瘾？

目前仍不清楚为什么地平线航空公司这名员工要偷本公司的飞机。但他跟塔台的对话录音可能提供了一些线索。

从公布的录音资料判断，他听上去似乎有点担心燃料不够，还说自己玩过（模拟飞行）电子游戏，可以把飞机降落下来。

他对控制塔台说：“这可能要一辈子蹲监狱了吧？对我这样的人来说，倒是但愿如此。”

塔台调度：“哎，理查德，我们现在不想这个，先不担心这事。你能向左转吗？”

图片版权 AFP Image caption 理查德驾驶飞机一度几乎贴着水面飞行

这个被叫作理查德的人还跟塔台聊了些别的事：

这些天一直背着死去的孩子在海里游弋的鲸鱼妈妈所在水域的坐标；

俯瞰地面的景色，或许能看到华盛顿州的奥林匹克山脉；

要是在某个空军基地降落，可能会比较危险，因为那儿有”对空导弹“；

他降落前是不是可以让飞机在空中做一个翻身动作，然后就”收工“了；

他成功降落后，阿拉斯加航空公司会不会给他一份工作

《西雅图时报》报道说这个理查德听上去一副”无忧无虑，天马行空“的样子。但后来交谈的语气变了。

理查德说：”很多人都关心我。他们听说我做了这样的事会很失望的。我要向他们每一个人道歉。不过就是个想寻短见的疯子，脑子有毛病，我想是这样。以前一直不知道，现在才明白。“

目击者说，理查德驾驶偷来的飞机在空中画了完整的圈，还一度超低空飞行，离水面不超过30米。

图片版权 CBS Image caption 飞机在岛上的树林里坠落后起火

怎么发生的？

周五晚 8点左右，偷飞机事件发生时，跑道上另一架客机正在滑行准备起飞。机上一名乘客发推特说，前面一架空无一人的飞机不听塔台调度擅自起飞，塔台命令，所有其他飞机原地待命。

很快两架空军战斗机上天了 。

大约一小时后被偷走的飞机在机场以南约48公里处的凯特隆岛（Ketron Island）坠毁。从现场录像来看，坠机跟战斗机无关。

被偷的是一架76座双引擎庞巴迪Q400客机，属于阿拉斯加航空公司的姊妹公司地平线航空公司。

怎么可能发生？

阿拉斯加航空公司说，这架飞机当时停在机场的维修区域。但它怎么到了跑道上，目前不清楚。

据专家解释，这种型号的飞机不用钥匙，只要能把它发动起来，起飞和在空中飞行操作不难，需要技术的是降落。

至于空中交通控制中心，发现异常情况需要的时间不超过1分钟。

联邦调查局（FBI）已接手调查。阿拉斯加航空公司表示与当局密切配合。