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上周五，土耳其里拉（lira）兑美元汇率下跌了20％。在过去一年，里拉已总计下跌超过40％。

财政部长阿尔巴伊拉克（Berat Albayrak）称，土耳其将“迅速采取行动”平息市场，其计划包括帮助受里拉剧烈波动影响最大的银行和中小企业。

土耳其总统埃尔多安（Recep Erdogan ）称，“里拉巨跌没有经济原因，这都是针对土耳其的一场阴谋。”他还呼吁企业生产商不要急着去银行兑换美元，称“维护国家稳定也是企业家的责任”。

里拉为何暴跌？

专家们将里拉暴跌归因于土耳机可能陷入经济危机。

BBC经济记者安德鲁·沃克（Andrew Walker）表示，土耳其股市下跌了17％，而政府借贷成本也每年上涨18％。与此同时，通胀率达到15％。

图片版权 EPA Image caption 土耳其总统埃尔多安（Recep Erdogan ）称，"里拉巨跌没有经济原因，这都是针对土耳其的一场阴谋。"

投资者担心，土耳其公司此前进行了大量借贷以从建筑热潮中获利，但他们可能难以用美元和欧元偿还贷款，因为里拉暴跌意味着他们要还更多钱。

土耳其与美国的关系也在恶化。上周，特朗普政府对土耳其的司法部长和内政部长进行了制裁，这被视为对美国牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson）被拘留的一个回应，布伦森因涉嫌与土耳其政治团体有关联而被关押了近两年。

上周五，特朗普表示，他已经批准将土耳其钢铁和铝的关税提高一倍，以对土耳其和里拉进行了进一步打击。

事实上，对经济的担忧很多来自埃尔多安总统的经济政策。

在许多国家，包括美国和欧盟国家，中央银行都独立于政府，政府无权告诉央行如何处理利率。也就是说，央行可以在必要时通过提高来控制通货膨胀。

暴跌会停止吗？

图片版权 Getty Images Image caption 土耳其总统在上周五做了关于里拉暴跌的演讲。

如果有正确的经济政策，那么暴跌能止停。

尽管埃尔多安发誓土耳其将赢得这场“经济战争”，但他倾向于降低借贷成本以推动信贷增长和经济扩张，而其他人则希望看到利率上升。

但埃尔多安一向反对加息，外界担心，他可能会向央行施加压力，让央行不要采取行动。

与此同时，ING经济学家告诉路透社，称“国际货币基金组织（IMF）的某种......参与正在越来越近”。

如果土耳其与美国的紧张关系得到缓解，那么在某种程度上，这种紧张的局势可能会得到平息。

去土耳其旅游的好时机？

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如果你想看蔚蓝的海洋，古老的寺庙和度假，现在去土耳其很可能比去年的成本低，的确是去土耳其度假的好时机。

英国人已经认识到了这一点，旅行社称去土耳其的预订量大大增加了。

假日公司托马·库克（Thomas Cook）称，土耳其旅游预订增加了63％，而全球最大旅游集团TUI表示，土耳其目前是第三受欢迎的旅游目的地，这意味着它“确实回到了地图上作为夏季度假的最佳地点”。

然而，由于叙利亚正在进行的战争，英国外交部仍然建议，不要去沿叙利亚边境的一些主要地区进行非必要的旅行，并表示不要在离边境10公里（6英里）以内的地方旅行。

与此同时，美国将土耳其评为三级，敦促人们重新考虑前往该地区的旅行。