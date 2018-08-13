虎鲸妈妈带夭折幼崽同游17天后终放弃

图片版权 KEN BALCOMB, CENTER FOR WHALE RESEARCH Image caption 虎鲸与她死去的幼鲸

一只虎鲸妈妈在幼崽夭折后不忍放手，带着它游了至少17天后终于放弃，在这期间虎鲸妈妈已经游了1,000英里。

长期关注鲸鱼保护的鲸鱼研究中心（The Center for Whale Research）指，这头虎鲸在加拿大温哥华岛哈罗海峡附近海域活力满满地追逐一群鲑鱼。

“它的伤心之旅已经结束，现在行为十分活泼，”鲸鱼研究中心说。

虎鲸有时会托着已经夭折的幼鲸同游几天，最长时间可以长达一个星期，但科学家相信这次创下了新的纪录。

这位虎鲸妈妈代号为J35，近些日子它托着夭折幼崽同游的举动获得了全球关注。鲸鱼专家表示，这可能是这位母亲悲悼痛失幼子的一种方式。

鲸鱼研究中心在周六（8月11日）的一份声明中说，幼崽的尸体可能沉入了美国与加拿大之间的萨利什海，研究人员也许没有机会进行验尸检查。

7月24日，这头虎鲸首次在温哥华岛海岸附近被发现托着夭折的幼崽尸体游动。它的幼崽据信在当天死亡，死因目前未知。

加拿大和美国都将南方定居虎鲸（the Southern Resident killer）列为濒危物种，这种鲸鱼以帝王鲑为食，但是帝王鲑在近年来大幅减少。