台湾游客肯尼亚遭河马攻击　一死一伤

图片版权 AFP Image caption 河马是世界上最致命的大型陆地哺乳动物，它们常在湖水涨潮时在岸边进食牧草。

一名台湾游客在肯尼亚遭河马袭击胸部，伤重身亡。遇袭时，死者正在给河马拍照。

死者是66岁的张明壮（Chang Ming Chuang，音译）。事发时，他在肯尼亚首都内罗毕西北约90公里的奈瓦沙湖野生动物度假村内拍摄河马。

另外一名台湾游客在河马袭击中受伤。该区域今年已有六人死于河马口下。

河马是世界上最致命的大型陆地哺乳动物，它们常在湖水涨潮时在度假村岸边进食牧草。

肯尼亚野生动物管理局（Kenya Wildlife Service）起初表示两名游客为中国人，但台湾外交部随后确认两人为台湾公民。肯尼亚与台湾无正式外交关系，在台湾问题上承认“一个中国”的原则。

目击者称，两名游客在索帕度假村湖边拍照时过于靠近河马。其中一人被咬后流血不止，送医后不治身亡。

另一名游客吴朋特（Wu Peng Te，音译）受轻伤，被送往奈瓦沙地区医院治疗。

奈瓦沙湖船主协会主席大卫·基洛（David Kilo）告诉肯尼亚星报，湖水水位上升导致河马觅食的草地范围缩小，迫使河马向农田和度假村岸边靠近，增加了人类与野生动物的接触机会。

肯尼亚野生动物管理局（Kenya Wildlife Service）称他们正在追踪袭击游客的河马。

野生动物管理局发言人保尔·乌多托（Paul Udoto）说，两名游客遭到河马袭击的原因不明，河马袭击游客致死并不常见，因为游客一般都会遵守规定。

河马是非常危险的动物，它们拥有锋利的牙齿，体重可达2,750公斤（将近三吨），每年在非洲袭击致死约500人。

旅游业是肯尼亚的主要外汇来源，去年创造12亿美元产值，接待了140万人次国际旅客。