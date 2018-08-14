用手机有讲究——不想遭白眼的五大要诀

图片版权 EPA Image caption 手机，成为现代生活的必备。

手机，对很多人来说是生活中最重要的物品，仿佛古人对待父母，有晨昏定醒的必要：每天醒来和睡前都必须查手机。

根据英国通讯管理局（Ofcom）的统计调查，英国人平均每12分钟查一次手机。

既然手机如此贴身必不可少，最好对使用手机的规矩有所了解。

礼仪专家说，以下五个场合最好不要用手机：

图片版权 PA Image caption 英格兰打进世界杯四强半决赛。全队集体进餐时，不准带手机。

1.进餐时

超过八成人认为，一边吃饭一边打电话是绝对不行的，但是我们有一半人都在饭局上见过别人打电话。四分之一以上的年青人承认自己这么干过。

英国礼仪咨询公司的戴安娜·马瑟说：“在吃饭、开会和派对时，电话应该关机，收起来。你那一刻见面的人才是最重要的。我们谁也没有那么重要，离了世界就不转。”

这么做有什么好处？不妨看看英格兰足球队的做法。他们在全队集体用餐时，都把手机放在一旁。结果，他们出人意料地进入世界杯半决赛。士气如此之高，是偶然吗？

对某个年龄段的人来讲，即便在餐桌上看一眼手机屏幕也算无礼举动。

55岁以上的人士，有四分之五认为查看手机上的短信、通知等都是不能接受的举动。但18-34岁年龄段的人，只有大约一半有此看法。

2．公交车上

在公交车上听音乐、玩游戏和看视频的人越来越多，但是如果不用耳机，大声播放则是无礼举动。

英语中，对这样的做法有一个专门用词sodcasting（在公共场所用手机喇叭播放音乐）。这被简称为“公放音乐”。

虽然四分之三的人对这种罔顾他人的做法持反对态度，但这么做的大有人在。

Image caption 你讲你的，我看我的：2016年英国议会中的一幕，被红圈标出的，都是正在看手机的议员。

3．身旁有人

你在超市里排队付款，就要轮到你时，电话响了。你是一边接电话，一边结帐呢？还是挂断电话，向收款员打声招呼？

对很多售货员、接待员和餐馆侍应生来说，顾客旁若无人继续接电话的行为让他们很烦躁。

在英国一家大型超市Sainsbury's， 收银员因为顾客不肯放下电话而拒绝提供服务。最后，超市为此道歉。

英国礼仪咨询公司的戴安娜·马瑟说："上面开大会，下面发短信是极为无礼的行为。如果我们不能集中注意力，我们就浪费了很多机会彼此增进了解。"

譬如说，2016年英国议会，当影子财相约翰·麦克唐纳发言时，少数人在认真听，多数人的眼睛盯着手机。

图片版权 Reuters Image caption 英国公路旁经常能看见提醒司机的标语：放下手机抬头看路。路人看手机同样危险。

4．路上

一边走路，一边目不转睛地看手机的人很多。有时候，他们还会冲着你过来，对你视而不见。

问题是，边走路边看手机，不仅会挡路，而且有危险。

有人曾在推特上发出警告：在公共场所、公共建筑物和医院内以及倒车的大卡车附近放下手机，专心看路以免被撞。

路上或许也有不为注意的坑洼之处，不加留意有崴脚甚至骨折的危险。

图片版权 Getty Images Image caption 一家人看电视时是否可以看手机？不同年龄段的人答案不同。

5．看电视时

与家人一起看电视时，是否可以看手机？不同年龄段的人，对此的看法也不同。

对超过55岁的人来说，六成以上的人觉得不可以这么做。

而更年轻的人，则只有20%的人觉得这么做有问题。