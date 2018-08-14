文在寅9月访平壤 朝韩各有什么打算

图片版权 Getty Images Image caption 13日举行的朝韩高级别会谈上，朝韩确认，双方领导人将于9月进行第三次会晤。

韩国总统文在寅将于9月前往朝鲜平壤，与朝鲜最高领导人金正恩进行第三次会晤。美朝领导人新加坡会谈后，朝鲜去核诚意多次引起外界质疑，朝韩领导人能否为当前局面找到突破口成为此次会晤的一个看点。

8月13日，朝韩双方代表通过高级别会谈达成一致，确认文在寅将于9月访问平壤。文在寅成为继2000年金大中、2007年卢武铉之后第三位访问平壤的韩国总统，据上次韩国总统访朝已隔11年。

双方尚未透露文在寅具体访问日期。不过鉴于9月9日为朝鲜国庆节，9月下旬文在寅或将出席在纽约举行的联合国大会，韩国媒体普遍认为，文在寅可能在9月中旬出访。韩联社报道称，日期最有可能定在11日至14日之间。

此外，平壤首脑会谈的议程等细节安排也未向外界公布。

这将是文在寅与金正恩的第三次见面，与此前相比，这次平壤之行可能达成哪些成果引人关注。4月27日，二人在板门店第一次会晤后，签署《板门店宣言》，确认朝鲜半岛无核化的共同目标，之后双方在5月举行第二次会晤。今年6月，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会晤，金正恩重申了半岛无核化的立场。

然而，目前朝鲜去核没有具体时间表，朝鲜已几次被指仍在推进核计划和导弹计划，去核进展停滞。这种情况下，韩国和朝鲜通过再一次首脑会晤可以得到什么？

韩国的“中间人角色”

图片版权 Getty Images Image caption 4月27日，金正恩（左）与文在寅在板门店第一次会晤后，签署《板门店宣言》，确认朝鲜半岛无核化的共同目标。

新加坡会晤后，朝美之间的无核化谈判似乎陷入僵局。美国坚持在朝鲜实现“彻底无核化”前继续维持对朝制裁，而朝鲜在移送朝鲜战争阵亡美军士兵遗骸、废止部分导弹试验基地的同时，还被曝光继续推进一些武器项目。

韩国希望在这之中可以起到调停的“中间人”作用。

文在寅特别顾问文正仁表示，“我们的政府正在试图扮演中间人的角色”。文正仁称，韩国正试图向朝鲜施压，让朝鲜采取具体措施解除核武装。

“目前可以促使朝美达成妥协的人正是我们，”韩国《中央日报》14日发表社论称。韩联社13日的社论也提到，韩国政府应该说服朝鲜，就无核化的具体措施进行协调，同时积极与美国协商，争取改变美方对“终战宣言”的态度，今年内实现突破。

朝鲜重点在经济

图片版权 Getty Images Image caption 美国方面称与韩国在对朝口径上保持紧密联系。

13日会谈结束后，朝方代表团长、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示，如果此前对话中提出的问题没能得到解决，有可能会出现“意料之外的问题”，日程上的所有问题有可能都会“遇到困难”。韩国《韩民族报》对此分析称，在朝韩铁路、公路、森林等项目的合作上，韩国碍于国际社会制裁，没有推进太多实质性进展，朝鲜此番发言是对韩国在经济合作上“态度消极”表达不满。

朝鲜的目的从13日会议朝方代表团的人员构成上一目了然。韩方代表包括团长、统一部部长赵明均，统一部副部长、青瓦台国家安保室第二副主任、国务总理室审议官等官员，而朝方除李善权外，还包括铁道省副相、祖国和平统一委员会副委员长、民族经济合作委员会副委员长等人。

国际危机组织（ICG）高级顾问格林（Christopher Green）认为，朝鲜可能在向韩国施压，要求韩国兑现4月峰会上在经济方面做出的承诺，同时拉大首尔与华盛顿之间的间隙。

美国媒体引述美国国务院发言人的话表示，美国与韩国在对朝口径上保持紧密联系，并称美国与其盟友的目标一致，即“朝鲜最终、可以充分验证的无核化”，在此之前对朝制裁将会保持不变。