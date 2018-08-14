文在寅9月访平壤 朝韩各有什么打算

  • 2018年 8月 14日
South Korean Unification Minister Cho Myoung-Gyon (2nd R) shakes hands with his North Korean counterpart Ri Son Gwon (2nd L) after their meeting on August 13, 2018 in Panmunjom, North Korea 图片版权 Getty Images
Image caption 13日举行的朝韩高级别会谈上，朝韩确认，双方领导人将于9月进行第三次会晤。

韩国总统文在寅将于9月前往朝鲜平壤，与朝鲜最高领导人金正恩进行第三次会晤。美朝领导人新加坡会谈后，朝鲜去核诚意多次引起外界质疑，朝韩领导人能否为当前局面找到突破口成为此次会晤的一个看点。

8月13日，朝韩双方代表通过高级别会谈达成一致，确认文在寅将于9月访问平壤。文在寅成为继2000年金大中、2007年卢武铉之后第三位访问平壤的韩国总统，据上次韩国总统访朝已隔11年。

双方尚未透露文在寅具体访问日期。不过鉴于9月9日为朝鲜国庆节，9月下旬文在寅或将出席在纽约举行的联合国大会，韩国媒体普遍认为，文在寅可能在9月中旬出访。韩联社报道称，日期最有可能定在11日至14日之间。

此外，平壤首脑会谈的议程等细节安排也未向外界公布。

这将是文在寅与金正恩的第三次见面，与此前相比，这次平壤之行可能达成哪些成果引人关注。4月27日，二人在板门店第一次会晤后，签署《板门店宣言》，确认朝鲜半岛无核化的共同目标，之后双方在5月举行第二次会晤。今年6月，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会晤，金正恩重申了半岛无核化的立场。

然而，目前朝鲜去核没有具体时间表，朝鲜已几次被指仍在推进核计划和导弹计划，去核进展停滞。这种情况下，韩国和朝鲜通过再一次首脑会晤可以得到什么？

韩国的“中间人角色”

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Image caption 4月27日，金正恩（左）与文在寅在板门店第一次会晤后，签署《板门店宣言》，确认朝鲜半岛无核化的共同目标。

新加坡会晤后，朝美之间的无核化谈判似乎陷入僵局。美国坚持在朝鲜实现“彻底无核化”前继续维持对朝制裁，而朝鲜在移送朝鲜战争阵亡美军士兵遗骸、废止部分导弹试验基地的同时，还被曝光继续推进一些武器项目。

韩国希望在这之中可以起到调停的“中间人”作用。

文在寅特别顾问文正仁表示，“我们的政府正在试图扮演中间人的角色”。文正仁称，韩国正试图向朝鲜施压，让朝鲜采取具体措施解除核武装。

“目前可以促使朝美达成妥协的人正是我们，”韩国《中央日报》14日发表社论称。韩联社13日的社论也提到，韩国政府应该说服朝鲜，就无核化的具体措施进行协调，同时积极与美国协商，争取改变美方对“终战宣言”的态度，今年内实现突破。

朝鲜重点在经济

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Image caption 美国方面称与韩国在对朝口径上保持紧密联系。

13日会谈结束后，朝方代表团长、朝鲜祖国和平统一委员会委员长李善权表示，如果此前对话中提出的问题没能得到解决，有可能会出现“意料之外的问题”，日程上的所有问题有可能都会“遇到困难”。韩国《韩民族报》对此分析称，在朝韩铁路、公路、森林等项目的合作上，韩国碍于国际社会制裁，没有推进太多实质性进展，朝鲜此番发言是对韩国在经济合作上“态度消极”表达不满。

朝鲜的目的从13日会议朝方代表团的人员构成上一目了然。韩方代表包括团长、统一部部长赵明均，统一部副部长、青瓦台国家安保室第二副主任、国务总理室审议官等官员，而朝方除李善权外，还包括铁道省副相、祖国和平统一委员会副委员长、民族经济合作委员会副委员长等人。

国际危机组织（ICG）高级顾问格林（Christopher Green）认为，朝鲜可能在向韩国施压，要求韩国兑现4月峰会上在经济方面做出的承诺，同时拉大首尔与华盛顿之间的间隙。

美国媒体引述美国国务院发言人的话表示，美国与韩国在对朝口径上保持紧密联系，并称美国与其盟友的目标一致，即“朝鲜最终、可以充分验证的无核化”，在此之前对朝制裁将会保持不变。

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