特朗普签国防授权法案 美国脚踩中国红线台湾

图片版权 Reuters Image caption 美国总统特朗普13日在纽约州的德拉姆堡军事基签署《2019年度国防授权法案》

美国总统特朗普13日签署了军费总额达7163亿美元的《2019年度国防授权法案》。

法案签署后立即生效成为法律。北京对此反应强烈，称法案中多项内容刻意针对中国，警告美国“不得实施有关涉华消极条款，以免给中美关系和两国重要领域合作造成损害。”

新的美国国防授权法案中有多项内容直接涉及中国、台湾和中美关系，包括强化美国和台湾的防卫关系、关注中国在南中国海的"强硬行为"，以及禁止中国参与"环太"军演等。

分析人士认为，日益激烈的中美贸易战已经扩大到国家安全和战略层面。

“针对中国”

国防授权法案扩大了美国外国投资委员会（CFIUS）审查外国投资的权力，收紧了美国对中资交易的国家安全审查，同时修改美国出口管制，控制美国技术的流向。

法案还禁止美国政府同中兴和华为公司有任何交易。

法案同时要求CFIUS更加严格审查外资收购美国公司，并对外国投资美国企业提供国家安全评估报告，以确保美国科技研发领域的知识和关键技术不会被其它国家借收购或投资美国公司而轻易获取。

北京认定此举刻意针对中国公司。中国商业部发言人称，“中方将对法案内容进行全面评估，并将密切跟踪法案实施过程中对中国企业产生的影响。”

南中国海

法案要求美国国防部定期提供中国在南中国海区域“任何军事化行动”，包括填海行动，军事部署、新装置和武器部署、以及基础设施建设等。

法案要求美国国防部长就中国在印度和太平洋地区的军事行动定期向国会相关委员会汇报，并将报告内容通告美国在亚洲的区域盟友和伙伴。

法案禁止中国军队参加26国"环太平洋军演"。

中国外交部发言人陆慷称北京已经就该法案“向美方提出严正交涉”，并敦促美国“摒弃冷战思维和零和博弈理念，正确客观看待中国和中美关系。”

但是，最刺激北京的，是法案中涉及台湾的内容。

强化美台防务关系

图片版权 CNA Image caption 图为台湾总统蔡英文以三军统帅身分视导汉光演习（资料照片）。

国防授权法案要求国防部加强与台湾的防务关系，支持台湾发展现代化的国防军力，并帮助提升台湾的自卫能力。

法案建议美军应适度参加台湾军事演习，例如每年例行的汉光演习，并且在提升台湾防卫能力的基础上提供军售，以提高台湾防卫能力。

特朗普今年3月亲自签署美台高层官员可互访的《台湾旅行法》。国防授权法案要求根据《台湾旅行法》，促进美台高层国防官员和一般官员的交流。

中国国防部对此发表措辞强硬的声明，称法案“充斥冷战思维，渲染中美对抗，干涉中国内政”。

中国国防部发言人吴谦说，“台湾问题事关中国主权和领土完整，是中美关系中最重要、最敏感的核心问题。” 中国军队“坚决反对任何国家与台湾开展任何形式的官方往来和军事联系”。

你的器材不支持播放多媒体材料 BBC的记者登上一架美军飞机，飞过备受争议的南中国海。六个国家在这片海域竞争，但是近年来中国加强了建岛和巡逻力度。

在蔡英文政府和大陆关系空前紧张之际，国防授权法案势必会给两岸关系带来新的紧张因素。

研究美中台关系的台湾淡江大学中国大陆研究所助理教授黄兆年对BBC中文表示，从美国通过《国防授权法》的举措，可以看出“美国要什么，不要什么”。

黄兆年说，“美国要的是与台湾结盟，把台湾纳入印太战略联盟，维持台海权力平衡均势。不要的是南海资源被中国垄断。”

新的美国国防授权法案建议美军参加台湾军演、巩固及强化对台军售和加强与台湾安全关系，将被北京视为是美国遏制中国战略的具体步骤。