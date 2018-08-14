全球最宜居城市 维也纳第一 亚洲日本领先

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全球最宜居城市最新排名公布，奥地利首都维也纳挤下连续七年位居第一位的澳大利亚墨尔本，成为2018年全球最宜居城市。

这是经济学人信息社（Economist Intelligence Unit, EIU）发布全球最宜居城市年度报告以来，欧洲城市首次称霸榜首。

2018年全球最宜居城市排名一共收录了全球140个城市，评比条件包括政治和社会稳定度，犯罪率（安全性），教育品质和居民医疗保健等方面。

调查报告编辑斯拉夫查瓦（Roxana Slavcheva）表示，多个西欧城市的治安有所改善，维也纳位居第一显示“欧洲大部分地区回归稳定”。

曼彻斯特进步最多

今年全球最宜居城市排名中，曼彻斯特排名第35，比去年进步16名，是跨越幅度最大的欧洲城市。

伦敦排名第48，比去年进步5名，但比曼彻斯特落后13名，是两座城市差距最大的一次。

经济学人信息社表示，曼彻斯特排名远远超前去年，是因为安全性大幅提高的缘故。

去年，曼彻斯特一场演唱会遭到攻击，一共有22人死亡，导致去年的排名落后。

图片版权 Getty Images Image caption 此前，墨尔本连续七年位居第一

亚洲表现

在亚洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亚洲城市，东京排名第七，大阪和东京是唯一两个进入前十名的亚洲城市。

在华人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亚洲城市。

新加坡排名第37，近两年来与香港排名呈现拉锯竞争。

台北排名第58，比去年进步2名，超越了排名第59的韩国首尔。

中国大陆排名最高的是苏州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大连第90，广州第95，青岛第97。

2018年全球最宜居城市前10名：

奥地利维也纳 澳大利亚墨尔本 日本大阪 加拿大卡尔加里 澳大利亚悉尼 加拿大温哥华 日本东京 加拿大多伦多 丹麦哥本哈根 澳大利亚阿德莱德

2018年全球最不宜居城市