全球最宜居城市 维也纳第一 亚洲日本领先

  • 2018年 8月 14日
维也纳 图片版权 Getty Images

全球最宜居城市最新排名公布，奥地利首都维也纳挤下连续七年位居第一位的澳大利亚墨尔本，成为2018年全球最宜居城市。

这是经济学人信息社（Economist Intelligence Unit, EIU）发布全球最宜居城市年度报告以来，欧洲城市首次称霸榜首。

2018年全球最宜居城市排名一共收录了全球140个城市，评比条件包括政治和社会稳定度，犯罪率（安全性），教育品质和居民医疗保健等方面。

调查报告编辑斯拉夫查瓦（Roxana Slavcheva）表示，多个西欧城市的治安有所改善，维也纳位居第一显示“欧洲大部分地区回归稳定”。

曼彻斯特进步最多

今年全球最宜居城市排名中，曼彻斯特排名第35，比去年进步16名，是跨越幅度最大的欧洲城市。

伦敦排名第48，比去年进步5名，但比曼彻斯特落后13名，是两座城市差距最大的一次。

经济学人信息社表示，曼彻斯特排名远远超前去年，是因为安全性大幅提高的缘故。

去年，曼彻斯特一场演唱会遭到攻击，一共有22人死亡，导致去年的排名落后。

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Image caption 此前，墨尔本连续七年位居第一

亚洲表现

在亚洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亚洲城市，东京排名第七，大阪和东京是唯一两个进入前十名的亚洲城市。

在华人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亚洲城市。

新加坡排名第37，近两年来与香港排名呈现拉锯竞争。

台北排名第58，比去年进步2名，超越了排名第59的韩国首尔。

中国大陆排名最高的是苏州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大连第90，广州第95，青岛第97。

2018年全球最宜居城市前10名：

  1. 奥地利维也纳
  2. 澳大利亚墨尔本
  3. 日本大阪
  4. 加拿大卡尔加里
  5. 澳大利亚悉尼
  6. 加拿大温哥华
  7. 日本东京
  8. 加拿大多伦多
  9. 丹麦哥本哈根
  10. 澳大利亚阿德莱德

2018年全球最不宜居城市

  1. 叙利亚大马士革
  2. 孟加拉达卡
  3. 尼日利亚拉各斯
  4. 巴基斯坦卡拉奇
  5. 巴布亚新几内亚莫尔兹比港
  6. 津巴布韦哈拉雷
  7. 利比亚的黎波里
  8. 喀麦隆杜阿拉
  9. 阿尔及利亚阿尔及尔
  10. 塞内加尔达喀尔

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