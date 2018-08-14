全球最宜居城市 维也纳第一 亚洲日本领先
全球最宜居城市最新排名公布，奥地利首都维也纳挤下连续七年位居第一位的澳大利亚墨尔本，成为2018年全球最宜居城市。
这是经济学人信息社（Economist Intelligence Unit, EIU）发布全球最宜居城市年度报告以来，欧洲城市首次称霸榜首。
2018年全球最宜居城市排名一共收录了全球140个城市，评比条件包括政治和社会稳定度，犯罪率（安全性），教育品质和居民医疗保健等方面。
调查报告编辑斯拉夫查瓦（Roxana Slavcheva）表示，多个西欧城市的治安有所改善，维也纳位居第一显示“欧洲大部分地区回归稳定”。
曼彻斯特进步最多
今年全球最宜居城市排名中，曼彻斯特排名第35，比去年进步16名，是跨越幅度最大的欧洲城市。
伦敦排名第48，比去年进步5名，但比曼彻斯特落后13名，是两座城市差距最大的一次。
经济学人信息社表示，曼彻斯特排名远远超前去年，是因为安全性大幅提高的缘故。
去年，曼彻斯特一场演唱会遭到攻击，一共有22人死亡，导致去年的排名落后。
亚洲表现
在亚洲城市方面，日本的大阪排名第三，是排名最高的亚洲城市，东京排名第七，大阪和东京是唯一两个进入前十名的亚洲城市。
在华人城市方面，香港排名第35，也是排名第三高的亚洲城市。
新加坡排名第37，近两年来与香港排名呈现拉锯竞争。
台北排名第58，比去年进步2名，超越了排名第59的韩国首尔。
中国大陆排名最高的是苏州，第74，北京排名第75，天津第77，上海第81，深圳第82，大连第90，广州第95，青岛第97。
2018年全球最宜居城市前10名：
- 奥地利维也纳
- 澳大利亚墨尔本
- 日本大阪
- 加拿大卡尔加里
- 澳大利亚悉尼
- 加拿大温哥华
- 日本东京
- 加拿大多伦多
- 丹麦哥本哈根
- 澳大利亚阿德莱德
2018年全球最不宜居城市
- 叙利亚大马士革
- 孟加拉达卡
- 尼日利亚拉各斯
- 巴基斯坦卡拉奇
- 巴布亚新几内亚莫尔兹比港
- 津巴布韦哈拉雷
- 利比亚的黎波里
- 喀麦隆杜阿拉
- 阿尔及利亚阿尔及尔
- 塞内加尔达喀尔