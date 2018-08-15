意大利热那亚高架桥垮塌的三种可能原因

图片版权 Reuters Image caption 莫兰迪桥倒塌时，桥面连带数十辆在桥上的汽车一同掉到数十米下的地面。

意大利西北部城市热那亚（Genoa）一条行车高架桥倒塌，至今造成最少39人死亡，当局仍在努力搜索生还者。

这条称为莫兰迪桥（Morandi Bridage）的公路桥总长约1.2公里，在1967年建成，横跨一个工业区和数条铁路。路透社引述目击者说，大桥在周二（8月14日）倒塌时当地天气十分恶劣，而且外界其实一早知道大桥的结构有问题，因此当局一直为它进行维修。

外界对意外成因议论纷纷，BBC访问了一些工程学专家，探讨这条大桥倒塌的可能原因。

Interactive 莫蘭迪橋倒塌前後情況 照片由意大利警方提供, 2018年8月 Google, 2015年5月

修葺工程所致？

负责维修大桥的承建商据报当时正在维修大桥，加固它的地基，工程进行的同时承建商有紧密监测大桥的情况。

英国结构工程师学会前主席弗思（Ian Firth）接受BBC访问时指出，莫兰迪桥这种大型基建经常需要由专业工程师作检查及维修。他认为大桥倒塌的时候虽然有工程在进行，外界仍然不知道有关详情，因此未能确定是否造成意外的原因。

但弗思指出，过去曾发生因为大桥保养欠佳而倒塌的事例。“维修工作目的大多是防止基建老化”，当局对莫兰迪桥进行维修正是因为这个原因。

设计缺陷？

意大利热那亚大学（Genoa University）结构工程师布伦奇克（Antonio Brencich）认为，莫兰迪桥的设计本身有问题，这是因为大桥的设计师里卡尔多‧莫兰迪（Riccardo Morandi）错误计算钢筋混凝土老化的速度。

布伦奇克形容里卡尔多‧莫兰迪是一名有“深思熟虑的工程师，但欠缺实际考量”。

布伦奇克说，莫兰迪桥要被拆掉重建只是时间的问题，当局在上世纪90年代曾对大桥作维修，但费用高昂。他认为，相比起不断花钱维护大桥，重建它可能更划算。

莫兰迪桥的设计与位于委内瑞拉的马拉开波湖大桥（Lake Maracaibo bridge）类似，它也是由卡尔多‧莫兰迪设计。弗思指，马拉开波湖大桥同样有问题，令它的维修开支比正常水平高。但他强调，目前仍不能断言莫兰迪桥倒塌的原因。

图片版权 AFP Image caption 当地居民聚集观看大桥倒塌后的情况。

交通太繁忙？

莫兰迪桥是意大利一条主要干道的组成部份，每年通行的汽车约有2500万架次，连接意大利北部与法国。这样繁忙的交通可能加剧了大桥的老化速度。

一家意大利公路公司Autostrade per l'Italia在2011年发表报告指，大桥每天的繁忙时间都有大量车流，引致大桥“严重老化”。

英国结构工程师学会前主席弗思，毫无疑问，这样庞大的交通流是大桥倒塌的其中一个原因。而且，意大利近年在基建的投资减少，落后于其他西欧国家。

但许多工程专家都认为，意大利当局必须作深入调查，才能确定它倒塌的真正成因。