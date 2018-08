麦当娜60岁：七张图读懂这位流行音乐女王

图片版权 Shutterstock Image caption 1984年的麦当娜。

美国流行巨星麦当娜(Madonna,玛丹娜)将于8月16日迎来60岁生日,BBC数据记者用七张图表,带大家回看这位流行音乐女王35年来的音乐路。

1983年以同名专辑出道一炮而红以来,她一共举行了10次巡回演唱会,专辑销售超过3亿张。

这让她赢得吉尼斯世界纪录(金氏世界纪录)之最卖座录音女歌手。

我们还可以怎么从数据来看这位流行音乐界的传奇女王?

1. 她是拥有最多英国排行榜第一名头衔的女歌手

12张麦当娜的专辑拿下排行榜第一名,只有披头士乐队(the Beatles)和猫王(Elvis Presley)能与之匹敌。

她最受欢迎的专辑The Immaculate Collection(《麦当娜精选辑》)于1990年11月份发行,发行之后在排行榜待了338周,其中有两个月位居榜首。

2. 最受欢迎的是这些

Like A Virgin(《宛如处女》)是你最喜欢的麦当娜歌曲吗?那你的喜好和很大一部份人一样──Spotify资料显示,这首1984年发行的歌,是她最受欢迎的歌曲。

事实上,上榜的歌曲只有2005年发行的Hung Up(《心神不宁》)一曲不是来自1980年代。

3. 她是最多单曲登上排行榜前五名的女歌手

麦当娜有46首单曲名列英国排行榜前五名,比她更多的只有猫王。

她的歌纵横排行榜30年,从1984年的Like A Virgin到2009年的Celebration(《庆祝》)。

图片版权 Shutterstock

4. 她在超级碗中场秀表演打破纪录

很显然地,谷歌无法告诉我们1980年代的人对什么感兴趣。

全球用谷歌搜寻“麦当娜”的人数在2012年3月来到高峰,当时她在超级碗(Super Bowl)中场进行了表演,让她成为继珍妮·杰克逊(Janet Jackson)2004年露点意外后,再度登上超级碗头条新闻的女艺人。

2012年,麦当娜在超级碗中场秀的表演创下史上最高收看人次,这个纪录直到2015年才被凯蒂·佩里(Katy Perry)和帮她伴舞的“左边那个穿鲨鱼装的人偶”给打破。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年超级碗中场秀,帮凯蒂·佩里伴舞的"左边那个穿鲨鱼装的人偶"爆红。

5. Spotify听麦当娜的方式和我们不一样

大部分的线上音乐串流服务提供基于歌曲的音调、节奏和其他因素的数值,来评断一首歌听起来是“开心”还是“伤心”。

它只分析歌曲听起来如何,并用这些资讯自动推荐歌曲给使用者,但这项技术并不分析歌词内容。

所以,来看看Spotify的电脑如何“听”麦当娜的歌──如果是慢歌或是使用小调的歌,会被分类为“伤心”的歌。

当然这不能作为全面评价,目前的机器技术还不能分析歌词,还不能如同人类一样“感受”歌曲。

虽然总体被评为“听起来开心”,但麦当娜早期的专辑较常使用一些深层的、情感强烈的语言。

1986年发行的专辑True Blue(《忠实者》)被评价为听起来“最开心”的专辑,虽然当中有提及青少年怀孕、欺骗以及与父母的隔阂。

虽然2012年的专辑MDNA和2015年的Rebel Heart(《心叛逆》)在电脑听起来都“比较悲伤”,但当中的歌例如Give Me All Your Luvin(《给我你的爱》)和Girl Gone Wild(《恶女变身》)其实不悲伤。

所以线上串流目前能提供的运算法,还不能全面分析音乐给人的感觉。

6. G大调是最常用的调

麦当娜的录音室专辑主打歌用了24个不同的调,但G大调是最常见的,有17首歌使用了G大调。

7. 她是美国最有钱女歌手

看起来,她真的如她的歌Material Girl(《物质女孩》)一般。

美国著名财经杂志《福布斯》去年统计,麦当娜的净收入达到5.8亿美元,让她成为美国收入最高的女歌手,以2亿美元的优势远远领先第二名的席琳‧狄翁(Celine Dion)。