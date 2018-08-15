麦当娜60岁：七张图读懂这位流行音乐女王

图片版权 Shutterstock Image caption 1984年的麦当娜。

美国流行巨星麦当娜（Madonna，玛丹娜）将于8月16日迎来60岁生日，BBC数据记者用七张图表，带大家回看这位流行音乐女王35年来的音乐路。

1983年以同名专辑出道一炮而红以来，她一共举行了10次巡回演唱会，专辑销售超过3亿张。

这让她赢得吉尼斯世界纪录（金氏世界纪录）之最卖座录音女歌手。

我们还可以怎么从数据来看这位流行音乐界的传奇女王？

1. 她是拥有最多英国排行榜第一名头衔的女歌手

12张麦当娜的专辑拿下排行榜第一名，只有披头士乐队（the Beatles）和猫王（Elvis Presley）能与之匹敌。

她最受欢迎的专辑The Immaculate Collection（《麦当娜精选辑》）于1990年11月份发行，发行之后在排行榜待了338周，其中有两个月位居榜首。

2. 最受欢迎的是这些

Like A Virgin（《宛如处女》）是你最喜欢的麦当娜歌曲吗？那你的喜好和很大一部份人一样──Spotify资料显示，这首1984年发行的歌，是她最受欢迎的歌曲。

事实上，上榜的歌曲只有2005年发行的Hung Up（《心神不宁》）一曲不是来自1980年代。

3. 她是最多单曲登上排行榜前五名的女歌手

麦当娜有46首单曲名列英国排行榜前五名，比她更多的只有猫王。

她的歌纵横排行榜30年，从1984年的Like A Virgin到2009年的Celebration（《庆祝》）。

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4. 她在超级碗中场秀表演打破纪录

很显然地，谷歌无法告诉我们1980年代的人对什么感兴趣。

全球用谷歌搜寻“麦当娜”的人数在2012年3月来到高峰，当时她在超级碗（Super Bowl）中场进行了表演，让她成为继珍妮·杰克逊（Janet Jackson）2004年露点意外后，再度登上超级碗头条新闻的女艺人。

2012年，麦当娜在超级碗中场秀的表演创下史上最高收看人次，这个纪录直到2015年才被凯蒂·佩里（Katy Perry）和帮她伴舞的“左边那个穿鲨鱼装的人偶”给打破。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年超级碗中场秀，帮凯蒂·佩里伴舞的＂左边那个穿鲨鱼装的人偶＂爆红。

5. Spotify听麦当娜的方式和我们不一样

大部分的线上音乐串流服务提供基于歌曲的音调、节奏和其他因素的数值，来评断一首歌听起来是“开心”还是“伤心”。

它只分析歌曲听起来如何，并用这些资讯自动推荐歌曲给使用者，但这项技术并不分析歌词内容。

所以，来看看Spotify的电脑如何“听”麦当娜的歌──如果是慢歌或是使用小调的歌，会被分类为“伤心”的歌。

当然这不能作为全面评价，目前的机器技术还不能分析歌词，还不能如同人类一样“感受”歌曲。

虽然总体被评为“听起来开心”，但麦当娜早期的专辑较常使用一些深层的、情感强烈的语言。

1986年发行的专辑True Blue（《忠实者》）被评价为听起来“最开心”的专辑，虽然当中有提及青少年怀孕、欺骗以及与父母的隔阂。

虽然2012年的专辑MDNA和2015年的Rebel Heart（《心叛逆》）在电脑听起来都“比较悲伤”，但当中的歌例如Give Me All Your Luvin（《给我你的爱》）和Girl Gone Wild（《恶女变身》）其实不悲伤。

所以线上串流目前能提供的运算法，还不能全面分析音乐给人的感觉。

6. G大调是最常用的调

麦当娜的录音室专辑主打歌用了24个不同的调，但G大调是最常见的，有17首歌使用了G大调。

7. 她是美国最有钱女歌手

看起来，她真的如她的歌Material Girl（《物质女孩》）一般。

美国著名财经杂志《福布斯》去年统计，麦当娜的净收入达到5.8亿美元，让她成为美国收入最高的女歌手，以2亿美元的优势远远领先第二名的席琳‧狄翁（Celine Dion）。