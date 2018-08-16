换脸手术：凯蒂自杀后的“第二次机会”

图片版权 Family/Martin Schoeller Image caption 凯蒂受伤前（左）和接受脸部移植之后

凯蒂·斯塔布菲尔德（Katie Stubblefield）18岁的时候试图自杀，她朝自己的头部开枪。

她在医院里捡回了一条命，但是枪击严重损毁了她的脸部和五官。

受伤后她历经了无数次的脸部重建手术，去年，凯蒂21岁的时候，她成为美国年纪最轻的脸部移植受赠者。

在此期间，美国《国家地理杂志》记录了凯蒂受伤复健手术的历程，现在将凯蒂的经历写成“脸的故事”（英语）发表。

全球一共有40例脸部移植手术，2010年，西班牙医生成功进行了第一个全脸移植手术。

但是脸部移植手术仍属于实验阶段，因此美国医疗保险并不支付。

凯蒂的手术最后是美国联邦政府的军人再生医学机构（Armed Forces Institute of Regenerative Medicine）资助的，该机构致力于改善受伤军人的医疗照顾。

凯蒂的年龄和受伤情况符合军人再生医学机构的需求，因此获得资助。

捐赠脸的是31岁的阿德雷亚·施奈德（Adrea Schneider），她在2017年因为药物过量而死亡。

图片版权 Benningdon Family/Maggie Steber/ National Geograph Image caption 阿德雷亚的奶奶见到凯蒂后表示，她能认出她孙女的脸

换脸手术

凯蒂表示她不记得自杀前经历什么，但她的家人说，凯迪的青少年时期历经感情不顺，肠胃病影响健康，导致情绪低落。

枪击破坏了她的脸部五官，包括鼻子、前额和下巴，她的脑部和双眼也受伤。

在接受脸部移植之前，凯迪已经接受了22次脸部重建手术，医生用她大腿的组织再造皮肤，还用3D打印技术重建下巴。

凯蒂和家人也不知道脸部移植手术究竟是什么，医生告诉他们符合资格，等了一年之后在2017年5月接受手术。

图片版权 Maggie Steber/National Geographic Image caption 凯蒂希望在公共场合没有人会盯着她看

脸部移植手术之后，凯迪又回到医院接受了三次修整手术，未来可能还会有更多手术，以改善脸部外观和功能。

由于嘴巴受的伤，凯蒂开口说话很吃力，她一辈子都需要服药以降低移植体排斥的风险。

重生机会

凯蒂表示，她希望未来能上大学，成为一名心理咨询者。

她希望能和青少年谈论关于自杀和生命的价值等话题。

“那么多的人帮助了我，我也要帮助其他的人。”

凯蒂的整容医生表示，“我首先希望凯蒂能快乐，这是第一，其次我希望她能过正常生活。”

“然后，她可以做她想做的，激励别人如何应付困境，不要让一个错误决定毁了你的一生。”