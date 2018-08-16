印度前总理瓦杰帕伊去世 三度出任总理推动印度拥核

印度前总理阿塔尔•比哈里•瓦杰帕伊（Atal Bihari Vajpayee）8月16日去世，享年93岁。瓦杰帕伊在新德里的一家医院去世，他在数周前住进了这家医院。瓦杰帕伊是一位极具个人魅力的领导人和一名大师界别的演讲家，他于2005年淡出政坛。

在印度遭遇分裂威胁的时期，瓦杰帕伊被很多人视为维护统一的力量。他还是一位印度国土的坚定守卫者。