印度前总理瓦杰帕伊去世 三度出任总理推动印度拥核

印度前总理阿塔尔•比哈里•瓦杰帕伊（Atal Bihari Vajpayee）8月16日去世，享年93岁。瓦杰帕伊在新德里的一家医院去世，他在数周前住进了这家医院。瓦杰帕伊是一位极具个人魅力的领导人和一名大师界别的演讲家，他于2005年淡出政坛。
在印度遭遇分裂威胁的时期，瓦杰帕伊被很多人视为维护统一的力量。他还是一位印度国土的坚定守卫者。
分享平台这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
Messenger分享平台 Messenger
Messenger分享平台 Messenger
人人网分享平台 人人网
开心网分享平台 开心网
微博分享平台 微博
Plurk分享平台 Plurk
豆瓣分享平台 豆瓣
Google+分享平台 Google+
复制链接关于分享
这是外部链接，浏览器将打开另一个窗口
印度前总理阿塔尔•比哈里•瓦杰帕伊（Atal Bihari Vajpayee）8月16日去世，享年93岁。瓦杰帕伊在新德里的一家医院去世，他在数周前住进了这家医院。瓦杰帕伊是一位极具个人魅力的领导人和一名大师界别的演讲家，他于2005年淡出政坛。
在印度遭遇分裂威胁的时期，瓦杰帕伊被很多人视为维护统一的力量。他还是一位印度国土的坚定守卫者。