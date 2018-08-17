Google欲向中国妥协进行自我审查 引数百名员工抗议

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日前，数百名Google员工致函该公司，抗议Google拟在中国推出自我审查的搜索引擎。

这些员工表示，Google这个项目已经导致了“紧迫的道德问题”，他们敦促Google实行更加透明的政策。

“Google没有公布我们要求的信息，因此我们尚无法作出跟我们工作相关的道德决策。”这些员工说。

Google从未公开谈论这些计划，也拒绝就此事发表评论。

Google母公司为Alphabet。八年前，Google因抗议中国的审查法和所谓的政府黑客行为而退出中国。

然而，上个月媒体报道称，Google一直在秘密地开发一种新的中文搜索服务，内部称其为Dragonfly。

该项目目前仍需中国政府批准。一旦获批，Google将过滤某些网站及人权和宗教相关的搜索关键词。

这一行为激怒了一些员工，他们担心他们的技术会无形中帮助中国压制言论自由。

在与各媒体组织分享的信中，Google员工认为公司的行为违反了谷歌行为准则中的“不作恶”(don't be evil)条款。

信中称，“我们迫切需要更多的透明度，我们需要参与决策过程，并致力于一个清晰、开放的流程。Google员工需要知道自己正在建设的是什么东西。”

这不是Google员工第一次公开反对公司的决定。今年4月，数千名员工批评公司在美国军方计划为无人机开发人工智能（AI）。此后，Google与五角大楼结束了AI合同。

中国拥有世界上最大的互联网用户，但由于内容限制和封锁，美国科技公司一直在中国运行困难。

Facebook，Google，Twitter和Instagram都被中国封锁，尽管Google在中国仍有三个办事处。