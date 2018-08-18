BBC中文每周推荐：你不容错过的六个故事

2018年的第33周，中国的民族和宗教问题成为关注焦点。联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”，证明中国在新疆的“反极端主义中心”秘密囚禁百万维吾尔族人；同在中国西部的宁夏回族自治区同心县，数百名穆斯林与政府对峙，保护当地的清真寺不被拆除。另一方面，每况愈下的两岸背景下，中国大陆国台办宣布简化台湾人到大陆工作的程序，试图吸引更多台湾年轻人前往大陆工作。美中贸易战仍在升级，有专家认为，美中贸易战是全球新冷战的前哨战。

刚刚过去的一周，BBC中文发表过这些作品，受到读者的关注。如果你错过了它们，BBC中文带你一一回顾。

1. 联合国委员会：中国秘密囚禁百万维族人对其政策“洗脑”

图片版权 Getty Images Image caption 过往不少维族人曾经维权，图为2009年，一批妇女称自己家属被中国当局囚禁。

联合国消除种族歧视委员会的一份报告将新疆再次置于风口浪尖。联合国消除种族歧视委员会称有“可靠情报”，中国涉嫌将百万名维吾尔族穆斯林，送到秘密的“政治再教育营”扣留，以打击当局所谓的“宗教极端主义”。但中国却回应，这种说法完全与事实不符，“没有随意的监禁，根本不存在‘再教育中心’”。

2. 被政府盯上的穹顶 宁夏韦州清真大寺对峙事件原委

图片版权 Weibo Image caption 面临被拆毁风险的韦州清真大寺以中东风格建造，有数个高耸的尖塔和圆顶。

为保护当地的清真寺不受拆除，中国西部的宁夏回族自治区同心县，数百名穆斯林与当地政府对峙。近年来，秉持无神论的中国共产党对于外来宗教在中国的影响相当警惕，当局展开运动希望将这些宗教进行“中国化”改造。

3. 观点：美中贸易战是全球新冷战的前哨战

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前英国剑桥大学经济学家张炜认为，从国际关系和全球治理的层面看， 由于美中两国都具有庞大经济体量，他们所代表的两种制度不可避免地形成一场争夺世界领导权的角逐，“美国和中国之间的贸易战只不过是两个大国之间在政治、经济制度方面进行的大范围冲突和对抗的一个组成部分，如果不从制度层面解决问题，全面的对抗终将难以避免。”

4. 专访吴国光：修宪后的中国与世界权力变局

图片版权 Getty Images Image caption 吴国光将中共党代会视作“权力的剧场”，关注剧场如何准备、运作、呈现政治权力的大戏，幕后操控如何推动、刻画、定义演出。

改革开放四十年来，中国并未实现经济开放带动政治民主化，政治改革也在1989年之后变得遥遥无期。修宪草案的通过为今年65岁的国家主席习近平留任创造了法律基础，预示中国高压的政治环境和密不透风的社会控制或将在五年后持续。在这样的情势下，中国的民主化是否还有希望？改革开放带来的经济增长和市场化能否影响中国的政治走向？我们采访了长期关注中国政治的学者吴国光，与他探讨修宪后的中国走向。

5. "我去大陆工作，不代表我不爱台湾" 中国对台软策略是否见成效

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中国大陆国台办8月初宣布，简化台湾人到大陆工作的程序，并逐步为台湾居民在学习、就业、创业和生活上，提供“与大陆同胞同等待遇”。多名台湾学者对BBC中文表示，这项新措施是大陆“统战的软策略”之一，统战层面从透过行业，延伸到从个人入手。而此项措施是由大陆单方面宣布，亦突显大陆目前绕过台湾当局的对台政策，对台湾以至两岸关系也不一定是好事。

6. 同样的中国历史 不同的两岸教科书

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在政治对立的背景下，两岸教科书对于历史的叙述有许多不同之处。不同史观指导下的教科书究竟有哪些不同？哪些部分争议最大？这些南辕北辙又如何折射近年来两岸微妙的政治生态？BBC中文记者对比大陆与台湾历史课本，试图回答这些问题。