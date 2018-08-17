“里拉危机”中的土耳其收到中国工行“大礼包”

图片版权 AFP/Getty Images Image caption 美国要求土耳其释放被关押的美国牧师安德鲁·布伦森，但被对方拒绝。

中国外交部首次就美国与土耳其近期的纠纷发声，指中方关注近来土耳其经济及对外关系中出现的“新动向”，希望各方通过对话化解分歧。

中国外交部周五（8月17日）发表的声明又提及中国工商银行近日与土耳其签署融资合作协议。中国官方新华社在8月6 日一篇报道中首次提及这份协议，指中国工商银行将向土耳其提供总值约36亿美元的借贷额，用于能源与交通基建等建设。路透社引述中国工商银行一名发言人确认，工商银行土耳其分部的确有签署一些有关基建的合作备忘录，但没有证实新华社报道提及的贷款金额。

美国早前对土耳其钢铁和铝的关税提高一倍，令土耳其货币里拉（lira）兑美元的汇率下跌了20%。美国威胁如果土耳其仍然拒绝美方要求，释放一名在当地关押近两年的美籍牧师安德鲁·布伦森（Andrew Brunson），将作进一步行动。

土耳其曾不满中国以“高压手段”统治在新疆的维吾尔族人。但分析指，中国在土耳其与美国的纠纷中声援土耳其，显示双方似乎至少暂时放下了这方面的分歧。

美国威胁

土耳其指布伦森与被当局定为非法组织的库尔德工人党和长期居留在美国的伊斯兰教士居伦（Fethullah Gulen）有联系。土耳其总统埃尔多安认定居伦有份策划2016年的流产政变，布伦森否认有参加政变，但如果法院裁定他罪成，可能被判囚最多35年。美国当局一直强调，布伦森是“不公平、也不公正关押”的受害人。

土耳其早前为报复美国的制裁，对美国进口的汽车、酒精和烟草征取额外关税，让里拉兑美国的汇率稍为回升。土耳其总统埃尔多安（Recep Erdogan）呼吁国民要支持自己国家的货币，不要抛售里拉。

图片版权 AFP Image caption 美国与土耳其近年的关系渐趋紧张。

土耳其中央银行周一（8月13 日）也放话，将为当地银行提供资金，防止银行挤提，也要稳住外界对里拉的信心。

美国财长姆努钦（Steven Mnuchin）指，如果土耳其不尽快释放布伦森，美方“准备采取更多行动”。美国总统特朗普更在社交网络发文，批评土耳其多年来都在“占美国的便宜”。

南非、俄罗斯、印度等新兴国家的货币受土耳其和美国纠纷的影响出现下跌。

中国的身影

土耳其穆斯林和来自中国大西北地区的维吾尔人在种族、文化和信仰上有紧密关联。2015年土耳其爆发大规模反华示威，原因是因为当年有报道指在中国的维吾尔人在斋戒月期间禁止他们按传统禁食，土耳基穆斯林为此感到不满。

图片版权 AFP Image caption 土耳其曾计划购买中国红旗防空导弹，但最终因为北盟反对，被迫取消计划。上图是这个型号的导弹2015年9月在北京参加阅兵的情况。

中国与土耳其关系日渐回暖。中国商务部和欧盟的数字都显示，以个别国家为单位计算，中国在2017年是土耳其最大的货物进口来源国。埃尔多安今年7月访华时与中国国家主席习近平会面，表示土方支持中国的“一带一路”计划，愿意“密切同中方在国际事务中沟通和协调”。

同时，美方多年拒绝引渡居伦回土耳其，两国关系因而恶化。美国支持目前在叙利亚北部与极端组织伊斯兰国作战的库尔德游击队，土耳其就在国内应对来自库尔德武装份子的威胁，进一步加剧美国与土耳其的分歧。

但土耳其是北约一员，它能否靠拢中国始终受制于西方国家。土耳其曾计划购买中国的“红旗”防空导弹系统，最终因为来自北约其他成员国的压力在2015年取消交易。它其后选择购买俄罗斯的S-400防空导弹系统，同样受北约批评，因为这款俄制系统并不兼容北约盟国使用的导弹系统。