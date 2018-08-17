MeToo是否在女性群体中产生了分裂

图片版权 Getty Images Image caption 女星罗丝麦高恩（Rose McGowan）是#MeToo的主要推手之一。

#MeToo是近期在社交媒体上最受瞩目的女权运动，但它是否也使女性群体中产生了分裂？

2017年10月，美国女演员艾莉莎·米兰诺（Alyssa Milano）在推特上使用#MeToo标签向性侵犯受害者提出声援。很少人能预料到，这一举动能获得如此广大的回响。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @Alyssa_Milano If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) 2017年10月15日

#MeToo让许多受到性侵害、性骚扰的受害人自我觉醒，站出来指控当初的加害者，被指控的包括至今仍未就性侵和性骚扰认罪的好莱坞制片人哈维·韦恩斯坦（Harvey Weinstein）。

数百万人响应艾莉莎·米兰诺的呼吁，上千名女性在网路上分享自己曾被性侵的经历。

这场运动很快就被加上标签成为#MeToo运动，鼓励女性说出自身受到性骚扰和性虐待的经验。

图片版权 Getty Images Image caption 艾莉莎·米兰诺在推特上使用#MeToo获得广大回响。

许多人被指控骚扰和施暴，这个现象同时也在女性群体中激起不同的声音，人们开始讨论这场运动所要达到的目标：应该聚焦在工作场所发生的骚扰？还是推向更广泛的平权运动？什么策略是有用的？如果最后发现是不实指控，应该如何处理？

其中一个潜在的世代差异很早就浮现——一些较年长的女性主义者将焦点放在受害者身上。从本质上讲，他们教育年轻女性，在面对有不轨意图的男性时，应该更精明、更坚定地予以拒绝。

凯特琳·弗拉纳根（Caitlin Flanagan）在《大西洋杂志》（The Atlantic）的一篇文章被广泛讨论，她认为1970年代的年轻女性“比很多现在的女性更强悍。”

《华盛顿邮报》（The Washington Post）专栏作家梅根·麦克阿德（Megan McArdle）说：“我认为在某些情境下，女性有更多力量。”

在接受BBC Trending采访时，她认为这个议题是“复杂的”。

“我认为在很多情境下，男性的确比较有力量，但我认为我们应该教导女性站出来，将自己的力量拿回来。”

研究性别正义的娜塔莉‧柯林斯（Natalie Collins）认为，现在很多年轻女性被误导。她说：“我认为年轻女性被骗了，她们被灌输在性互动上能与男性平起平坐的错误印象。事实不是这样的。”

柯林斯也认为，色情产业的流行，受害更多的是年轻女性。

“色情片文化让女性看待性互动有一个既定的印象，哪些互动是有爱意的，哪些不是。但问题是，女性处在一个没有教育她男女其实是不平等的文化中，而且事实上，男性几乎在每次与女性的互动中占尽便宜。”

在另一方面，世代差异也可能被媒体放大报道。根据美国咨询公司Morning Consult在三月做的调查，不同年纪的女性对于#MeToo运动的想法并无太大差异。

“天真的幻想”

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一些女性提出担忧，认为#MeToo运动只会让西方白人女性获益。

远在#MeToo运动被标签化的十多年之前，美籍非洲裔女权运动者塔拉纳·伯克（Tarana Burke）就率先使用“me too”（我也是）与反性侵运动做连结。

一些人担心伯克和其他少数族裔女性的声音会被忽略。

图片版权 Getty Images Image caption 菲裔美籍的女权运动者塔拉纳·伯克。

诗人阿莎・班代尔（Asha Bandele）对Afropunk网站说：“我担心运动的主导权在白人女性手中，我没有看过白人女性领导过一场保护她们以外的人的运动。”

她也说：“我认为塔拉纳·伯克是#MeToo的创始者，但她没有被给予适当的空间。她没有被放上《时代》周刊讲述#MeToo风潮的封面，她只在内页出现。”

但一些人认为，这场运动在各地都适用，能够在不同的文化圈用不同的方式被诠释。

“谁能够代表每一个人说出每一件事呢？”作家柯斯蒂·艾里森说。“这只是个天真的幻想。”

图片版权 Getty Images Image caption #MeToo在世界各地蔓延，韩国也出现运动。

下一步是什么？

虽然社交媒体上#MeToo的热潮冷却了下来，但这个标签依然经常在网路上被讨论，这场运动看似仍未结束。

在2017年的最后三个月内，#MeToo这个标签在推特上被使用了超过500万次，在今年5月到8月，它被使用超过200万次。

“这不像柏林围墙倒塌或是约翰•列侬（John Lennon）被枪杀的事件，这是一个持续性的运动。”麦克阿德说。

“我认为，这场运动会以改变文化的现象被写进历史。我们还在调整。我们曾经有旧的模式，也丢弃过旧模式。现在新模式是什么？我们还在摸索。”

“在我们回看时，我们可能会觉得在一些个案上我们做得太过，有些做得不够，我们还在摸索。但我认为这对在工作场域的女性来说是具有开创性的，我真心认为。”