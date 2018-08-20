孔子学院在美国不受欢迎的原因

图片版权 CNS Image caption 孔子学院让美国社会忧虑学术自由的问题。

孔子学院致力推动外国人学习中文以及中国文化，被视为中国试图对外宣传其“软实力”的举措，但孔子学院执行上却反而突显中国的“锐实力”，例如要求与美国学府签署合同时有保密协议，不透露资助金额；教材只跟随中国版本的论述等等，令学术界忧虑损害学术自由。

近期，美国有几家大专院校相继关闭中国政府资助的孔子学院，最新一间是美国北佛罗里达大学，校方认为孔子学院的教学与大学理念不相符，决定终止合作。

学者认为，孔子学院虽然挂上“孔子”之名，但事实上与孔夫子思想没有关系，而虽然英法德也在不同国家设立文化机构，但一般会遵守所在国的法律，尊重当地提倡的言论及学术自由，而并非像中国般强行把自己的一套带到其他国家。

疑虑一：学术自由

中国2004年起在国外设立多所孔子学院，截至去年底，全球有140多个国家、设立了超过500多间孔子学院。美国目前有过百间孔子学院。

美国北佛罗里达大学在14日发表声明，表示经过“仔细考虑”后，宣布关闭中国孔子学院。校方声明说，“审视了过去4年的课堂活动以及资助活动，发现与学校的目标和使命并不相符。”校方没有列明关闭学校的原因，只是交代按法律规定，6个月前发出通知，明年2月将会关闭孔子学院。

美国参议员卢比奥（Macro Rubio）在Twitter上表示欢迎校方决定。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @SenRubioPress I welcome the decision of @UofNorthFlorida to close its Confucius Institute. There is growing & well-founded concern about these Chinese Communist Party-funded Institutes. I continue to urge other FL universities to follow suit. https://t.co/NcwuuvKURx — Senator Rubio Press (@SenRubioPress) 2018年8月14日

卢比奥在今年2月曾致函敦促佛罗里达州的大学关闭孔子学院。他在信中指出，中国干预多边机构，对维权人士及家属进行恐吓，又对国外出版社及社交媒体公司实行审查制度，这些疑虑是不应该办孔子学院的原因。他表示，孔子学院的教职员大多从中国招聘，由中国教育部训练，除了影响就业市场，亦可能有自我审查的问题。

除了北佛罗里达大学，美国芝加哥大学、宾夕法尼亚大学、西佛罗里达大学也先后终止与中国孔子学院的合作关系。其中，芝加哥大学在2014年，有过百名教授联署反对设立孔子学院。德国、法国、瑞典、加拿大也先后有大学停止与孔子学院的运作。

美国全国学者协会研究项目总监蕾切尔‧彼德森（Rachelle Peterson）以电邮回复BBC中文查询时表示，已经有9间美国大学关闭孔子学院，协会赞扬校方的决定，呼吁其他大学跟随关闭孔子学院。

她说，“孔子学院限制了有关中国的论述，为中国政府的形象洗白，这种宣传手法不应在高等学府中存在。”

2017年，彼德森为协会撰写报告，指孔子学院刻意避开中国政治历史、人权问题，又强行承认台湾、西藏是中国一部分，其中，这些学院不会谈论六四天安门事件，如果在课堂上讨论“天安门”，就会展示“天安门”的图片，指出其建筑很漂亮。

负责国外孔子学院项目、中国汉办主任许琳2014年接受BBC访问时表明，所有从大陆送出去的教师，都是会遵守中国法律的中国公民，中国法律不允许老师有权利或自由在大学校园中说“法轮功是正当的”，而这些中国大陆的老师，也一定会说“台湾属于中国，只有一个中国”。

协会建议称，如果校方接受孔子学院，就不应该得到美国政府的资助，对中国政府派来的老师限制签证，以及要求高等院校在接受外国资助时披露有关资料。

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美国学者萨姆‧克兰（Sam Crane）是专门研究儒家学说的专家。他所在的威廉姆斯学院没有设立孔子学院， 但他曾经到水牛城大学，出席由孔子学院赞助的演讲，题为“儒家思想在西方可以走多远”。

他说，当时没有受到任何压力，但他担心，美国的学府会因为接收中共政府资助而避免讨论个别敏感议题。

“如果美国一些设立孔子学院的学府，想讨论新疆的‘再教育营’问题，孔子学院会否试图阻止活动举行？而孔子学院一般对中文课程提供巨额金钱援助，如果引来孔子学院抗议，校方会否避免讨论对中共政府而言敏感的问题？”

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疑虑二：间谍与情报收集

除了学术自由以外，美国全国学者协会的彼德森也担心中国的间谍网络渗透高等学府。她指出，有学校关闭孔子学院时，列明对间谍以及知识产权被盗窃的疑虑。

威廉姆斯学院的克兰则认为，孔子学院表面上与情报收集等无关，主要是教授中文和文化活动，不过中共统战部在各学府的活动，增加了外界对孔子学院的质疑，他认为如果中共要发挥软实力，就最好不要在政治上管制在美国的中国学生。

今年稍早前，美国参议员卢比奥连同泰德‧克鲁兹（Ted Cruz）、乔‧威尔逊（Joe Wilson）等，推动立法禁止高等学府的间谍和知识产权盗窃活动，要求孔子学院向美国司法部登记为“外国代理人”，同时又要求学校公开获海外机构资助的数字，扬言如果学校决定与孔子学院合作，就不能够得到美国联邦政府的资助。

美国中期选举临近，中美又因贸易战爆发关系转差，许多政客或顺应针对中国的不满情绪，以针对孔子学院的行动争取支持。美国资深媒体人潘文（John Pomfret）7月在《华盛顿邮报》撰文指，目前国会议员的行动是出于政治目的，但针对孔子学院，方向上是“愚蠢”，因为孔子学院主要只是教授语言，就算有灌输意识形态，相信美国学生也有足够的批判性思考去应对。

他认为美国政府和国会，应关注“千人计划”等类似项目，这些计划是中国吸引美国科学家把发明和技术带到中国。

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疑虑三：孔子学院“与孔子学说无关”

美国学者克兰曾发表多份有关儒家思想的学术论文，他个人认为，孔子思想与现实生活息息相关，美国大部分人并不熟悉。

但他指出，“孔子学院”这个名称有误导，学院所教的内容绝大部分与孔子学说无关，但现在很多人把“儒家思想（Confucianism）”这个字与中国专制政权挂勾，削弱了它在文化上的吸引力。

中国前领导人赵紫阳秘书鲍彤在推特上表示，赞成关闭孔子学院。他说，孔子是他的启蒙者，但孔子学院与孔夫子无关。

“现在遍及全球的孔子学院，都是糟蹋这位先哲及其学说的屠宰场，”他说，“它们全姓共，不姓孔。”

多年前中国已有一些学者建议，孔子学院应该在外国大力推动孔子儒家学说，但目前，甚少把这种思想教育包含在内。

问题的根源

香港科技大学教授丁学良对BBC中文表示，孔子学院是学习其他西方国家设立的文化机构。英国、法国有各自的文化协会；德国也在各地设立歌德学院。

但孔子学院和这些机构有两大分别。第一，英法德的文化机构是独立运作，与当地大学没有关连，最多也只是与当地文化、教育机构合办一些活动，但孔子学院则在组织上与当地大学连在一起，这是触发很多争议的原因。

第二，英法德等文化机构在海外做事，都是在当地宪法大框架之下，尊重当地的宪法、法律，西方国家宪政上拥护表达自由，但“中国海外的这些机构，在这一点上恰恰就是没办法协调两个大的体制之间的这个摩擦”。

“中国在外面的机构，你当然要按照中国的法律、中国的价值体系做事，那人家对你就没办法，在组织上放在人家的大学里面，没有办法跟你所在的这些国家的宪法与法律一致，引起现在很多的麻烦，”丁学良说，“你在富有、宪政的国家，就不要跟当地的法律或宪法发生冲撞，许多人就是拿当地的法律和宪法来批评孔子学院。”

丁学良很早就提议，孔子大学应该在组织上与当地大学组织上分开。

彼德森认为，孔子学院要依附在美国学府之中，是希望得到其地位与可信度，但孔子学院则无视了这些学校原本的声誉。

软实力与锐实力

中国把孔子学院视为大国外交策略之一。今年1月，中共总书记习近平在主持中央全面深化改革领导小组会议中时指出，要推进孔子学院改革发展，并表示在孔子学院方面，“要围绕建设中国特色社会主义文化强国，服务中国特色大国外交”。

孔子学院原本被视为中国对外输出“软实力”的一项措施，但种种决策和营运上却被指反而突出了中国的“锐实力”。美国国家民主基金会在美国《外交事务》杂志发表文章，指孔子学院是一种软实力的包装，但实质是企图以扭曲资讯引导受众的“锐实力”。

美国学者克兰说，如果中共继续自行控制“中国文化”的定义，“他们希望发展软实力的企图一定会失败”。

“他们要知道，文化吸引力不是一种由上而下控制的意识形态，”他说。

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香港科技大学的丁学良认为，孔子学院虽然有争议，但不算是软实力的失败。他说，考察过很多案例，在一些与政治意识形态无关的事，例如教中国书法、音乐、手工艺、舞蹈、中国菜等等，都挺受欢迎。

“你等于是免费给人家做训练，为甚么要反对呢？愈是穷的国家一定愈受欢迎。”

面对种种针对孔子学院的负面评论，中国外交部今年3月强调，孔子学院与外国大学是本着“相互尊重，友好协商，平等互利”的原则，订立正式协议而设立的，孔子学院的宗旨是“加强中国与有关国家教育、文化交流合作，增进两国人民之间的相互理解与友谊”。

中国外交部发言人华春莹说，“近一段时期以来美方个别人不时发出一些杂音，它们反映的实质和根本是怎么看世界、怎么看中国发展的问题，或者说能否真正摒弃冷战思维和零和博弈、非此即彼的过时观念，与其他国家开展互利共赢合作的问题。”