北越上校裴信离世：从军方党媒高层变流亡异见人士

图片版权 Getty Images Image caption 裴信见证了越战结束、坦克闯入南越总统府的一幕。

裴信（Bui Tin）在越战时期，是北越共产党的一员，1975年北越胜利，击退美国支持的南越。但自从战争结束，他成为不受欢迎的异见人士，他的名字在越南的纪录中被抹去。裴信日前离逝，终年90岁。BBC记者范娥（Nga Pham）报道裴信的生平：

1975年，一个炎热又干燥的下午，越南西贡的总统府内，越南共和国（南越）的代理总统杨文明和他的幕僚紧张地坐在会议室。

房间内有一张大桌子，放了几杯水和腰果。当天的午餐是人参炆牛腱和蔗糖煮鱼，但没有人在吃。

几小时之前，北越的坦克撞向了总统府外的大闸。杨文明以总统身份，透过电台发表了投降声明。

Image caption 裴信2013年曾接受BBC中文采访。他仍然能用中文叫出他50年前见过的解放军总参谋长罗瑞卿大将，和多次见过的韦国清上将。

裴信曾是一名军队记者，后任北越军队上校，这比他后来投诚西方后的军衔低一级。

但裴信是进入房间的最高阶的军官。杨文明那时候正准备移交权力。但裴信说，“你没有权力可以移交。”

裴信为胜利感到十分兴奋，与很多北越人一样，他花了30年为自己所信的理念抗争。

“今天是很值得高兴的一天，和平将会降临，战争结束，所有越南人都是胜利者。只有美帝国主义者被征服了。”他在房内说。

Image caption 这张1975年南越投降的照片，裴信穿着军服站在右方背向镜头，杨文明则在中间。

过了几十年后，越共历史学家刻意地在这历史性的一天，不再提及裴信。

理由很简单，裴信已成为流亡海外的异见人士。

越战后，越南并没有如好多人的想象般成为共产主义天堂。越南与原本是传统盟友的中国也陷入冲突之中，越南在世界舞台上被孤立，一方面要面对疲弱的经济，一方面要面对分裂的社会。

政权无法做好经济方面的管理，结果民怨四起。

图片版权 Getty Images Image caption 裴信以北越军方发言人身份与美军握手。

裴信感受到国民的愤怒，他身为越共党报《人民报》的副总编，他在前线看到领导层的衰弱。

1990年9月，他获邀出席法国共产党中央机关报《人道报》的一个年度活动，裴信决定不返回河内。

没有人会想到事件会这么峰回路转，他原本被视为是党内精英，是坚定的社会主义者。

所以，他在BBC广播自己离开越南的消息，震撼了越南的党和政府。

一名BBC越南语的资深记者杜文（Do Van）回忆说，“在1990年代初，我到河内公干，开始留意到裴信似乎已对这个政权幻灭了。”

“接着11月，我们在巴黎相遇，他告诉我要透过越南驻巴黎使馆，把‘一名普通民众的请愿信’转发给越共，他在信中发表了对越南经济政治环境的深切关注。”

“他叫我透过BBC越南语转播这封信。”

杜土被时任BBC越南科主任朱迪·斯托（Judy Stowe）委以重任，与裴信进行一连串的访问，内容是有关他在请愿信中的12点诉求。在接下来的六周中，访问陆续广播，裴信指控越共政权“官僚、不负责任、利己主义、贪污舞弊”。

“所有越南人都在水深火热之中，”他说，“当地有严重的经济问题，包括急速扩大的通胀，物价上涨，公务员和干部的生活质素每日下降。”

裴信呼吁要合力建造“一个以人民为核心真正民主的国家”。他希望可以把国家由“社会主义共和国”改为“民主主义共和国”，把“越南共产党”改为“越南工人党”，“为我们的抗争重拾真正的意义”。

他对一些越南党的领袖一直以来严密保护的私人生活的见解，触怒了河内的高官。

对BBC来说这也是一个大新闻。越南的听众在那几个星期，每晚都紧贴收音机收听外界的资讯，亦抄下电台广播的内容，秘密地在民众之间流传。

裴信1995年的《追随胡志明：北越上校的回忆》，大大打击了越共政府的认受性。

Image caption 裴信撰写了回忆录《追随胡志明：北越上校的回忆》

裴信在死前最后一刻，仍然被越南官媒列为“叛国者”。越南媒体——包括他曾经工作过的《人民报》——都没有提及他的死讯。

1927年，裴信出生于一个官宦世家，当时越南仍然是法国的殖民地。裴信19岁加入共产党。其父原是司法部官员，之后加入胡志明领导的越南独立同盟会，后来成为新国会主席。

因为父亲的关系，裴信能够接触不少党内高层。当时他在民族英雄武元甲的指挥下，参与多场战役，其中一场著名的奠边府战役成功击退法军，裴信在战斗中受伤。

图片版权 Bui Tin FB Image caption 裴信（右一）1954年在奠边府战役中负伤。据他讲，奠边府战役的主要军事决策是武元甲（右三）做出的。

因为他是部队中的军方记者，他在现场见证了许多历史时刻，包括美军在1973年撤出越南，也见证了越南军队在1979年大举入侵柬埔寨并推翻红色高棉政权。

“我爸爸是一位最尽忠职守的记者。”裴信女儿裴白莲在河内的家中对BBC说。

“他总会在现场，怀抱热情去采访报道。”

裴信经常要去不同的地方采访，即使裴信没有在子女成长时陪伴左右，但裴白莲说，他是一个“好父亲”。

“他教我们分辨对错，以及作为公民，应该怎么去思考这个国家，”她说，“他爱越南。”

裴信流亡到西方国家，对他的家族带来严重后果，特别是90年代，他们多次被盘问和骚扰。裴白莲最后一次与父亲见面，是2015年，她秘密到访巴黎的时候。

而在最后一通电话中，裴白莲说，父亲曾问她：“你对我惹那么麻烦感到生气吗？”

Image caption 裴信晚年甚少与家人重聚。

裴白莲回答说，“不会，你是我们的父亲。”

认识裴信的人都知道，裴信不会重返越南，因为这样做，他便不能畅所欲言。

但裴信一直梦想重回祖国。裴信用得最久的电邮地址是LienBat，这是他位于河内市外的祖居。

而这个回乡之梦，至他离世也未能实现。