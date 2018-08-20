俄罗斯军机低空飞过五角大楼引发一场辩论

图片版权 OLEG BELYAKOV Image caption 俄罗斯曾经使用此类飞机对美国进行观察。

自2001年911事件后，美国首都华盛顿的重要政府机构上空几乎成为“禁飞区”，除极特殊情况外不许飞机飞越。但是，2017年8月9日，一架飞机竟低空飞越了五角大楼、中央情报局和国会大厦等绝密空域。

更令人震惊的是，这是一架俄罗斯空军的图-154侦察机，但美国军方竟然没有对其进行拦截！

此事引起美国媒体的极大关注，美国政府不得不公开作出解释；这次飞行符合《开放天空条约》，因此是经过美国政府允许的。

美国和俄罗斯都是《开放天空条约》的签署国。该条约规定，签约国之间可以对对方领土进行非武装方式的空中观察，以检查其执行国际武器控制条约的情况。

但是，这种情况即将发生变化。

美国总统特朗普8月13日签署的《2019年国防授权法》称，由于俄罗斯违反《开放天空条约》，华盛顿准备冻结与莫斯科在该条约框架内的合作。

《国防授权法》规定，俄罗斯必须完全履行《开放天空条约》规定的义务，否则美国就不会恢复对该项目的拨款。但是，美国国务院向BBC证实，这并不是说华盛顿将停止参与《开放天空条约》。

图片版权 Getty Images Image caption 自从该条约2002年生效后，各国在其框架下已经进行了1200多次侦察飞行，其目的在于确认签署国是否遵守国际武器控制协议。

俄罗斯不满

美国通过《国防授权法》在俄罗斯引起不满，官方媒体纷纷指责美国政府。

俄联邦委员会国际事务委员会副主席弗拉基米尔⋅贾巴罗夫对《莫斯科时报》表示：“美国这样做的目的是要隐藏为开展一场新的军备竞赛而做的准备工作。”

俄罗斯副外长谢尔盖・里亚布科夫对官方通讯社俄新社说，莫斯科对美国的决定感到遗憾。

俄罗斯退役中将布津斯基则对“今日俄罗斯”电视台表示，这是华盛顿充斥着"歇斯底里的反俄情绪"的最新证据。

"增强透明度"

不过，《开放天空条约》到底有什么重要性呢？

《开放天空条约》目前有34个签署国。根据五角大楼的说法，该条约旨在"增强透明度，并促进控制军备的国际努力"。

自从该条约2002年生效后，各国在其框架下已经进行了1200多次侦察飞行，其目的在于确认签署国是否遵守国际武器控制协议。

那么，美俄之间为什么会产生矛盾呢？

图片版权 Getty Images Image caption 《国防授权法》规定，俄罗斯必须完全履行《开放天空条约》规定的义务，否则美国就不会恢复对该项目的拨款。

争议根源

去年6月，华盛顿指责俄方对美方飞越俄军事基地的数量进行限制，并限制美方飞越俄国在波罗的海外飞地加里宁格勒，违反了《开放天空条约》。

加里宁格勒处在波兰和立陶宛之间。上周，美国科学家联合会发表的一份报告显示，俄罗斯在加里宁格勒修建了一处核材料存储设施。

另一个俄方限制外国军机观察的地点是俄罗斯与格鲁吉亚的南奥赛梯和阿布哈兹地区的一段十公里长的边界。在2008年俄罗斯与格鲁吉亚的战争中，南奥赛梯和阿布哈兹被俄军占领。

据美国军备控制协会（Arms Control Association）称，由于俄方对美方飞行的限制，美方在几个月前也已开始限制俄方侦察机可以飞行的区域。

图片版权 Getty Images Image caption 华盛顿指责俄方限制美方飞越俄国在波罗的海外飞地加里宁格勒，违反了《开放天空条约》。

引起争议的另一个原因是，美国政界和军界都有不少人认为，俄罗斯在对美飞行中使用了超出条约规定的先进侦察设备，等于是在利用该条约进行“间谍行动”。

五角大楼今年早些时候宣布，美军正在进行努力，未来将在对俄观察飞行中使用更先进的侦察设备。

但是，批评《开放天空条约》的人士认为，商业卫星提供的影像质量已经超过美军在这些观察飞行中拍摄的照片，因此为这些飞行任务拨款已经没有任何意义。