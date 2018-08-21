“你让我感觉像天然的女人” 偶像魅力何以恒久

图片版权 Getty Images Image caption 1998年VH1 演唱会，弗兰克林和一众乐坛歌后同台合唱《天然的女人》。自左至右：格洛丽亚·埃斯特凡(Gloria Estefan)、玛丽亚·凯利(Mariah Carey)、艾瑞莎·弗兰克林(Aretha Franklin)、卡洛尔·金(Carole King) 、席琳·迪翁(Celine Dion) 和仙妮亚·唐恩（Shania Twain)

1967年，艾瑞莎·弗兰克林（Aretha Franklin）引吭高歌，一曲《天然的女人》直击世人灵魂。它很快成为弗兰克林的标志性曲目之一。

2018年8月16日，这位美国传奇女歌手、“灵魂歌后”病逝，享年76岁。一段视频旋即在网上被疯狂分享 ，那是她3年前在贵宾齐集一堂的肯尼迪中心登台，自己钢琴伴奏演唱《天然的女人》（A Natural Woman ）的录像片断。

歌声依旧直抵世人灵魂，生猛澎湃之力一如当年。观众席上时任美国总统奥巴马眼睛湿润，歌词的联合作者凯露·金（Carole King）激动得难以自持。

半个多世纪来，这首灵魂乐经典被历代歌手翻唱演绎，魔力至今不减。

流行乐坛风水流转，“天王”“歌后”层出不穷，但弗兰克林和她的《天然的女人》始终被仰视，堪称偶像的偶像。

弗兰克林病逝的消息传出，多名当红歌星选择演唱此歌向逝者致敬、致哀；席琳·迪翁、奥巴马、滚石乐队、休·杰克曼、埃尔顿·约翰爵士、芭芭拉·史翠珊都在社交网站上发文博悼念这位传奇歌后，麦当娜还回忆起自己15岁时与当年大红大紫的弗兰克林的一段交集。

中文网络上关于弗兰克林的文字不多，或许因为灵魂乐在华语地区属于冷门。中国大陆近两年较红火的灵魂乐歌手袁娅维在电视访谈中回忆自己自学声乐时到店里淘唱片磁带，不分门派，好听就买，艾瑞莎·弗兰克林出现在她提到的一串名字里。

弗兰克林诸多曲目在华语地区最为人熟知的包括《I say a little prayer》和《Respect》。

图片版权 TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Image caption 底特律是艾瑞莎·弗兰克林的家。她的葬礼2018年8月31日在底特律举行。此前数日，她的遗体供

英国歌手贝弗丽·奈特形容弗兰克林演唱《天然的女人》，“不是令人激动，而是令人震撼。”

这首歌的作者是凯露·金和前夫杰瑞·戈锋（Gerry Goffin）。

有一天，他们正走在百老汇大街上，一辆豪华轿车突然停在俩人身旁。车窗摇下，大西洋唱片公司的维克斯勒冲他们喊了一句：”我在位艾瑞莎找歌，一首真正超级棒的金曲。给她写一首歌怎么样？题目就叫《天然的女人》？”

俩人回家，晚上把孩子哄睡后一起写成了这首歌。

然后，弗兰克林用她无敌的歌喉和艺术表达为词曲注入了历久弥坚的灵魂和生命力。

从歌词字面意思来看，《天然的女人》唱的是受到丈夫宠爱的女人的感受。

但是，评论员指出，是弗兰克林的嗓音使得原本只是表达男女之爱的词曲具备了超越平凡的力量；弗兰克林的歌声传递了更深层次的含义：赋权和自尊、自爱。

图片版权 TIMOTHY A. CLARY/AFP/Getty Image caption 弗兰克林歌坛生涯的巅峰在1967-73年。

艾瑞莎·弗兰克林1942年3月25日出生在孟菲斯，嗓音独具震撼魅力，风格跨灵魂乐和流行乐，1967 - 1973年登上歌坛生涯巅峰。

她在几十年艺术生涯中演唱了近百首节奏蓝调单曲和70多首流行单曲，共获19枚格莱美奖，其中包括11枚“最佳节奏蓝调女歌手”奖，还有终生成就奖。

她是首位入选摇滚名人堂的女歌手。2008年，《滚石》杂志发表史上最伟大百名歌手排行榜，她位居榜首。

她还是世界三大男高音之一的帕瓦罗蒂的好友，曾临时救场，1998年格莱美颁奖仪式上替因病缺席的帕瓦罗蒂演绎了灵魂乐版本的歌剧《图兰多》里的名曲《今夜无人入睡》（Nessum Dorma）。

20世纪60年代后期，美国反战和民权、女权运动声势浩荡。弗兰克林作为美国乐坛非裔女歌星，一曲《天然的女人》引发无数少数族裔女性的灵魂共鸣。

受社会和男权双重歧视的有色族裔女性的痛苦，似乎经由弗兰克林的歌声得以宣泄，而歌手也似乎成了人们心目中弱势群体的一位代言人。

除了天生的无敌嗓音和音乐天才，弗兰克林被奉为“灵魂歌后”，其震撼力还来自她自己的生活经历。一种观点是深度来自痛苦 。

孟菲斯素有美国流行音乐之都的名声。弗兰克林的父母离异，父亲在教会任职，她自幼受非裔宗教音乐熏陶，14岁时在父亲鼓励下灌录了第一张唱片，《信仰之歌》（Songs of Faith）。当时，她的第一个孩子已经出生。

两年后，16岁的弗兰克林生下第二个孩子。两个儿子交给她的祖母照料，她继续在乐坛打拼。又过了3年，19岁的弗兰克林与经纪人泰德·怀特结婚，7年后离异。

1968年，弗兰克林上了《时代》杂志封面。她在采访中称怀特不止一次对她施以暴力。

关于她曾酗酒、与四名不同的男性生了4个儿子，以及最后的生活伴侣等私生活细节，文字记载不多，而且大都比较简略。

她去世后，有消息称她的伴侣和儿子将争夺她留下的8000万美元遗产。

弗兰克林和70岁的退休消防队员威利·威尔克森（Willie Wilkerson）一起生活了30年。俩人2012年曾经订婚，但她的儿子们反对，她随即取消婚约，但仍维持着和威尔克森的伴侣关系。

评论员保罗·甘巴奇尼接受BBC广播4台采访时表示，他认为弗兰克林个人生活经历的种种不幸和痛苦，赋予了她在录制《天然的女人》时表露的直击人心的力量。

他看了2015年肯尼迪中心的演唱视频后断言：”她那时仍在寻找生命里那个了不起的男人，那个 能够让她感觉就像天然的女人的男人。“

图片版权 AFP Image caption 弗兰克林8月16日去世后，歌迷在纽约地铁弗兰克林街那一站的台阶上贴上印着她这首标志性歌曲歌名的贴纸： 艾瑞莎让我感觉 -- 就像一个 -- 天然的女人

在一代又一代弗兰克林歌迷的心中，她代表了更多。

50多年过去了，世界进入社交媒体时代，反种族歧视和反性别歧视仍然是重大议题，而《天然的女人》也仍然具有震撼灵魂、促人自尊自爱自信的力量，甚至有观点认为比以往任何时代都更贴近时代脉络。

流行歌后麦当娜在纽约一次歌坛颁奖仪式上说，她对年长自己16岁的弗兰克林心怀感恩，不但因为当时弗兰克林作为偶像的力量成为她在乐坛打拼时的精神支柱，还因为灵魂歌后“赋权我们全体”。

娱乐评论员奥沃塞吉是听着弗兰克林的歌长大的。

她对BBC表示，《天然的女人》，还有其他类似的触及灵魂的歌曲，是女性尊严和平等的代言，超越时空。

这或许就是弗兰克林和《天然的女人》魅力恒久的奥秘所在。