“文金会”后 朝韩离散家庭首度重聚

图片版权 EPA Image caption 88岁的李奶奶要把她的结婚照带给朝鲜的亲人看。

一群韩国老人在朝鲜与亲人们会面，这是他们在1950至1953年的韩战被迫分开后的第一次重聚。

韩战让朝鲜半岛分成韩国和朝鲜。南北韩在名义上仍是战争状态，之前也曾举办过离散家庭会面，但这次是三年来的头一次。

在韩国，参加会面者是经由抽签选出，这次与会的最年长者有101岁。

这次简短的会面可能是他们此生唯一一次、也是最后一次见到对方的机会。

谁参加会面？

图片版权 Getty Images Image caption 这可能是他们此生第一次也是最后一次与家人重现。

这次会面有83名朝鲜人和89名韩国人参加。

双方原定各选出100人参加会面，但有一些人因为得知他们想见的亲人已经离世，因而退出。

一名92岁的女性告诉记者，这是她在1953年韩战结束后，第一次要与亲生儿子相见。

李锦善（Lee Keum-seom音译）说，当时她的丈夫仓皇地想要逃走，他们和仅有4岁的儿子就此失去联系。

“我从没想过这一天能到来，我甚至不知道他是不是还活着。”李锦善对法新社说。

“我已经超过90岁了，我不知道我还能活多久。”文炫淑（Moon Hyun-sook音译）对路透社记者说。她即将与妹妹会面。

“我很高兴这次我被选中，我高兴得彷佛要飞起来。”

为何会面如此重要？

图片版权 EPA Image caption 被战争分离的人们不停老去，时间不等人。

过去几年当中，在朝韩关系相对平静的时期，一些家庭有机会被选中会面。在过去18年中有20次这样的会面。

前几次的会面中，兄弟姊妹、亲子、夫妻相见的场面都令人十分激动。

被战争分离的人们不停老去，时间不等人。现在大部分的会面已经不是直系亲属间的相见。

这次只有七名参加者会与他们的直系亲属会面，其余的将会与他们的近亲比如堂兄弟姊妹们见面。

会面将如何进行？

图片版权 AFP Image caption 一些年长的韩国人和助理在行前酒店内听到国歌起立。

被选中的韩国人将会乘坐巴士，由重兵护送跨过朝韩边界，到达朝鲜旅游胜地金刚山。

他们会在朝鲜停留三天，但一天只有几个小时能和家人聚在一起，加起来总共只有11个小时。他们的会面将会被严加监控。

很多韩国人会带礼物给像是衣服、药品、食物给他们在朝鲜相对穷困的亲人。

“我帮他准备了一些居家用药，像是胃药、头痛药、营养补充品，以及一些每日所需的东西，”76岁的李洙南（Lee Soo-nam，音译）即将与哥哥见面。

会有一些医生和护士会随团以便处理年长者可能遇到的紧急状况。

图片版权 EPA Image caption 一名韩国老人等待前往朝鲜与亲人会面。

那些没能参加的人怎么办？

上百万人在战争中被迫分离。对成千上万名在韩国但没有被选中会面的人来说，还是有一些方法能联系到亲人。

一些组织像是朝韩离散家庭协会（Inter-Korea Separated Family Association）或是韩国红十字会在过去都有举办过虚拟或面对面的重聚。

离散家庭可以通信，如果他们住在国外，能够第三国与亲人进行视讯会面。

在政府组织的会面下，韩国政府会支付旅行和住宿费用。

一些离散家庭会经由中国北部边界与朝鲜的亲人联系。

非官方的会面耗费大约1500美元（约10292人民币，46176台币），非官方会面需要的准备时间较短，而且也较不会受到朝韩关系冷暖的影响。

为何近期会举办会面？

你的器材不支持播放多媒体材料 文在寅在军事分界线亲自迎接金正恩。

这场会面由红十字会推动。大背景是在今年四月朝鲜领导人金正恩与韩国领导人文在寅举行会谈，朝韩关系解冻。

五月，朝韩领导人再度会面，他们承诺将继续推动离散家庭会面。

韩国也在朝鲜与美国的对谈中扮演积极撮合的角色。

今年六月，金正恩与美国总统特朗普在新加坡会晤，朝鲜承诺将实现朝鲜半岛无核化，虽然其真实性仍值得怀疑。