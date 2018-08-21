马哈蒂尔突改行程坐高铁 中国投资能否重新出发

图片版权 HOW HWEE YOUNG Image caption 马哈蒂尔抵达北京后，与中国总理李克强见面，并出席中方安排的欢迎仪式。

马来西亚总理马哈蒂尔（Mahathir Mohamad ） 早前宣布重新审视中国在当地有份投资兴建的“东岸铁路线”高速铁路项目，引发外界怀疑中国雄心勃勃的“一带一路”计划是否触礁。

他日前抵达中国，是再度担任马来西亚首相后首次访华。他周一（8月20日）先后与中国国家主席习近平和总理李克强会面，此前还临时改变计划，离开杭州时特意乘坐高铁到上海，才转飞北京。

马哈蒂尔今年5月再度执政以来，审视了许多前首相纳吉布任内批准的项目。分析认为，马哈蒂尔仍然欢迎中国在当地投资，但前提是马来西亚必须能够从中得益。

“没有目的、没有回报”

“东岸铁路线”总长688公里，成本约140亿美元，由中国国营企业中国交通建设承包。中国国务委员王勇2017年出席动工仪式时形容，这条铁路是中国“一带一路”计划的旗舰项目。

马哈蒂尔早前批评，马来西亚不能负担这条铁路线，“它达不到任何目的，也不会给我们任何回报”。

图片版权 CNS Image caption 马哈蒂尔到访阿里巴巴在杭州的总部，与阿里巴巴创始人马云见面。

其他马哈蒂尔要求重新审视的项目，包括与新加坡协议、连接新加坡与马来西亚首都吉隆坡的新隆高铁。还有许多中国参与投资的项目，包括由中国石油天然气管道局承建的输油管和输气管、中国公司碧桂园在当地投巨资兴建的一个房地产项目，和中国中车有份提供列车车厢的吉隆坡捷运三号线。

马哈蒂尔在中国期间多次表示希望与华展开合作，更明言支持对方的“一带一路”计划。他又希望中国“体谅”马来西亚国内有些问题需要处理，也希望藉中方投资，改善马来西亚经济及财政状况。

图片版权 Reuters Image caption 中国在一带一路许多沿线国家投资兴建铁路，但遇上许多阻滞。

中马互利

马来西亚智库亚洲策略与领导研究院高级总监刘正洲认为，马哈蒂尔希望继续与中国保持投资与贸易关系，但前提是必须让两国都能受惠。他接受BBC中文采访时举例说，马哈蒂尔要求审视碧桂园的投资项目，是因为质疑这个计划受惠人主要都只是富有的外国人。“只是这个项目刚好与中国公司有关连。”

中国官方似乎希望淡化马哈蒂尔要求取消中资项目带来的舆论冲击。中国官方《人民日报》微讯公号侠客岛周日（8月19日）发文指，马来西亚要取消这些项目是因为它要减少政府支出，也希望与纳吉布划清界线。

图片版权 EPA Image caption 马哈蒂尔再度执政以来，审视了许多前首相纳吉布任内批出的项目。

侠客岛的评论指出，马哈蒂尔竞选期间“对华不友好”以及新政府暂停中资项目的炒作“甚嚣尘上”，引发不少担忧。“倘若我们以理性的眼光去看待，便知这些言论可歇矣。”

刘正洲指出，马哈蒂尔抵达中国后的第一站是访问阿里巴巴在杭州的总部，显示马哈蒂尔希望中马两国之间能达成技术转移，而不是只是一些无法作后续延伸的投资项目。

“因此我认为，说马哈蒂尔是'反华'并不公平，他只是想要一个更公平的交易。”