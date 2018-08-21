Metoo运动先锋艾莎·阿基多被曝曾性侵未成年男星

图片版权 AFP Image caption 意大利女演员艾莎·阿基多（Asia Argento）

意大利女演员艾莎·阿基多（Asia Argento）是最早公开出面指认好莱坞大亨哈维·温斯坦（Harvey Weinstein）性侵的人之一。但最近，她被曝曾性侵一名未成年男星。

去年10月，意大利女星艾莎·阿基多勇敢发声，表示自己21岁时曾被好莱坞制片人哈维·温斯坦性侵，并鼓励性侵受害者勇敢发声，此后她一直被视为席卷全球的“metoo”运动的先锋。

《纽约时报》报道称，他们获得的法院文件显示，一名与阿基多合作过的小男星曾指控，2013年，阿基多曾在加州一间酒店性侵他，此后，阿基多给对方支付了38万美元的赔偿费。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年，吉米·贝内特（Jimmy Bennett）参加加州一个活动。

阿基多女士的律师拒绝对这些指控发表评论。

控告阿基多的男星名为吉米·贝内特（Jimmy Bennett），他当年只有17岁。在加州，可以结婚或进行性行为而不触犯法律的最低年龄为18岁。而当年，阿基多女士37岁。

《纽约时报》报道称，贝内特先生在文件中称，这次遭遇使他受到了创伤，并威胁到他的心理健康和职业生涯。2004年，他在一部电影中扮演了阿基多的小儿子。

《纽约时报》称，他们看到的法院文件显示，阿基多律师称，这笔钱是给贝内特先生以帮助他的，此外，阿基多女士才是对方的“猎物”。

图片版权 Getty Images Image caption 2013年，吉米·贝内特（Jimmy Bennett）参加加州一个活动后与布兰妮（Britney Spears）的蜡像合影。

在《名利场》发表的一份声明中，贝内特先生的一位律师表示，他的客户不会就此发表评论，但会在“未来24小时或更长时间内准备一份答复”。

温斯坦先生的律师表示，这一事件显示出“艾莎·阿基多的虚伪程度令人惊讶”。

温斯坦性侵事件中另一位备受瞩目的控告者罗斯·麦高恩（Rose McGowan）也对这些报道做出了回应。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @rosemcgowan I got to know Asia Argento ten months ago. Our commonality is the shared pain of being assaulted by Harvey Weinstein. My heart is broken. I will continue my work on behalf of victims everywhere. — rose mcgowan (@rosemcgowan) 2018年8月20日

她在推特上称：“我10个月前认识了阿基多。我们的共性是都曾被维斯坦性侵，并因此而痛苦。我的心碎了。我会继续为世界上所有的性侵受害者而发声。”