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委内瑞拉新货币于本周一（20日）启用。委内瑞拉政府同时宣布了一系列经济改革举措，应对恶性通货膨胀，希望经济重回正轨。

新货币“主权玻利瓦尔”替代原有货币“强势玻利瓦尔”开始流通，两者兑换比率为1比10万。新纸币与旧纸币将共存一段时间。

在此之前，国际货币基金组织预测，委内瑞拉的通货膨胀今年内可能上涨到1,000,000%.

由于经济恶化，委内瑞拉货币玻利瓦尔几乎贬值到一钱不值。

路透社摄影记者卡洛斯·加西亚·罗林斯（Carlos Garcia Rawlins）用照片纪录了购买日常生活食品和用品所需要的纸币。

在委内瑞拉首都加拉加斯，一只重2.4公斤的鸡（约合2.22美元），共花费14,600,000玻利瓦尔。

上周四，一卷厕纸的价格是2,600,000 玻利瓦尔。

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300万玻利瓦尔买回来这些胡萝卜。

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委内瑞拉人担心新旧货币转化期间会有更多不可预测的情况，纷纷购买食品以防万一。

这包一公斤大米花费2,500,000 玻利瓦尔。

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今年7月，委内瑞拉的通货膨胀达82,700%.

买一包卫生巾，需要3,500,000 玻利瓦尔。

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一公斤番茄，价格为5,000,000玻利瓦尔。

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一公斤奶酪与买下所需要的7,500,000玻利瓦尔。

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一包纸尿布的价格是8,000,000玻利瓦尔。

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买这一公斤肉需要9,500,000玻利瓦尔。

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