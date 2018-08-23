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位于俄罗斯西伯利亚铁路中段的贝加尔湖（Lake Baikal; Байкал）给不少旅游博客形容为神秘的人间仙境。BBC中文《时事一周》客席主持人沈平透过镜头带您一窥这颗西伯利亚明珠。

贝加尔湖深1600米，是是全世界最深、蓄水量最大的淡水湖，水质清澈，夏季能见度虽然只有几米，但冬天结冰时能见度可达40米。相传中国西汉时期称贝加尔湖为北海，天汉元年（公元前100年）西汉外交家苏武被匈奴人扣押后流放畜牧于此，是为“苏武牧羊”。

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西伯利亚铁路1891年动工，从莫斯科到远东港口海参崴（符拉迪沃斯托克），全程9289公里，需要7天7夜才能走完。另外有支线从贝加尔湖往南，经蒙古到达北京。

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过去曾经有一小段沿着贝加尔湖北岸，经过伊尔库茨克（Irkutsk; Иркутск）。如今这段只用于游客观光，每天只有一班列车，故此游人有机会在火车隧道漫步。

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奥尔洪岛（Olkhon Island; Ольхо́н）位于贝加尔湖中部，政府提供登陆艇般的免费渡轮供游客和岛上居民往来。冬季湖面结冰时则直接开车通过。

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整个贝加尔湖一带都是蒙古族布里亚特人（Buryats; Буряад）的活动范围，奥尔洪岛更是萨满教的圣地。萨满教融合了藏传佛教，因此也有类似的经幡。

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这种苏联时代的利哈乔夫（ZiL）面包车如今在俄罗斯的大城市都几乎绝迹，但却是奥尔洪岛上的主要交通工具。

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虽然奥尔洪岛夏季气温不到20摄氏度，俄罗斯游客抓紧时间享受日光浴，而中国游客则从头裹到脚，就怕晒黑。两地文化差异可见一斑。

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奥尔洪岛上有1500名居民，每年夏天和1月到3月是旅游旺季，也是当地人的主要收入来源之一。

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距离伊尔库兹克70公里的小镇利斯特维扬卡（Listvyankal; Листвя́нка）是贝加尔湖沿岸最热门的度假地点。白天几乎被俄罗斯和中国游客挤得水泄不通，只有日落之后才恢复宁静。

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摄影：沈平