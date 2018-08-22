Metoo运动先锋艾莎·阿基多否认曾性侵未成年男星

图片版权 AFP Image caption 阿基多否认与贝内特发生过性关系。

《纽约时报》近日报道称，意大利女演员、Metoo运动先锋艾莎·阿基多（Asia Argento）曾在2013年性侵当时的未成年男星吉米·贝内特（Jimmy Bennett）并为此支付了38万美元的封口费。

贝内特曾在2004年的一部电影中扮演阿基多的小儿子。2013年，阿基多37岁，贝内特17岁。

阿基多强烈否认了这一指控，称《纽约时报》的报道内容“绝对错误”，并对此“深感震惊”。她称自己“从未与贝内特发生性关系”。《纽约时报》的报道称，阿基多被指控与贝内特发生完整的性关系之前，帮贝内特做了口交。

图片版权 Getty Images Image caption 2015年，贝内特在好莱坞。

去年10月，意大利女星艾莎·阿基多勇敢发声，称自己21岁时曾被好莱坞制片人哈维·温斯坦性侵，并鼓励性侵受害者勇敢发声，此后她一直被视为席卷全球的“metoo”运动的先锋。

《纽约时报》报道称，阿基多在指控温斯坦性侵她之后的几个月，给了贝内特一笔封口费。而贝内特称此事对他的身心健康和职业身涯都造成了影响。

阿基多承认给了贝内特一笔钱，但否认发生过性关系。她坚称自己与贝内特只是朋友关系，但是他们的友谊在她指控温斯坦之后就结束了，因为那时贝内特“突然向我要一笔过高的费用”。

当时的阿基多正在与美国名厨、电视主持人安东尼·波登（Anthony Bourdain）谈恋爱，后者在今年6月自杀身亡。

阿基多在声明中称，当时波登希望此事“能私下解决，并且贝内特也希望私下解决”。“安东尼觉得贝内特是个危险人物，并且他的行为可能带来负面的公众影响。因次我们决定同情他，满足他的要求，给了他一笔钱。”

温斯坦的律师本·布拉夫曼（Ben Brafman）说，“可能最令人震惊的是时机，这表明在同一时间，阿基多正在秘密解决自己性侵未成年人的行为，她将自己置于谴责温斯坦先生的最前线。但她与温斯坦先生的性关系是两位成年人之间互相同意的行为，并且他们的亲密关系持续了四年多。”