十万元变一元 委内瑞拉新币发行后的“瘫痪”时刻

图片版权 Reuters Image caption 受恶性通货膨胀影响，一包纸尿布的价格是800万旧玻利瓦尔。

委内瑞拉在周二（21日）开始启用新货币，整个国家似乎突然陷入停摆。

成千上万的商铺关门歇业，以适应新货币“主权玻利瓦尔”（sovereign bolivar），许多工人也没有开工。在首都加拉加斯，一杯咖啡的价格从上个月的250万元旧玻利瓦尔变成了现在的25新玻利瓦尔。

委内瑞拉于本周启用新货币“主权玻利瓦尔”替代原有货币“强势玻利瓦尔”（strong bolivar）的。两者兑换比率为1比10万，新旧纸币将共存一段时间。委内瑞拉政府同时宣布了一系列经济改革举措，应对恶性通货膨胀，希望经济重回正轨。

委内瑞拉政府称会遏止通货膨胀，但一些批评声音认为发行新货币会让通胀危机加剧。新货币已于周二开始流通。

总统马杜罗（Maduro）宣布周一为公众假期，让商店、银行、国民们适应货币转换。

分析：被混乱主宰的石油国度

BBC驻拉丁美洲记者格兰特（Will Grant）

委内瑞拉首都加拉加斯在一个工作日空旷得诡异，一些反对派发动罢工，但大部分人只是出于不安而坐在家中，他们不知道新货币会将这个陷入困境的国家带往什么方向。

事实上，委内瑞拉现在就是一个瘫痪的国家。这个富含石油的国家现在被混乱主宰，在历史上看来，委内瑞拉正处于一个极度不稳定的状态。

目前还未见大规模暴力事件或抗议，但在新货币即将流通前，全国境内部署了更多的安全人员。

总统马杜罗表示，新货币将会是对抗螺旋式恶性通货膨胀的解药。但一般民众并不相信他，民众仍对未来忧心忡忡。委内瑞拉的邻国正疲于应付数百万流入邻国的委内瑞拉人。

新旧货币的兑换比率为1比10万，意即上个月在首都一杯卖250万强势玻利瓦尔的咖啡，现在价值25主权玻利瓦尔。

委内瑞拉政府发行了最低面值为2主权玻利瓦尔、最高面值为500主权玻利瓦尔的纸币，以及两种面值的硬币。

图片版权 Reuters Image caption 委内瑞拉新货币出炉。两者兑换比率为1比10万。

但首都民众对BBC表示，他们周二从自动提款机取钱时，被限制最多只能取到10主权玻利瓦尔。黑市的美金交易更因混乱与经济不稳而暂停。

同样是周二，委内瑞拉北部海岸发生强烈地震，首都也感受到震度，许多城市居民撤出住宅避难。

美国地震学家测得里氏7级地震，委内瑞拉当局则测得里氏6.3级。

根据路透社报道，目击者表示，海岸地带的居民们在街上仓皇奔跑。目前没有伤亡传出。

稍早之前，委内瑞拉一些城市居民蜂涌而出，争抢新货币。

委内瑞拉政府还出台了多项配合新货币的政策，包括从9月1日开始，将最低基本工资调涨34倍，调涨税额，并削减之前过于宽松的燃料补贴。

总统马杜罗更宣布，新货币主权玻利瓦尔将会与国家发行的加密货币石油币（petro）挂勾。

但美国已经禁止美国公民在ICOindex.com这个加密货币交易所交易石油币，并称石油币是“一个骗局”。

“将主权玻利瓦尔与石油币挂勾等于没有与任何东西挂勾。”经济学家路易斯·比森特·莱昂（Luis Vicente León）对法新社表示。