前私人律师科恩认罪 特朗普总统离被弹劾还有多远

图片版权 Getty Images Image caption 科恩曾说他愿意为特朗普"挡子弹"。

美国总统特朗普前律师科恩（Michael Cohen）早前承认向两名据报与特朗普有染的女子提供“封口费”。毫无疑问此举违反了美国选举法律。美国还有三个月就举行中期选举，如果民主党成功取得参众两院控制权，特朗普就有可能成为第一名因弹劾而下台的美国总统。

科恩周二（8月21日）在纽约法院承认，受一名“联邦选举候选人”所托，向美国成人片女星丹尼尔斯（Stormy Daniels）和前花花公子模特麦克杜格尔（Karen McDougal）分别支付13万和15万美元的费用，要求她们不能向外界透露与特朗普的关系。

科恩在法庭内没有提到特朗普的名字，但他的律师戴维（Lanny Davis）指，科恩指的就是特朗普。美国白宫至今未就科恩的案件作公开评论，但特朗普在社交网站评论另一名前度幕僚的案件时，间接批评科恩“屈服”。

图片版权 Getty Images Image caption 美国成人片女星丹尼尔斯（左）和前花花公子模特麦克杜格尔（右）。

科恩犯了甚么法？

科恩承认，向丹尼尔斯和麦杜格尔提供封口费是为了“影响美国总统选举的结果”。路透社引述专家表示，这种“以金钱掩饰丑闻”的行为在美国法律被视为政治捐献，而候选人获得政治捐献后必须申报，没有申报这种政治捐献可能触犯相关法律。

纽约州检察官胡扎米（Robert Khuzami）指，除了与丹尼尔和麦杜格尔封口费相关的控罪外，科恩还承认在过去五年合共隐瞒超过100万美元的收入。这些控罪加起来最多可被判囚65年，但他认罪后有望获减刑至5年3个月。

胡扎米又指，科恩身为律师仍然触犯这个罪行，令他的案情“特别严重”。法庭将在12月12日判刑，他目前以50万美元保释。

科恩的案件会影响特朗普吗？

特朗普曾多次否认知道科恩向丹尼尔和麦杜格尔提供封口费，其后改变说法，承认有向科恩归还封口费的费用。

科恩认罪后，特朗普否认自己的行为犯法。特朗普的律师朱利亚尼（Rudy Giuliani）也指出，这两笔封口费只是用来避免特朗普与他的家人“尴尬”，与特朗普竞选总统无关，他更强调特朗普目前没有被控任何罪行。

图片版权 AFP Image caption 科恩认罪后，特朗普在社交网站批评他"屈服"。

科恩的律师戴维在审讯结果后，质问如果科恩因为封口费被判有罪，“为甚么在特朗普身上就不是罪行？”

有法律专家指出，只要特朗普一天还是美国总统，他都不大可能会被刑事调查。美国国会有权在总统干犯“严重罪行或不检行为”时弹劾他，但现在国会参众两院均由共和党控制，除非民主党在11月的中期大选取回国会控制权，否则这不大可能成事。即使民主党成功取回参众两院控制权，部份共和党议员也须要倒戈支持民主党，弹劾议案才能有望取得成功。

“灾难性”后果

BBC驻北美记者安东尼·祖尔切（Anthony Zurcher）认为，除了科恩遭受指控外，特朗普的前竞选经理马纳福特（Paul Manafort）的案件，也可能导致共和党议员倒戈支持民主党，对特朗普提出弹劾。

弗吉尼亚州陪审团早前裁定，马纳福特诈骗等八项罪名成立， 最多可能被判囚80年。他下个月还需要就被控洗黑钱、作虚假声明等控罪，在华盛顿特区法庭应讯。特朗普曾经形容马纳福特是个“好人”，令外界猜测特朗普是否会特赦他，但马纳福特目前都只是与州政府对簿公堂，而美国法律规定总统只能特赦在联邦法院被控的疑犯。

安东尼·祖尔切形容，万一马纳福特倒戈，与调查“通俄门”事件的联邦特别检察官穆勒（Robert Mueller）合作并作证，将为特朗普带来“灾难性”后果。