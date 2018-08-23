美国忧心忡忡：触发萨尔瓦多与台湾断交的港口

图片版权 AFP Image caption 有萨尔瓦多人到台湾驻当地使馆举牌，称寻求台湾的原谅。

萨尔瓦多成为过去两年第三个与台湾断交的拉丁美洲国家，改为与中国建交， 此举固然引来台湾强烈反对，但值得留意的是，与之前和台湾断交的国家相比，美国的回应特别强硬。

美国表明对决定感失望，扬言要重新审视与萨尔瓦多的关系。美方官员曾表示，担心中国介入该区事务，特别是萨国的港口，可能会让中国作军事用途。

美国：审视与萨国的关系

萨尔瓦多宣布与台湾断交后，令台湾目前只剩下17个邦交国。美国驻萨尔瓦多大使让‧马内斯（Jean Manes）在Twitter上表示，说这个决定“令人忧虑”，“毫无疑问这个决定会影响两国关系”。她周二发表演说时表示，要求萨尔瓦多公开谈判细节。

美国国务院发言人星期二说：“虽然我们认同每个国家的主权去决定自己的外交关系，但我们对有关决定深感失望。”

“针对这一决定，我们目前正重新审视与萨尔瓦多的关系。”不具名的发言人说。

发言人说，中国单方面改变台湾现状“有害”、“打击过去几十年的和平、稳定与发展的框架”。他表示，台湾是“民主成功故事”、“可靠伙伴”，呼吁中国克制，不要再损害台湾人民的社会及经济制度和安全环境，美国会继续支持台湾在应对全球挑战下所作出的贡献。

美国参议员卢比奥（Marco Rubio）表示，萨尔瓦多执政党可能以为靠拢中国会让他们赢得2019年大选，但这会是一个“可怕的错误”，对两国关系构成严重伤害。

卢比奥说，“如果他们认为美国对萨尔瓦多，会好像巴拿马和多米尼加般，他们就大错特错。”

图片版权 CNS Image caption 中萨外长一同签署文件，宣布建立外交关系。

他与另一位议员加德纳（Cory Gardner）将在国会推动法案，要求截断或减少对萨尔瓦多的资助。

萨尔瓦多面积约台湾的一半，是中美洲最小的国家，经济依赖咖啡、糖、纺织出口，人口继650万人，三分之一人活于贫穷线之下。

美国是萨尔瓦多最大贸易伙伴，估计2百万名合法与非法的萨尔瓦多人在美国逗留。但移民问题令两国关系蒙上阴影，特朗普在今年1月宣布中止给予当地约20万萨尔瓦多人的短期受保障移民身份，并针对那些不阻止移民前往美国的国家，削减给予这些国家的资助。萨尔瓦多希望让这些人能够逗留至明年9月。

萨尔瓦多政府靠拢中国的决定亦引来国内的反对声音。萨尔瓦多国会主席基哈诺（Norman Quijano）批评，这是“对友好国家的背叛”，并且影响与美国的战略伙伴关系。

对于台湾指控萨尔瓦多是为金钱利益而改与中国建交，萨尔瓦多总统府发言人罗伯托‧洛伦萨纳（Roberto Lorenzana）接受国营电视访问时，直指台湾指控“完全错误”，并指其他国家也选择与北京建立外交和商业关系。

“我们不能够与世界背着走，中国作为全球最二大经济体，领导全球出口，是不容我们忽视的，对萨尔瓦多十分重要。”洛伦萨纳说。

面对美国的指责，中国外交部22日回应说，中国和萨尔瓦多都是独立的主权国家，有权决定自己国家的对外关系，“其他人没有道理对此指手画脚甚至横加干涉”，敦促美方恪守“一个中国”原则，正确看待中萨建交，慎重妥善处理涉台问题，不得向“台独”势力发出任何错误信号，以免损害中美合作和台海和平稳定。

图片版权 AFP Image caption 台湾总统蔡英文表示，中国挑战台湾的底线。

台湾不愿投资的港口

台湾外长吴钊燮表示，自去年以来，萨尔瓦多不断要求大量资金，希望协助“联合港开发案”，但经外交评估后，认为这是不合适的开发案，可能导政台湾与萨尔瓦多政府陷入高度债务风险，政府无法答应“不切实际”的开发案。

他没有直接透露项目的具体建议金额，但台湾中央社引述消息称，有关“联合港开发案”金额达40亿美元，另外还有“自由经济区”的金额达230亿美元，是台湾国防预算的两倍。台湾据称没有明确拒绝，并表示可以参与部分项目。

萨尔瓦多的拉乌尼翁（La Union）港口，由2008年开始被闲置，主要原因是因为该处并没有好多船途径，亦很难寻找投资者。

当局7月曾经表示，三间分别来自美洲、欧洲、亚洲的企业有兴趣营运港口，预料下个月起，便会正式开始招标。

萨尔瓦多经济部长罗德里格斯（Luz Estrella Rodriguez）上月透露，北京有兴趣投资重建港口，以及投资国家其他项目。

图片版权 AFP Image caption 中国企业有意投资萨尔瓦多的拉乌尼翁港口。

她说，中信集团等中国企业，在过去几年，已经和萨尔瓦多的官员洽谈合作机会，不单止是港口，亦包括国际机场和铁路。

然而，是否引入中国资金，在萨尔瓦多同样有争论，当地媒体评论认为，引入中国投资具备风险，需要考虑劳工、土地权益、环境影响等因素。

美国驻萨尔瓦多大使马内斯曾经警告，中国可能有意图把拉乌尼翁港口从商务用途改成“军事基地”，亦对中国干预该区域表示关注。

“中国将会寻找弱小的国家，你要看清楚是甚么，”她说，“中国在该区的扩张性策略值得关注，不单是经济上，包括军事上。”

不过，她的说法也受到当地一些亲政府议员反击，因为事实上，该区主要军事设施均是美国控制。

据阿里巴巴旗下的香港媒体《南华早报》报道，中国社科院拉丁美洲研究所的研究员徐世澄认为，中国希望在萨尔瓦多建立港口是“非常正常”，因为萨国位处中美洲，是连接南北美洲的贸易交通枢纽。

“美国喜欢说这港口只用作军事用途，因为该处有很大的军事区，但事实上中国在该区并没有军事区。”

新加坡S.拉惹勒南国际关系学院的研究员高瑞连（Collin Koh）认为，如果说北京希望在该处建立基地，可能是有点夸大，不过中国有可能为长远利益，想在海外战略地点建立港口。

“如果真是在该处建立基地，好可能会引发美国更强烈回应的风险，”他说。